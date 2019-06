Pet biljaka koje su otporne na vrućine, a ukrasit će svaki vrt

Kadifa

Spada među najpopularnije ljetne cvjetnice koja ne traži gotovo nikakvu njegu. Odličan je izbor za svaki vrt jer dolazi u trenutku kada završi cvjetanje lukovičastog cvijeća, a jednostavna je za uzgoj i njegu.

Sije se u travnju ili svibnju na otvorenome, u male rasadnike ili izravno na mjesta na kojima je želite uzgojiti. Vrlo je otporna biljka, pogoduje joj svako vrtno tlo, izvrsno podnosi sušu, uspijeva i na suncu i u polusjeni. Zahvalna je i po tome što cvate jako dugo, od lipnja pa sve do zime.

Kadifa sjajno podnosi jako sunce no treba je zalijevati redovno dok se ne primi, a nakon toga samo povremeno. Zalijeva se 'odozdo', ne smiju se smočiti cvjetovi i listovi jer mogu uvenuti.

Ako ne potrgate cvjetove kad počnu venuti, biljka daje obilje otpornog sjemena, pa je velika vjerojatnost da će kadife i same niknuti na mjestima na kojima ste ih zasadili prošle godine. Prema tome, kad jednom nabavite sjeme ovog cvijeta, ne morate ga više kupovati. No ako otrgnete ocvale glavice, potaknut ćete bujnije cvjetanje.

Foto: GettyImages

Ovaj ljupki narančasti cvijet naše su bake s razlogom sijale po cijelom vrtu i dvorištu. Njegov miris tjera neke nametnike pa se kadifa sadi uz rajčicu i papriku koje uz njezinu pomoć bujaju. Posadite li ih uz rub gredice, stvorit ćete štit koji će rastjerivati puževe pa će vaš urod, a osobito salata i kupusnjače biti na sigurnom.

Pelargonija

Jedna je od najrasprostranjenijih vrsta ljetnog cvijeća koja se zbog obilne i dugotrajne cvatnje često drži na balkonima, terasama ili u vrtovima. Cvate od ranog ljeta do kasne jeseni. Ima mirisne, baršunaste listove i jednostavne, pune cvjetne glavice.

Cvjetat će cijelu godinu ako je izložena suncu i temperaturi višoj od 13 Celzijevih stupnjeva. Najbujniji cvjetovi se postižu ako se drži na prozračnom i vrlo osunčanom mjestu, pa ju je najbolje držati na balkonima okrenutima prema jugu.

Pelargoniji ne odgovara previše vlage, stoga je treba polijevati jedanput na tjedan no ako je zemlja dva centimetra od površine potpuno suha, te ako su velike vrućine i češće. Čim počne cvjetati, svakih desetak dana preporučuje se zalijevati gnojivom.

Foto: Getty Images Pri zalijevanju treba vlažiti isključivo zemlju jer će previše vlage na listovima ili cvjetovima uzrokovati truljenje. Ako se pojave crveni rubovi na listovima to znači da biljka loše podnosi hladno vrijeme, pa ju tijekom hladnih noći treba skloniti u zatvoreni prostor.

Lako se razmnožava reznicama stabljike. Mlade dijelove samo otkinite pred kraj kolovoza i pomoću praha za zakorjenjivanje presadite. Čim malo zahladi prebacite reznice na toplo. Iduće godine uživat ćete u njihovoj raskoši.

Anđeoska truba

Cvate od lipnja pa sve do kasne jeseni, a vrhunac cvatnje doživljava u kolovozu. Tijekom ljeta možete ju uzgajati na otvorenom, a najbolja mjesta za sadnju su sunčana i polusjenovita mjesta.

Foto: Getty Images S obzirom na to da je porijeklom iz izrazito vlažnih područja, ima veliku potrebu za vlagom. Tijekom ljetnih mjeseci i visokih temperatura, potrebno ju je zalijevati nekoliko puta tjedno. Zimi, zbog osjetljivosti na niske temperature, ne mogu prezimiti u našim krajevima, pa ih treba držati u zatvorenom i zaštićenom prostoru.

Pustinjska ruža je biljka koja je popularna zbog svog bonsai izgleda. Idealna je za dvorišta, balkone ili vrtove, a nije ni zahtjevna za održavanje. Karakteristična je po svojim krupnim ružičastim cvjetovima koji ostaju otvoreni duže vrijeme.

Foto: Dreamstime Prvi cvjetovi se, ovisno o vrsti i uvjetima uzgoja, javljaju u drugoj ili trećoj godini života, a samo se u idealnim uvjetima mogu javiti već nakon osam mjeseci. Osjetljiva je na niske temperature, a minimalna temperatura koju može podnijeti je deset stupnjeva. Pri manjoj temperaturi može doći do odbacivanja lista ili do sušenja biljke. Idealne temperature za rast i cvjetanje se kreću od 24˚C do 36˚C.

Za cvjetanje pustinjska ruža treba veliku količinu prirodne svjetlosti, ali tijekom ljetnih mjeseci mlade biljke (starosti do jedne godine) treba skloniti s direktnog sunčevog svjetla kako se biljka ne bi oštetila. Velika količina svjetlosti potrebna je i da cvjetovi budu jarkih boja i nijansi.

Zalijevanje treba prilagoditi godišnjem dobu, ali u globalu ne zahtijeva puno vode. Zimi se treba zalijevati svakih 10-tak dana, a u ljetnim mjesecima, zbog bržeg isušivanja zemljišta, svaka tri do četiri dana.

Čuvarkuća

Zeljasta je biljka koju mnogi koriste za dekoraciju svojih domova i vrtova, a osim toga izuzetno je ljekovita i otporna na velike vrućine i hladnoće. Cvjeta od travnja do listopada. U normalnim vremenskim uvjetima, ovu biljku nije potrebno zalijevati, dok je tijekom ljeta možete zaliti tek nekoliko puta manjim količinama vode.