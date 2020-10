- Jedna od najve\u0107ih frustracija povezanih s mojim garderobnim ormarom je \u010dinjenica da kad ga otvorim i pomaknem nekoliko vje\u0161alica da do\u0111em do onoga \u0161to \u017eelim, pola stvari sklizne s vje\u0161alice. To je tako naporno, jer nakon toga sve stvari opet morate objesiti, a tko uop\u0107e ima vremena za to? - ka\u017ee.\u00a0

<p>Pištolj za vruće ljepilo spada u mali alat koji bi bilo dobro imati u svakom domu, jer može biti vrlo koristan u brojnim situacijama i uštedjeti vam dosta muke oko rješavanja nekih problema ili kvarova. Mary Mulroney, autorica na portalu <a href="https://lifeasmama.com/5-clever-hot-glue-gun-hacks/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_smartloop&utm_content=smartloop&utm_term=43075048">Life as Mama</a> izdvojila je 5 sjajnih trikova o tome kako vam može poslužiti, koji će vam zasigurno olakšati rješavanje stvari koje vam zadaju glavobolju: </p><p>1. Neklizajuće vješalice </p><p>- Jedna od najvećih frustracija povezanih s mojim garderobnim ormarom je činjenica da kad ga otvorim i pomaknem nekoliko vješalica da dođem do onoga što želim, pola stvari sklizne s vješalice. To je tako naporno, jer nakon toga sve stvari opet morate objesiti, a tko uopće ima vremena za to? - kaže. </p><p> Umjesto toga, napravite vlastite neklizajuće vješalice i to uz pomoć pištolja za ljepilo: S obje strane vješalice na kojoj visi odjeća stavite vruće ljepilo u cik-cak uzorku, ili nekoliko točkica. Kad se osuši, navucite odjeću i ona sigurno više neće klizati s njih.</p><h2>2. 'Kočnice' za papuče</h2><p>Koliko god vam vunene čarape bile udobne i grijale vam noge, one mogu biti i pomalo opasne ako nemaju tvrđi džon koji ima zaštitu od klizanja. U protivnom, stalno ćete proklizavati jureći po stanu, uslijed čega lako može doći i do nezgode. </p><p>Rješenje je vrlo jednostavno: Dodajte nekoliko 'zubaca' ljepila pištoljem za vruće ljepilo na džonove šlapa. Možete biti kreativni, pa njime ispisati ime svog djeteta, ili nešto nacrtati - učinak je isti.</p><h2>3. Protiv proklizavanja prostirke </h2><p>Jeste li ikad kupili prostirku koja se kod kuće počela ponašati kao 'leteći ćilim', jer svako malo negdje otklizi? Naravno, nema ničega što bi ju zadržalo na ulaštenom parketu.</p><p>Ako ne odustajete od prostirke, dalje volite prostirku, samo izlomite pištolj za vruće ljepilo i stavite malo ljepila na dno. Ljepilo će djelovati kao hvataljke dok se trlja o pod i spriječit će njegovo kretanje.</p><h2>4. Oznake ili ukrasi za vaze i staklenke</h2><p>Ovo je zgodno za izradu ukrasnih staklenki za bombone ili kekse, ili ukrasne vaze za cvijeće. Vrućim ljepilom napišite na njih neke zgodne poruke, ili osmislite neke zgodne likove.</p><p>Kad se ljepilo osuši, jednostavno pobojajte staklenke kako bi dizajnerski dodaci došli do izražaja. Tako možete ukrasiti i staklenke u kojima držite brašno, kavu i slično. </p><h2>5. Začepite rupice na igračkama za kadu</h2><p>Igračke za kadu najčešće imaju malu rupicu na dnu, u koju uđe voda i dugo se zadržava u njima, tako da ih nikad ne možete dobro oprati i posušiti. To je vrlo nehigijenski, jer se dio vode zasigurno zadržava mjesecima unutra, pa se može stvoriti i plijesan. </p><p>Da biste bili sigurniji u to da nisu štetne za djecu, začepite rupicu vrućim ljepilom. .</p>