Pita od jabuka kakvu su radile naše bake - po receptu iz 1964.

Kušajte kako su to radile naše bake pa napravite pitu od jabuka na starinski način. Ovaj recept objavljen je u kuharici 'Suvremena prehrana i kuhanje', autorice Mire Vučetić

<h2>Sastojci:</h2><h2>Postupak:</h2><p>Svi sastojci za tijesto se umiješaju pa se se ostavi na hladnom sat vremena. Potom se podijeli u dva dijela i razvalja u veličinu tepsije. Jabuke se ogule, izrežu na tanke ploške i izmiješaju sa šećerom, grožđicama i rumom. Može staviti i 5 dkg rezanih badema i malo cimeta. </p><p>Prvi dio tijesta stavi se peći pa kada se malo zapeče, stavi se nadjev, prekrije drugim dijelom tijesta, premaže jajetom i peče. Kada je pečeno, posipa se šećerom.</p><p>U receptu nije navedeno koliko dugo se peče i na kojoj temperaturi, no to je obično oko pola sata na 180 do 200 stupnjeva. Pita je gotova kada dobije lijepu boju.</p>