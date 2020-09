Plava kosa kod žena se pojavila zbog teške nestašice muškaraca

Svjetlije nijanse plave kose evoluirale su kao odgovor na nestašicu hrane u područjima gdje žene nisu mogle sakupljati hranu i stoga su se potpuno oslanjale na muške lovce, kaže antropolog Peter Frost

<p>Istraživači sa Sveučilišta St. Andrews u Velikoj Britaniji tvrde da su se svijetla kosa i plave oči kod manjeg broja žena sa sjevera Europe pojavile potkraj ledenog doba. Svoja zapažanja i razmišljanja objavili su u časopisu Evolution and Human Behaviour.</p><p>U posebnom istraživanju tri su se japanska sveučilišta pozabavila ovom tematikom. Analizirali su sjevernoeuropske gene pa došli do zaključka da se genetska mutacija, koja je rezultirala plavom kosom, dogodila prije otprilike 11.000 godina.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Povezanost boje kose sa osobnošću:</p><h2>Teorija znanstvenika </h2><p>Muškarci su, kažu, zbog nestašice hrane bili prisiljeni odlaziti u rizične i fizički zahtjevne lovačke ekspedicije kako bi pronašli plijen, a to su u to doba bili mamuti, bizoni i sobovi.</p><p>Veliki broj muškaraca iz lova se nikada nije vratio, a žene koje su preživjele, imale su na izbor puno manji broj potencijalnih kandidata za razmnožavanje.</p><p>Momci koji su se iz lova vratili postali su vrlo traženi i poželjni među ženama.</p><p>- Kada se pojedinac suoči s potencijalnim partnerima podjednake vrijednosti, nastojat će odabrati onoga koji na neki način odudara od mase. Zbog nagle promjene u odnosu muškaraca i žena, nastala je plava kosa, kao genetska potreba - pojasnili su u svojoj studiji i dodali kako su do tada svi imali smeđu kosu i smeđe oči..</p><p>Muškarce su više privlačile žene plave kose, plavih očiju i svijetlih obrva. Kako je vrijeme prolazilo, to područje Europe naseljavalo je sve više plavokosih i plavookih ljudi. </p><p>- Svjetlije nijanse plave kose evoluirale su kao odgovor na nestašicu hrane u sjevernoeuropskim područjima gdje žene nisu mogle sakupljati hranu za sebe i stoga su se potpuno oslanjale na muške lovce - rekao je <strong>Peter Frost</strong>, vodeći autor studije i antropolog iz Kanade.</p><p>- Sjeverni Europljani imaju najrazličitije boje kose i očiju nego ljudi bilo gdje drugdje na planetu - dodao je.</p><p>Danas u Europi postoji više od sedam različitih nijansi plave kose, prenosi <a href="https://www.thevintagenews.com/2019/03/22/blonde-hair/?fbclid=IwAR1B53Vu4XwJRdlWx03XX4kngXy63KRdmqJq7eEDKeaMEDojV8hViAOPrag." target="_blank">The Vintage News</a>.</p>