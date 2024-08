Pet znakova da se bivšem ipak isplati dati još jednu priliku

Medijska tema koja puni stupce o ponovnom susretu i prekidu otkriva kako su Jennifer Lopez i Ben Affleck prekidali i sastajali se opet, nakon 20 godina. Par se prvi put upoznao na setu filma 'Gigli' i počeo izlaziti ubrzo nakon što se JLo razvela od svog drugog muža. Do kraja te godine bili su zaručeni, ali samo nekoliko mjeseci kasnije su prekinuli. Činilo se da ljubav zaista može pobijediti sve jer su dva desetljeća kasnije, Ben i Jen napokon stali pred oltar. Statistički gledano, to i nije toliko iznenađujuće, s obzirom da se više od 30 posto parova ponovno vrati jedno drugome nakon prekida.

No, nažalost, sada se sumnja da je njihova veza ponovno u krizi. Dakle, ako i vi razmišljate o oživljavanju stare romanse poput Jenn, to je nešto o čemu trebate pažljivo razmisliti.

Courtney Boyer, stručnjakinja za veze i seksualnost, otkriva ključne znakove na koje treba obratiti pažnju prije nego što stupite u vezu s bivšim ili bivšom. Dakle, razlozi za ponovnu vezu s bivšim partnerom su sljedeći.

Oboje ste prošli kroz proces ozdravljenja

Ako pristupite vezi istim načinom kao i prvi put, ne nadajte se uspjehu. Vjerojatno ćete samo ponoviti prošlost. Ako ništa ne promijenite, ništa se neće promijeniti.

Oprostili ste jedno drugom (i sebi) prošlost

Oprost je izuzetno važan, jer neriješena zamjeranja će se taložiti i potkopati vašu vezu. Dugoročni uspjeh može doći samo iz stanja mira, a to počinje s vama. Ako niste spremni oprostiti njima ili sebi za prošlost, to će ući i u vašu sadašnju vezu.

Znate što želite

Koji je cilj imati ovu osobu u vašem životu? Je li to stvaranje obitelji? Zadovoljenje specifične potrebe? Jasno definirajte što želite i provjerite je li druga osoba isto tako svjesna toga.

Pokušajte vidjeti mogu li stvarno ispuniti tu potrebu. Forsiranje osobe u nešto što želite da budu neće funkcionirati (ili trajati).

Slažete se oko ključnih pitanja

Jeste li identificirali zašto je veza prvotno završila? Što je uzrokovalo njen kraj? Budite iskreni prema sebi o tome što je dovelo do propasti veze i kako se to može spriječiti ubuduće.

Također razmislite o novim granicama koje će definirati vašu i zamolite svog partnera da učini isto.

Pustite neka se desi ono što se mora desiti

Kada nešto želimo toliko da funkcionira, obično se borimo za kontrolu i donosimo odluke iz straha umjesto iz ljubavi.

Kada vjerujemo stvarima kako se one odvijaju, onda ujedno vjerujemo da će sve biti u našu korist. Tada ljubav pobjeđuje.

Prije nego što pošaljete poruku 'nedostaješ mi', Dr. Becky Spelman, psihologinja i osnivačica Private Therapy Clinic, navodi svoje savjete o ponovnoj vezi s bivšim.

- Odlučivanje trebate li obnoviti prošlu romansu je duboko osobna i subjektivna odluka. Preporučljivo je imati otvorene i iskrene razgovore te ujedno potražiti savjet pouzdanih prijatelja, članova obitelji, i ako je potrebno, profesionalnog terapeuta, kako biste lakše donijeli odluku - navodi stručnjakinja.

Iako ne postoje konačni znakovi koji se univerzalno primjenjuju na sve, postoje neke stvari koje treba uzeti u obzir kada razmišljate o ponovnom započinjanju prošle veze.

Napomenula je da trebate uzeti u obzir imate li vi i vaš partner kompatibilne vrijednosti, ciljeve i aspiracije.

- Važno je imati zajedničku viziju budućnosti, kako biste osigurali snažan temelj za vezu - naglasila je.

Obje osobe trebaju iskazati istinsku želju za ponovnim povezivanjem i ulaganjem u vezu ubuduće. Važno je osigurati da ste oboje spremni uložiti potreban trud kako bi veza uspjela.

Kada je vrijeme za odustajanje?

Terapeutkinja za veze, Ness Cooper, objašnjava da postoje očiti znakovi kada ne biste trebali pokušavati ponovno uspostaviti vezu.

- Tijekom drugog pokušaja veze, mnogi ljudi mogu osjetiti više unutarnje, vlastite kritike, zbog pokušaja prikrivanja nesretnih emocija vezanih za ono što se dogodilo. Ako više kritizirate sebe interno i niste uspjeli obraditi tugu zbog prekida u vašoj vezi, to može otežati daljnji zajednički rast - veli ona.

- Ovo nije jednostrano i parovi koji su iskusili ovaj emocionalni gubitak moraju omogućiti jedno drugome da se s time suoče. Ako vam partner ne dopušta da izrazite svoje osjećaje, možda je vrijeme da krenete dalje - zaključuje Cooper, piše Metro.

