<p>Iako su žene danas postigle značajan napredak u nastojanjima da budu ravnopravne s muškarcima, to nije slučaj baš u svim aspektima života. Tako, na primjer, i dalje postoje neka mjesta na svijetu na koja ne mogu otputovati, jer su u 21. stoljeću - zatvorena za žene. Najgore je pritom to da su neka od tih mjesta proglašena svjetskom kulturnom baštinom.</p><h2>Planina Ōmine</h2><p>Nalazi se u Japanu, a u sklopu nacionalnog parka je i samostan iz 8. stoljeća. Ovo je mjesto proglašeno svjetskom kulturnom baštinom 2004. godine, usprkos činjenici da je ženama zabranjen ulaz. Ženama u Japanu nekad je tradicionalno bilo zabranjeno penjanje na planine, zbog toga što su se one smatrale svetim mjestima i često su imale nekoliko samostana. Smatralo se da bi žene mogle predstavljati 'iskušenje' za muškarce iz tih samostana, ili one koji planinare iz vjerskih motiva. </p><h2>Okinoshima</h2><p>Budući da se smatra svetim mjestom, ovaj japanski otok zabranio je ulaz ženama. Na ovom mjestu žive isključivo muškarci, a svake godine u svibnju izdaje se 200 posebnih dozvola za ulazak muških posjetitelja.</p><h2>Ayyappan hram</h2><p>Hram posvećen hinduističkom bogu Ayyapanu nalazi se u Sabarimali u Indiji. Vrlo je kontroverzan jer zabranjuje ulazak plodnim ženama, u dobi između 14 i 50 godina. Hram se smatra mjestom celibata, a plodne žene mogle bi predstavljati izazov za muškarce u hramu. </p><h2>Sveta Gora (Agio Oros, ili Athos) </h2><p>Smještena u Grčkoj, planina Athos (Agio Oros na grčkom), proglašena je kulturnom svjetskom baštinom 1998. godine. Ovo je jedno od najudaljenijih područja u Europi, a čak i muškarci trebaju posebnu dozvolu za posjet. Žene, osim što im je zabranjeno putovati ili živjeti tamo, moraju ostati najmanje 500 metara dalje od ulaza u to područje.</p><p>Štoviše, na tom području nećete naći niti jednu žensku životinju. Naime, još od 11. stoljeća zabranjen je ulazak u taj sveti prostor prepun palača i samostana svim ženskim bićima, kako bi se izbjeglo da postanu iskušenje za muškarce.</p><p>Jedina ženska bića koja ovdje smiju živjeti su mačke, kao zaštita od miševa i drugih štetočina. </p><h2>Plaža na Komorskim otocima</h2><p>Plaža Milimadji na afričkom jugoistoku pripada otočju poznatom kao Komori. Vjerska zajednica koja ovdje živi vršila je pritisak na vlasti da zabrane ulazak ženama na ovaj otok. Vjerovali ili ne, dogodilo se to - 2012. godine, i to nakon što je plaža do tada bila otvorena za sve, bez obzira na dob i spol. </p><h2>Saudijska Arabija</h2><p>Iako žene mogu ući u Saudijsku Arabiju, ne smiju se kretati same, odnosno u svakom ih trenutku mora pratiti muškarac. Osim toga, žene u toj zemlji nemaju neka temeljna prava. Tako im, na primjer, nije dozvoljeno probati odjeću u trgovinama ili posjetiti groblje. Jedan od najapsurdnijih zakona u tom pogledu je da ne smiju mahnuti, jer se to smatra pokretom koji može seksualno uzbuditi muškarce.</p><h2>Vodeni tobogan X-Treme Faser</h2><p>Ovo je čudan slučaj jer zabrana nema nikakve veze s religijom. Ovo je vodeni park koji se nalazi u Njemačkoj. Park Galaxy Erding zabranio je ženama ulazak u određene vodene atrakcije jer je nekoliko žena pretrpjelo ozljede genitalija u vožnji u kojoj se postiže brzina i do 70 km na sat.</p><h2>Hram Hadži Ali Dargah</h2><p>Hram Hadži Ali Dargaha smješten je na otočiću Worli južno od Bombaja u Indiji. Na ovom otočiću je grobnica svetog sufije Pir Aji Alija Bujharija, čiji mauzolej zabranjuje ulazak ženama od 2011. godine. Razlog je taj što žene mogu imati menstruaciju, što ih čini 'nečistima'. I neki drugi hinduistički hramovi imaju ovo pravilo. </p><h2>Kafenion</h2><p>Iako je ostalo svega nekoliko, tradicionalnih grčkih kavana poznatih kao kafenion, u njima ne dopuštaju ulaz ženama. To su mjesta za okupljanje muškaraca, kartanje, razgovor, pušenje i ispijanje kave. Takvi su klubovi postali popularni u 19. stoljeću, kada je ženama bio zabranjen ulazak. Ima ih još nekoliko u Velikoj Britaniji, a najpoznatiji je kafenion u kojem je princ Charles proslavio svoju momačku večer, donosi portal <a href="https://culturacolectiva.com/travel/10-places-you-cannot-visit-if-you-are-a-woman">Culturacolectiva.com.</a></p>