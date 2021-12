Korisnica TikToka Angela, na svom profilu podijelila je video u kojem je pokazala kako je otkrila da ju dečko vara.

POGLEDAJTE VIDEO:



On joj je rekao da će sa svojom obitelji provesti dan na rijeci te joj je poslao i fotografiju s kajaka kako bi joj pokazao kako se dobro provodi. No ono što nije primijetio je jedan vrlo važan detalj koji je otkrio da laže, a to je odraz u naočalama.

Na fotografiji njezin dečko nosi sunčane naočale koje naravno imaju odraz, a pomoću njega je Angela shvatila da ju vara jer je zumirala fotografiju i ugledala nepoznatu djevojku kako sjedi s njim u kajaku.

U videu je nakon njegove fotografije pokazala i kako joj dečko ne odgovara na poruke nakon što je shvatila zapravo s kim je.

U drugom video, Angela je ispričala kako je dečko priznao da ju je varao i da su nakon toga prekinuli.

- Znala sam da me vara jer mene nikad nije zvao na takve stvari, poput odlaska na kajak. Jednostavno je bio previše zaslijepljen da bi to tada vidio - objasnila je u videu.

Njezini videi ubrzo su postigli veliku popularnost, a mnogi su se s njom suosjećali te su komentirali kako nije zaslužila nekog tko se tako ponaša prema njoj.

- Istina uvijek izađe na vidjelo, ovog puta zbog odraza - komentirala je jedna korisnica, prenosi Mirror.