<p>Odrastajući, vjerojatno ste se kao djeca igrali sa plastičnim minijaturnim stolićima koji dolaze u kutiji kad naručite pizzu. Koristili ste ih za lutkice, a ljudi su dugo mislili kako je njihove svrha ta da spriječe padanje poklopca kutije na pizzu ili da kutije budu stabilne dok ih slažu jednu na drugu. No čini se da je riječ o posve drugom razlogu njihova postojanja, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/food/13186844/pizza-tiny-table-use-box-lid/">The Sun</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Činjenice o pizzi</p><p>Korisnik @sebweb67 na TikToku tvrdi kako je riječ o pomagalu koje služi tome da otkidajući svoju krišku ne dodirujete druge kriške u kutiji, što je praktično ako pizzu dijelite s drugima.</p><p>- Koliko ste imali godina kad ste otkrili da ova stvarčica koja dolazi s pizzom služi tome da vas spriječi u dodirivanju drugih kriški? - pitao je.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO NA TIKTOKU:</p><p>Njegov video do sad je pogledalo više od 800.000 ljudi i mnoge je šokirala višestruka korist minijaturnog stolića.</p><p>- Nevjerojatno - napisao je netko.</p><p>- Možda je adaptiran za uzimanje kriški, ali napravljen je da se kartonski poklopac ne slegne ne pizzu - komentirao je drugi.</p><p>- Upravo sam to danas naučio ovdje, nakon što sam pojeo pizzu. Već imam godina i nikad to nisam pomislio, a već mi je 30 - dodao je treći.</p><p>- Ovo je odlična alternativna namjena i odsad ću ga tako koristiti - nastavio je čitatelj, dok još netko komentira kako mu to nije prvotna namjena, ali je odlična ideja za korištenje, a može poslužiti i kao držač za umak.</p>