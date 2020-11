Pet trikova cvjećarke da vam cvijeće u vazi što dulje potraje

Od njega se osjećamo bolje, a osim toga cvijeće odmah oživi svaki kutak doma. No odabir savršenog cvijeća može ponekad biti težak, a evo koje cvijeće najduže traje u vazi i kako produljiti njegov vijek trajanja

<p>O cvijeću često razmišljamo kao o prigodnom poklonu, ali zašto ga ne bismo poklonili sebi? Jedno istraživanje iz 2005. potvrdilo je da cvijeće pojačava raspoloženje i blagostanje muškaraca i žena bilo koje dobi. Dakle, nakon što odaberete buket, potrudite se da traje malo duže uz ove profesionalne savjete cvjećarke LaParis Phillips.</p><h2>Kako da vam buket cvijeća traje duže</h2><h2>1. Mijenjajte vodu svaka dva dana</h2><p>Vodu za cvijeće treba mijenjati najmanje jednom u dva dana ili prije ako primijetite da postaje mutna</p><h2>2. Izrežite stabljike dijagonalno</h2><p>Stabljikama uvijek dajte svježi rez nakon mijenjanja vode, savjetuje Phillips. Kad režete stabljike dijagonalno, to omogućuje veću površinu na dnu stabljike kako bi se voda upila.</p><h2>3. Očistite vazu</h2><p>Prije stavljanja cvijeća u bilo koju novu posudu, čak i kada mijenjate vodu, važno ju je očistiti kako biste uklonili bakterije, napominje Phillips.</p><h2>4. Cvijeće držite na hladnom mjestu</h2><p>Toplina nije sjajna za izrezano cvijeće, pa je bolje da ga držite na hladnom mjestu. Prozor bi vam se mogao činiti idealnim mjestom, ali ako je okrenut prema suncu, nije najidealnije mjesto.</p><h2>5. Uklonite većinu listova</h2><p>I na kraju, Phillips kaže da voda prvo ide do lišća prije nego što dođe do stvarnog cvijeta. Zbog toga uklonite sve listove na stabljici, osim jednog ili dva, kako bi vaše latice izgledale hidratizirano.</p><h2>Koji cvjetovi traju najduže?</h2><p>Da biste zaista iskoristili svoje cvijeće, također nije loša ideja odabrati one za koje znate da će potrajati. Phillips je ponudila neke od svojih najboljih izbora.</p><p>Ljiljani<br/> Peruvijanski ljiljan<br/> Žabnjak<br/> Suncokreti<br/> Kukurijek<br/> Bruinia<br/> Caspia<br/> Krizantema<br/> Eustoma<br/> Amarilis</p>