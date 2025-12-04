Plitvice Holiday Resort otvara se samo za blagdane

Što čini boravak u blagdansko vrijeme posebnim?

Plitvice Holiday Resort ove godine bit će otvoren tijekom božićnih i novogodišnjih praznika, od 26. prosinca do 6. siječnja. Boravak u ovo blagdansko vrijeme čini posebnim kombinacija zimske tišine, mogućeg snijega i očaravajuće prirode koja okružuje resort. Toplina i udobnost smještaja stvaraju intimnu i opuštajuću atmosferu, idealnu za bijeg iz svakodnevnog užurbanog ritma. Uz sve to, praznično ozračje dodatno naglašava čaroliju zimskog odmora i pruža nezaboravan doživljaj Plitvica u ovo posebno vrijeme godine.

Lokacija i zimski ugođaj Plitvica

Smješten u neposrednoj blizini NP Plitvička jezera, Plitvice Holiday Resort okupan je svježinom i bistrošću zraka koja budi sjećanja iz djetinjstva. Zimi Plitvice oduševljavaju čarobnim prizorima zaleđenih slapova i svjetlucavog snijega, dok okolna šuma tiho štiti goste od hladnog vjetra. Čak i kad snijeg ne prekriva tlo dubokim bijelim slojem, priroda i dalje nudi ugođaj prave zimske idile – šetnja kroz ovaj zimski krajolik prožeta je osjećajem mira, tišine i čarolije koju je teško doživjeti bilo gdje drugdje. Plitvice Holiday Resort nudi raznovrsne smještajne opcije, idealne za parove, obitelji s djecom i prijatelje. Rustikalni drveni bungalovi, udobne mobilne kućice, kućice uz jezero te posebne kućice u krošnjama s panoramskim pogledom pružaju savršenu kombinaciju topline, udobnosti i blizine prirodi.

Foto: PROMO

Blagdanski program i gastronomski doživljaji

Tijekom blagdanskog razdoblja u Plitvice Holiday Resortu naglasak je na sadržajima koji donose toplinu i čaroliju zimskog ugođaja. Restoran nudi bogate doručke, raznovrsne obroke i posebno pripremljeni zimski jelovnik, dok je kafić uz kamin idealno mjesto za uživanje u toplim napicima, sezonskim desertima i tematskim zalogajima, uz mirisne začine kuhanog vina u ugodnoj zimskom ambijentu. Za doček Nove godine pripremljen je poseban program: vožnja kočijom kroz resort uz šalicu kuhanog vina i fritule na otvorenom te proslava uz živu glazbu koja će stvoriti nezaboravno iskustvo i dodatno naglasiti čaroliju zimskog odmora.

Za koga je ovaj boravak idealan

Plitvice Holiday Resort tijekom blagdana savršeno je mjesto za sve koji traže zimski bijeg u prirodu. Parovi uživaju u intimnosti i tišini, dok obitelji mogu spojiti aktivnosti na otvorenom s toplinom doma po povratku. Boravak je idealan i za sve koji žele mir, opuštanje i kvalitetno vrijeme u prirodnom okruženju, daleko od užurbanog ritma svakodnevnice.

Foto: PROMO

Posebne ponude za blagdanski boravak

Budući da je razdoblje kratko i vrlo traženo, preporučuje se rana rezervacija kako biste osigurali željeni tip smještajne jedinice i maksimalno uživanje u odmoru. U ovom posebnom zimskom periodu, mir i tišina prirode savršeno se kombiniraju s udobnošću resorta. Nakon dana provedenog u istraživanju snježnih staza ili šetnji kroz čarobne krajolike, gosti se mogu opustiti u wellness području uz 10% popusta ili istražiti tajanstveni podzemni svijet Plitvičkih dolina uz 20% popusta na Speleon ulaznice – centar podzemne baštine. Speleon vaučeri dostupni su na recepciji, dok wellness zahtijeva prethodnu rezervaciju i ovisi o raspoloživosti.

Ova posebna ponuda dostupna je od 26. prosinca do 6. siječnja 2026., a rezervacija na vrijeme osigurava nezaboravne trenutke u srcu prirode, uz aromatične zalogaje, mir i čaroliju zimskog ugođaja.

Zašto baš Plitvice Holiday Resort u blagdanskom terminu

U ovoj zimskoj idili doživljaj Plitvice Holiday Resorta prelijeva se iz udobnih interijera na snijegom prošarane eksterijere. U Plitvice Holiday Resortu zimska tišina, aromatični zalogaji i svjetlucavi detalji stvaraju atmosferu koja obogaćuje svaki trenutak odmora. Ovdje se spajaju praktičnost vrhunski opremljenog smještaja i poezija zimske prirode – kombinacija koja ostaje u sjećanju dugo nakon povratka kući.

Rezervirajte svoj blagdanski odmor i doživite Plitvice Holiday Resort u njegovom najposebnijem ruhu.