Petra uživa u PLUS+ člancima i još štedi uz kupone: 'Nama studentima je to vrlo važno'

Ova godišnja pretplata na Oranž omogućit će mi da bez problema čitam sve tekstove. Bez iznimke. I to godinu dana. Ponuda je odlična. A posebno se veselim raznim pogodnostima koje se nude uz pretplatu.

Kaže nam to Petra Vučković iz Pule, vjerna čitateljica i digitalna pretplatnica na 24sata. Petra je tako za samo 17 eura postala članica kluba Oranž gdje su joj dostupni svi PLUS+ članci, a ima i 119 eura vrijedne kupone za shopping, klopu, kokice i piće u kinu...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:09 nives celzijus za oranž | Video: KanalRi

- Ušteda je važna, posebno nama studentima. A uz Oranž pogodnosti su sjajne - ističe Petra i dodaje da voli biti informirana, a u 24 sata lako pronađe sve što ju zanima.

- Uz pristup svim digitalnim sadržajima portala 24sata iskoristit ću vrlo rado sve ostale pogodnosti. Kupona i popusta je 'k’o u priči'. Već sutra krenut ću u pohod da iskoristim neke od ponuđenih opcija. A ima ih poprilično - kazala je Petra.

Foto: 24sata

Dodala je da je iznimmo zanimaju političke teme iz zemlje ali i svijeta, a voli pročitati zanimljive priče ljudi koji su sa svojim malim idejama postigli puno u životu.

- Takve me priče inspiriraju i guraju da i ja jače povučem. Neću zauvijek biti student. Kratke teme u kojima je sve rečeno su mi poslastica. A 24sata ima baš to - rekla je. Portal 24sata čita svako jutro prije odlaska na fakultet.

- Sad ću to činiti s većim guštom - istaknula je na kraju.

Ako i vi želite postati Oranž pretplatnik, ne propustite ovu priliku jer svakog novoga korisnika godišnje Oranž pretplate po cijeni od samo 17 eura očekuje Wolt kupon od 20 €, dm kupon od 15 € te ulaznica za izložbu “Od boemstva do vječnosti”, koja je u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu otvorena do kraja lipnja. Super paket Oranža obuhvaća i 77 € drugih kupona, kao što su 20 € kupon za Optiku Jo-Jo, 15 € kupon za Lidl, 5 € kupon u CineStaru, 17 € kupon u Admiralu i 20 € kupon za Mealpass. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.

Požuri i preuzmi kupone OVDJE za samo 17 eura!