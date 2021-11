- Ne može proći Dan branitelja a da ne pomislim na svog djeda Charleya. Bio je drag, tih, nalik na Archieja Bunkera koji puši cigare, s najbjelijom kosom i najplavijim očima koje ste ikada vidjeli. Bio je veliki govornik, osim ako nije sjedio s muškarcima koji se svađaju o politici. Znala sam da je bio ponosan i aktivan veteran američke vojske koji je služio tijekom Drugog svjetskog rata - piše Arianna Jeret, urednica na portalu Your Tango.

Znala je da je djed za vrijeme Drugog svjetskog rata bio stacioniran negdje u Europi, kao dio jedinice koja je bila podrška ljudima na samoj fronti, popravljajući opremu koju bi im onda vraćali na teren. Znala je i to da je toliko mrzio sir, da bi, kad bi mu sendviči sa sirom bili jedini dostupan obrok, ne samo vadio sir, nego i rezao svaki komad kruha koji je bio u doticaju sa sirom.

- Znala sam da obožava moju baku Mary i da je ona svjetlo njegova života. I ona je to znala, sve do samog kraja. Kad je preminuo, baka nas je pozvala da biramo između starih slika i suvenira koje želimo sačuvati kao uspomenu, prije nego ostalo baci. Tamo sam otkrila hrpu savršeno očuvanih ljubavnih pisama koja su njih dvoje razmijenili nakon što su se prvi put upoznali - priča Arianna.

Djed je tad napustio je Europu, zaustavio se kod roditelja u New Yorku i susreo se s njom, a nakon toga krenuo put kampa Hood u Teksasu, kako bi čekao daljnje naredbe. Njihova pisma obuhvaćaju razdoblje od kolovoza do studenog 1945. godine. Ona je tad napunila 21, a on 22 godine. Vjenčali su se ubrzo nakon toga i bili sretni do njegove smrti.

- Ova slova su za mene čista čarolija - kaže unuka koja je pronašla ljubavna pisma djeda i bake. Svaki je zasebno čuvao svako pismo koje je primio od onoga drugoga u besprijekornom stanju. Njegova su pisma bila razrezano točno na vrhu, a njezina izgledaju kao da ih je otvarala iznad pare.

- Njezina pisma sadrže ljupko brbljanje zaljubljene tinejdžerice, frustrirane 'današnjim odraslima', a zapečaćena su savršenim poljupcem utisnutim vrućim ružičastim ružem za usne. Njegova pisma sadrže retke o njegovoj rutini u bazi, te podršku pričama i događajima koje je podijelila. Ona piše o svadbenim zvonima i peripetijama koje su s ljubavnicima imale njene prijateljice, s tim da iza svake četvrte ili pete rečenice piše 'Volim te', piše Arianna.

Dodala je 10 mudrosti koje je ona iz tih ljubavnih pisala naučila:

Muškarci, čak i kad ratuju, mogu ponuditi isto toliko ljubavi kao i žene: .Ako o muškarcima razmišljate na stereotipni način, mogli biste očekivati ​​da je slatka strana njihovih ljubavnih pisama došla samo iz pera moje bake, ali pisma mog djeda također su prožeta ljubavlju i toplinom prema njegovoj voljenoj.

Zaljubljeni muškarci, čak i dok ratuju, sposobni su prenijeti jednaku ranjivost i empatiju kao i žene: Moj djed se nije ustručavao ispuniti svako slovo svojim nadama, strahovima i snovima, kako za njihovu bračnu budućnost, tako i za njihovu zemlju.

Nema boljeg načina da otvorite ljubavno pismo od entuzijastičnog: Volim te!: Dok neki možda čekaju da to napišu do samog kraja pisma, moj djed je jedva čekao izgovoriti te riječi, otvarajući svoja pisma frazama poput ovih: 'Zdravo, dušo! Volim te!' ili 'Zdravo draga - volim te jako, jako, jako!'

Kad pišete osobi koju volite, nikad nije previše napisati joj da je volite: 'Mary,' napisao je, 'siguran sam da sam ti već rekao, ali mislim da ti nije dosadilo: Volim te! Volim te! Volim te!'

Nikad nije prerano podijeliti financijske odluke i informacije s nekim s kim planirate provesti život: Što se tiče pitanja trebaju li isplanirati putovanje da ga moja baka posjeti, djed se pobrinuo da joj iznese detalje svog razmišljanja, pa tako piše: 'Imam četiri stotine dolara u banci, ali to ne bi dugo trajalo, onako kako su troškovi života vezani za vojni logor. Naravno, izvlačit ću oko pedeset osam dolara mjesečno, ali ovaj mjesec sam dužan...'

Ljubav i poštovanje prema obitelji je od najveće važnosti za trajnu vezu između ljubavnika: 'Moj tata i ostatak tvoje obitelji išli su vlakom do ulice Freeman St. kao što sam ti rekao preko telefona u petak ujutro', piše moj djed. 'Tvoja nas je mama pozvala u kuću na večeru još kad sam...'

A u vezi s idejom o planu da ga ona posjeti, dodao je: 'Mary, što ćemo bez novca kada dođeš u Texas, znaš da je prilično skupo, a što bi rekao tvoj otac?'

Nikada ne smijete koristiti previše pozitivnih pridjeva kada svojoj ljubavi kažete koliko ih cijenite i dar koji su vam dali: Moja baka pobrinula se da djedu da do znanja koliko je ponosna i zahvalna na zaručničkom prstenu. Govoreći o njemu, napisala je: '...i sve su djevojke mislile da je prsten lijep, divan, prekrasan, izvan ovog svijeta, zadivljujući ad infinitum (što god to značilo)...'

Međusobna podrška čak i u naizgled najnevažnijim trenucima izgrađuje povjerenje i intimnost koji će vam kasnije trebati da podržavate jedno drugo u najtežim trenucima: Nakon što je njihov telefonski poziv prošao uz dosta problema, moj djed je napisao: '...i bilo je divno čuti tvoj glas iako ti nisi mogla jasno čuti moj. Stvarno sam vikao, najviše dok sam ti govorio da te volim jer mi je bilo važno da to čuješ, ostalo i ne toliko'.

Vaši unuci će htjeti znati tko ste bili. Recite im. Ili još bolje, pokažite im: Iako bi čuvanje starih ljubavnih pisama nekima moglo zvučati kao gomilanje nepotrebnog, mislim da bi se čak i Marie Kondo složila da ne samo daće vas usrećiti, već da će to biti lijepa i draga uspomena za generacije koje dolaze.

Nikad ne možete pogriješiti s poljupcima utisnutim usnama sa žarko ružičastim ruževima: Ljubavna pisma iz Drugog svjetskog rata često su zapečaćena vrućim ružičastim poljupcem, napisala je Arianna.