Mnogi ljudi otuđe se od svojih roditelja tijekom života, no uglavnom od očeva, pokazuje nedavno provedena sociološka studija u Njemačkoj.

Studija koju su provela dvojica sociologa s njemačkih sveučilišta, obrađivala je podatke o njemačkim obiteljima od 2008. do 2018. godine i obuhvatila više od 10.000 ljudi. Oko 20 posto odrasle djece proživjelo je razdoblje otuđenja od oca, a to je više nego dvostruko u odnosu na majku, gdje otuđenje iznosi 9 posto.

- Kada dijete i roditelj imaju kontakte manje od jednom na mjesec i nisu emotivno bliski, tada govorimo o otuđenju - kaže jedan od autora studije, Oliver Arranz Becker, profesor na Sveučilištu Halle-Wittenberg (MLU).

'Kontakt' uključuje posjete, pisma, telefonske pozive i drugo, objašnjava Arranz Becker.

Razlog zašto je dvostruko više odrasle djece otuđeno od oca nego od majke jest u tome 'što su veze s majkom često jače nego s očevima', objašnjava prof. Karsten Hank sa Sveučilišta u Koelnu i dodaje da to jednako vrijedi za kćeri kao i za sinove.

Rizik otuđenja raste u obiteljima u kojima jedan od roditelj umre.

- To je zbilja iznenađujuće. Čovjek bi pomislio da će veza s roditeljem koji je još živ ojačati nakon takva događaja, no u većini slučajeva veza slabi - kaže Arranz Becker.

Postotak otuđenja raste i u slučaju razvoda roditelja, osobito kada jedan od roditelja ima drugog partnera. Ako je odnos djeteta s novim partnerom roditelja loš, on ili ona često se otuđe i od biološkog roditelja, ustanovili su sociolozi u istraživanju.

Studiju iz časopisa Journal of Marriage and Family (JMF, Časopis za brak i obitelj), objavio je National Council on Family Relations iz Minneapolisa (Sjedinjene Države).