On i njegova zaru\u010dnica Alexis Gale upoznali su se u prolje\u0107e 2019. godine, zaru\u010dili su se nekoliko mjeseci kasnije te dobili dijete 1. o\u017eujka ove godine, djevoj\u010dicu koju su nazvali Naomi Bettie Allen.\u00a0

Oboje su, ka\u017ee, odrasli u gradu Miltonu u SAD-u, ali nikada se nisu vidjeli sve do prolje\u0107a lanjske godine kada ih je upoznala supruga Jimmiejevog ro\u0111aka.

- Bilo je kao da se poznajemo oduvijek. Odmah smo se povezali - prisjetio se\u00a0ovaj pjeva\u010d koji je nominiran za novog umjetnika godine na 2020. CMA Awards showu, a \u010diji je spot 'Make Me Want To?' odu\u0161evio mnoge.

Zaprosio je Alexis nekoliko mjeseci kasnije, preciznije 15. lipnja u Disney Worldu. Bili su okru\u017eeni obitelji\u00a0i prijateljima kada mu je ona ispred dvorca Magic Kingdom rekla: 'Da'.

- Njezin osmijeh me otapa, njezino \u010disto srce me izaziva da volim bolje. Na\u010din na koji me motivira i podr\u017eava razlikuje se od svega \u0161to sam iskusio, od na\u010dina na koji voli mene i mojeg sina do svega ostalog - ispri\u010dao je ne odvajaju\u0107i pogled od svoje ljubavi.

Ovaj zaljubljeni par, osim o svojoj zajedni\u010dkoj k\u0107eri, vodi brigu i o njegovom 5-godi\u0161njem sinu Aadynu kojeg ima iz prethodne veze, a koji je ostao \u017eivjeti s ocem, prenosi CountryLiving.