1. Glumljenje orgazma

Većina žena je barem par puta u životu odglumila orgazam, najčešće kako ne bi povrijedile partnera. No ako to netko čini redovito sam sebi uskraćuje užitak. Među partnerima koji su dovoljno intimni za seks treba postojati i bliskost za razgovor, što je preduvjet da se stvari poboljšaju i jednom i drugom.

POGLEDAJTE VIDEO: Prednosti seksa

2. Pretjerana briga o izgledu

Briga oko izgleda česta je među ženama svih dobi, a osobito je izražena kod seksa s novim partnerom ili nakon što se ona malo udebljala. Izbjegavanje određenih poza koje će istaknuti celulit, trbuh ili podbradak ne samo da nema smisla, već ubija spontanost u seksu. Muškarcima je, kao i ženama, u seksu najprivlačnije samopouzdanje partnera, a u seksi scenarijima uopće ne bi trebalo biti mjesta za bilo kakve ozbiljne misli.

3. Strah od eksperimentiranja

Žena svjesna svoje seksualnosti, okidača želje i naravno svoga tijela te načina na koji može postići užitak partnerica je koja to isto može prenijeti svom partneru. Zbog društveno nametnutog stava da žene nisu toliko seksualne kao muškarci, one se same boje eksperimentirati i mogu osjećati grižnju savjesti zbog prirodne stvari poput masturbacije

4. Pasivnost

Inzistiranje na jednoj seks-pozi, očekivanje da on bude taj koji je u pokretu dok žena ne treba puno toga 'raditi' kao i očekivanje od njega da uvijek dominira stvorit će dojam nezainteresirane ljubavnice koja u seksu zapravo ne uživa. Seks treba biti aktivnost u kojoj su svi sudionici ravnopravni i jednako aktivni, a studije pokazuju da je upravo pasivnost ocijenjena najgorom karakteristikom u seksu.

5. Rijetko iniciranje seksa

Očekivanje da, kao u srednjem vijeku, muškarac bude uvijek taj koji inicira seks je loše i često deprimirajuće za muškarce. Oni se, baš poput žena, vole i žele osjećati poželjno, a ne postoji ništa više seksi od ideje i dokaza da ih žena želi.