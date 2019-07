Piloti otkrili 40 detalja: Munje tijekom leta, gdje sjesti i zašto

Ako svaki puta prije ukrcavanja u avion osjećate tremu i počnete prebirati sjećanja na filmove u kojima su putnici u avionu umrli od straha zbog turbulencija, gromova i munja, ili čudnih pravila koja je osoblje aviona u jednom trenutku nametnulo putem razglasa, ne berite brigu: američki piloti odgovorili su na 40-ak najgorih pitanja vezano uz let avionom, koji će vas zauvijek riješiti straha od toga što se može dogoditi u zraku.

Dvaput me pogodila munja

Većina pilota je to doživjela, jer su avioni konstruirani tako da ih pogađaju. Čut ćete veliki udarac i vidjeti snažno svjetlo i - to je to. Nećete pasti s neba, kaže jedna pilotkinja iz Sjeverne Karoline.

Turbulencija (ni)je opasna

Pilote pomalo zbunjuje to da se ljudi toliko boje turbulencija. Izbjegavamo ih, ne zato što se bojimo da će nam otpasti krilo, ili rep, odnosno zato što bi bile opasne, nego zato što su dosadne, kaže pilot Patrick Smith.

Ako se bojite letenja, rezervirajte jutarnji let

Zagrijavanje zemlje tijekom dana povećava šanse da će se stvarati zračni vrtlozi, odnosno da će poslije podne doći do oluje, pa ako ste inače nervozni zbog leta, radije letite u jutarnjim satima, kaže Jerry Johnson, pilot iz Los Angelesa

Najmirnije se leti na mjestu pored krila

Avion je poput klackalice - najveće šanse za 'skakutanje' su u stražnjem dijelu aviona dok ćete se na mjestima u sredini najmanje tresti.

Ako vam je hladno, birajte sjedala u stražnjem dijelu aviona

Protok zraka u svakom zrakoplovu ide od naprijed prema nazad. Dakle, ako želite više svježeg zraka i niste zimogrozni, birajte prednja sjedala. S druge strane, ako se bojite da će vam biti hladno, zamolite da Vas smjeste u zadnji dio aviona.

Postoji razlog zbog kojeg ne koristimo mobitele

Kad bi u vrijeme slijetanja, na primjer, desetak putnika u isto vrijeme odlučilo nazvati svoje bližnje, signal mobitela može dovesti do toga da instrumenti u avionu krivo očitaju podatke o udaljenosti od aerodroma, ili visini. Dakle - izbjegavajte to, kaže Jim Tilmon, umirovljeni pilot iz Phoenixa.

Poslušajte kad traže da se spreme prijenosna računala

Ne tjeramo vas da ih spremite zbog električnih smetnji, nego zato što u krilu držite ubojiti projektil. Ni vi ne biste željeli da vas MacBook koji leti 300 kilometara na sat udari u glavu. Također, ne želimo vam pokvariti zabavu uputom da skinete slušalice, već želimo osigurati da nas čujete u slučaju potrebe, kaže Patrick Smith.

Nema osoblja kad to poželite

I nema veze što vam to ne djeluje smisleno. Naime, kad smo u zraku i jurimo uobičajenom brzinom, stjuardese bez problema mogu šetati zrakoplovom i posluživati vam obroke i pića. No, kad slijećemo i jurimo asfaltom, moraju biti vezane kao i svi ostali putnici, kaže Jack Stephan, kapetan iz Annapolisa u Marylandu.

Strujanja zraka brinu nas više od turbulencija

Kad zrakoplov leti noću, ne možete vidjeti struju na radaru, a u nju može uletjeti s više od 700 kilometara na sat. Struja podiže sve u zrak i onda silovito baca prema dolje, što je puno gore nego kod turbulencije, koja podrazumijeva samo malo 'poskakivanja', kaže John Nance, analitičar zrakoplovne sigurnosti.

Biti na vrijeme važnije je od toga da su svi u avionu

Ministarstvo prometa inzistira na tome da letovi budu točni, tako da nam nije moguće odgađati polijetanje čak ni kad znamo da trebamo primiti 20-ak putnika s drugog leta.

Aviokompanije 'zipaju' vrijeme

Da, dobro vam se čini: Kompanije uvijek malo produlje očekivano vrijeme leta kako bi imale 'fore' stići predviđeni rok za slijetanje u slučaju malog kašnjenja. Zato će često reći da let koji inače traje sat i 45 minuta da traje dva sata, kažu iz Air Train Airwaysa.

Pod pritiskom smo zbog premalo goriva

Zrakoplovne tvrtke uvijek gledaju da se gorivo puni do vrha, no u nekim situacijama gorivo trošite i na to što nosite puno goriva. Naime, kad uletite u oluju, ili letite ukrug zbog odgode, potrošit ćete puno više goriva i možete doći u situaciju da morate sletjeti na alternativni aerodrom, kako biste napunili spremnik.

Nikad nećete čuti rečenicu: Jedan motor nam je otkazao

Umjesto toga, piloti će reći: Jedan od naših motora radi nepropisno. Također, nikad ne kažemo: narode, vidljivost je ravna nuli, nego 'nije u skladu s očekivanjima'.

Nema 'slijetanja na vodu'

Ako se to dogodi, to znači da ste se zabili u ocean, što ima ozbiljne posljedice.

Istina je da su piloti često premoreni

Radna pravila dozvoljavaju nam da budemo na radnom mjestu po 16 sati bez prekida, što je puno više nego što je dopušteno vozačima kamiona. I za razliku od njih, ne možemo stati sa strane i malo predahnuti.

Što je još gore, kad se ujutro ukrcate na avion koji polijeće u 7 ujutro, nadate se da je pilot koji upravlja avionom odmoran i spreman. No, hoteli u koje smještaju pilote u zadnje vrijeme nisu baš najbolji, pa se mnogo puta noću prevrćemo zbog glasnog susjedstva, buke i slično, kaže pilot Jack Stephan.

Piloti su ljubomorni na vašu klopu

Ponekad nam kompanija ne osigurava obrok i neće predvidjeti vrijeme za jelo, pa se moramo snalaziti prije polijetanja, kaže jedan od pilota u niskobudžetnoj kompaniji.

Mnogi ljudi se razbole nakon putovanja

Da, ali ne zbog nečega što su udahnuli u avionu, nego zbog onoga što su dotakli. Naime, čišćenje aviona podrazumijeva da će biti opran zahod, ali često ne i gumb za otvaranje pladnja za hranu, pa i sam pladanj, i to treba imati na umu, kaže Patrick Smith.

Pratite upute osoblja aviona

Jedno je kad se pojavi znak putnicima da moraju biti vezani na svojim sjedalima. No, ako piloti izdaju te upute i stjuardesama, nemojte ustajati jer je to znak da avion ulazi u turbulencije, kaže pilot John Greaves.

Vožnja kombijem je gora od leta avionom

Ljudi me često pitaju koja je najgora stvar koja mi se dogodila kao pilotu. Nimalo se ne šalim kad kažem da je to vožnja kombijem od zračne luke u Los Angelesu do hotela, nimalo se ne šalim, kaže pilot Jack Stephan.

Slijetanje je pokazatelj umijeća pilota

Ako želite pohvaliti pilota, onda je ocjena 'lijepo ste sletjeli' nešto najbolje što možete reći. Mi to posebno cijenimo, jer slijetanje nije jednostavan zadatak.

Lijepo vrijeme nije jamac za ugodan let

Ako krenete iz Pittsburgha u Pilly, što je relativno mala udaljenost, može se dogoditi da je u Pittsburghu lijepo vrijeme, a da vam rođaci kojima putujete kažu da je tako i u Pillyu, ali da se između ta dva grada dogodi neka oluja, kaže Jack Stephan

Putovanje s bebom u krilu je opasno

Štoviše, to je vrlo opasno. Naime, ako se dogodi bilo kakav udar, ili usporavanje, velike su šanse da ispustite dijete iz ruku, koje tako postaje 'projektil', odnosno može poletjeti kroz kabinu. No, vlasti koje dopuštaju da se dijete tako vozi računaju da ćete, ako budete morali platiti i sjedalo za dijete, radije voziti, a tako ste još manje sigurni, pa je dijete u krilu dozvoljeno.

Ostanite vezani

Većina nas će i kod vožnje gradom od 50 ili 60 kilometara na sat cijelo vrijeme imati privezan pojas. S druge strane, u avionu koji leti i više od 700 kilometara na sat polovica ljudi ne veže pojas čak ni kad je upaljen znak da mora biti vezan. A dovoljno je da avion uleti u blage turbulencije, pa da udarite glavom u sjedalo ispred.

Naslonite se, ali pazite na ljude iza sebe

Ako se poželite nasloniti u sjedalu, pogledajte iza sebe. Nemate pojma koliko je laptopa slomljeno zbog nepristojnih putnika koji se zavale u fotelji a da ne razmišljaju o ljudima iza sebe, kaže pilot John Nance.

Ne žalite se nama za lošu uslugu

Ako su vam zagubili torbe, loša je hrana u avionu, ili vam je aviokompanija naplatila sve i svašta, nemojte se žaliti nama. Moja plaća je s vremenom sve manja, jer kompanija preuzima na sebe subvencije karata koje su putnicima preskupe. Svaka akcija karata ide na račun onih koji na temelju toga dobivaju plaće, upozoravaju piloti.

Dali bismo vam čokoladice...

O, da - i nama nedostaje kikiriki, ali ne ovisi o nama hoćete li ga dobiti uz obrok.

Usput - ne nosimo kape u kokpitu

U filmovima uvijek vidite pilote s kapama i slušalicama na glavi, što nas svaki puta nasmije, kaže pilot Joe D'Eon.

Postoji dobar razlog za sve što tražimo

Ako vas zamolimo da podignete sjenila na prozorima, to je zato da bi stjuardese mogle procijeniti s koje strane je lakša evakuacija, ako dođe do toga. To će osvijetliti prostor u kabini ako nestane svjetla i pomoći putnicima da se lakše mimoilaze kad je to potrebno, kaže Patrick Smith.

Samo ponekad znamo rezultat utakmice

Mi u kokpitu ne slušamo vijesti da bismo znali rezultat utakmice, iako se može dogoditi da zamolimo kontrolore leta da odu u sobu za odmor i provjere rezultat. No, zanimljivo je da nedjeljom poslije podne putnici masovno šalju stjuardese u pilotsku kabinu da se raspitaju za rezultat.

Autopilot ne leti sam od sebe

Ljudi nerijetko zamišljaju kako avion leti sam od sebe, no to su jako rijetke situacije. Čak i kad je na autopilotu, pilot ima ruke na komandama i prati da se nešto ne bi poremetilo. A poremeti se često, kažu piloti.

Ostavite japanke u putnoj torbi

I djeci uvijek savjetujemo da putuju u čvrstim cipelama, jer će u slučaju potrebe za evakuacijom u japankama biti nestabilni. Osim toga, one se mogu pokidati i ostat će bosi, a možda će morati hodati po vrućem asfaltu ili kroz korov, upozorava John D'Eon.

Možemo pojačati grijanje

Hladno vam je u avionu? Upozorite na to stjuardesu. Naime, stalno se borimo s njima oko temperature u avionu, jer su one u pokretu i nije im hladno, a putnici se nekad smrzavaju.

Evo još malo istine

Nemamo baš toliko slobodnog vremena kao što misle naši susjedi. Ne zarađujemo toliko koliko misle naši rođaci, niti imamo toliko 'prijateljica' koliko naše supruge to misle, kaže pilotkinja iz Sjeverne Karoline.

Ne tražite me upute za sve

Jesam u uniformi, ali to ne znači da znam baš sve o svim letovima te da svima koji čekaju na ukrcaj mogu dati precizne informacije o letovima, ili o tome gdje je što u zračnoj luci. Mi smo u tim lukama često toliko kratko da ih ni sami ne stignemo obići.

Spavamo u kokpitu

Ponekad jednostavno moramo ubiti oko na desetak minuta, a ponekad može biti u pitanju i dulji odmor, kaže John Greaves.