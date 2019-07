Počela je čupati obrve sama, a danas zapošljava čak 25 ljudi

Obrve su, uz oči, jedna od najvažnijih stvari na licu. Mogu ga podići i pomladiti, ali i spustiti ako su loše napravljene. Ako su dobre, one 'nose' izgled cijelog lica, kaže kozmetičarka Manuela Picard, vlasnica dva beauty salona u Zagrebu.

- Obrve su moja prva ljubav. Počela sam se baviti s njima prije 15 godina u Londonu, a prije osam godina sam u Zagreb donijela novu tehniku čupanje obrva, threading, odnosno čupanje koncem. U London sam otišla sasvim slučajno na šest mjeseci i ostala 11 godina. Završila sam školu za make-up i radila tamo u drugim salonima. Kad bih došla u Hrvatsku, svi bi me 'vukli za rukav' da im počupam obrve. Znali su za threading, no nitko to u Hrvatskoj nije radio. Budući da sam se ionako planirala vratiti, dobila sam ideju za pokretanje vlastitog posla – priča nam Manuela.

Krenula je tada u taj biznis sama, a sada ima 25 zaposlenika.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Prvu curu zaposlila sam tek nakon nešto manje od godinu dana. Prvo sam prije osam godina otvorila salon u Petrinjskoj, a onda sam se proširila u Palmotićevu. Krenula sam s obrvama, a tek onda počela uvoditi kozmetiku. Dosta su mi pomogli mediji jer sam od početka bila malo drugačija od drugih, budući da je kod nas threading bio nešto novo. Trebalo je od šest do devet mjeseci da se pročuje za to i otad smo puni. Budući da su zbog toga klijentice morale čekati po dva tjedna za obrve, prije tri godina odlučila sam otvoriti jedan manji prostor samo za njih – Brow bar u Gajevoj. Radi se o 'walk in' konceptu – žene mogu doći na obrve kad im je usput, samo ušetati i gotove su za 15 minuta. No ipak je dobro najaviti se pola sata prije kako bi izbjegle gužvu. To je odmah zaživjelo – ispričala nam je Manuela. Posao je, kaže, pokrenula tek uz nešto malo ušteđevine iz Londona.

- Nikad nisam tražila poticaje, osim što sam jednom od grada Zagreba dobila 20.000 kuna. Sve sam napravila pomoću kreditiranja. Bila sam non-stop u poslu i nisam se stigla baviti birokracijom. Ono što sam zaradila ponovno bih uložila. U budućnosti planiram i širenje van Hrvatske - priča Manuela, inače majka blizanaca, curice i dječaka koji će uskoro navršiti tri godine.

- Prije sam radila po 15,16 sati, a sada je to nemoguće. Imam radno vrijeme koje prije nisam imala. No, za to je bitno prvo posložiti posao. Otvarate li ga tek, pripremite se na puno rada, jer bez rada nema ništa.

Kad sam pokretala posao, bilo je trenutaka kad sam htjela odustati i vratiti se u Englesku. Bivši poslodavac je stalno zvao i bila sam 'na vagi', no nisam odustala. Mislim da je bitno osvijestiti si da u poslu ima uspona i padova, i da je to normalno, da nijedan posao ne ide samo uzlazno, ali i da nakon lošeg obično dolazi bolje vrijeme - kaže uspješna poduzetnica.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Danas imam i veliku pomoć supruga koji radi za mene u segmentu veleprodaje, jer i distribuiramo inozemne proizvode po Hrvatskoj, a usmjereni smo na prirodnu kozmetiku. Nekoliko puta godišnje idemo na kongrese u SAD jer Amerikanci 'diktiraju trendove'. Primjerice, odličan uređaj za lice, Hydrafacial, naručila sam od tamo još prije pet godina. U Americi ne postoji ozbiljan salon koji nema taj uređaj, a u Hrvatskoj je on tek sad zaživio – kaže Manuela, koja sama trenira sve kozmetičarke koje zaposli.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Važno mi je da imaju kvalitetan pristup klijentima, te da su uvijek našminkane i sređene tako da i s time predstavljaju ono što rade. U svakom salonu imamo i recepcionerke, tako da se kozmetičarke mogu usmjeriti samo na klijenta. One dogovaraju termine i ostalo. Riječ je se o britansko-američkom načinu rada u kojem svatko radi dio posla – objašnjava nam poduzetnica i naglašava da se u poslu važno konstantno educirati.

- Edukacija je najbitnija stvar za kozmetičare. I ja koja sam 23 godine u ovom poslu svake godine prolazim nekoliko kongresa i tečajeva kako bih se usavršavala. Važno je stalno pratiti trendove. Jedino što je bezvremenski je threading, koji je temelj mog posla.

To je indijska metoda čupanja obrva koncem koja se koristi već više od dvije tisuće godina. Koncem se jednim potezom može počupati jedna ili sto dlaka, a automatski se rade linije. Kad se pincetom čupa jedna po jedna dlaka, ne mogu se dobiti tako dobre linije obrva.

Ova metoda je brža, skidaju se i manje i veće dlake, te se dobije čist izgled koji puno dulje traje nego kad se radi s pincetom. Kad se tako čupaju nadusnice, žene svjetlijih dlaka znaju kroz godinu dana izgubiti po 70 posto dlaka - kaže.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Koncem se mogu čupati i dlake na koži koja je tretirana nekim dermalnim, kemijskim pilingom. Tko je jako osjetljiv i izbijaju mu prištići od čupanja voskom, svakako mu preporučujem threading. Budući da konac ne dira kožu, odnosno ne nanosi se na nju, manje su i iritacije. Konac samo obavija dlaku i čupa ju van.

Vosak ipak napravi blagi piling i ne bi se smio koristiti na nekom tko je bio na jačim antibioticima, tko uzima primjerice lijekove za akne koji jako stanjuju kožu. Takve bi ste stvari trebale napomenuti kozmetičarima – ističe Manuela. Dodaje da je i ona bila dijete početka 90-ih kad su svi čupali obrve pincetom, no u Londonu je osvijestila važnost ovakvog čupanja.

- Tamo sam saznala za jedan mali prostor gdje su dvije Indijke čupale obrve threading metodom i to me fasciniralo. Shvatila sam koliko su obrve važne, jer su žene nakon tretmana izgledale kao da su dobile mali face-lift. Silno sam željela to znati i jedna me Indijka naučila kako se radi. Nakon godinu dana vježbe sam savladala tehniku. Nije lako, ali se isplati.

Ako su obrve dobro napravljene, vidjet će se promjena na licu, ali nitko neće znati koja. Klijentice mi kažu: 'Svi me pitaju što sam radila, ali nitko ne može dokučiti što točno'. Za to potroše 10-15 minuta, a otvori im lice. Primjerice, kad se luk digne, djeluju mlađe – kaže Manuela. Dodaje da trajanje ovisi o tipu dlake. Nekim svjetlijim, plavokosim ženama, znaju biti super mjesec dana, dok nekim tamnijima s jačom dlakom narastu brže.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Radimo i sjenčanje obrva, odnosno ombre bojanje. To je permanentni make-up koji traje do dvije godine, a koristan je kad žene žele popuniti obrve. Uz to moraju i dalje čupati obrve jer one rastu, ali to lagano sjenčanje daje im oblik konstantnog laganog make-upa – objašnjava kozmetičarka. Ističe da je kod uređivanja obrva najvažnije pravilo – ne čupajte obrve sami, prepustite to profesionalcu.

- Obrve je prije tretmana najbolje pustiti da narastu tri do četiri tjedna, jer onda nisu puknute, odnosno kao da su odrezane. Naime, žene uglavnom ne znaju čupati pa često dođu s tvrdim dlakama koje su zapravo pod kožom. Tada je kozmetičarima teže jer ili previše počupaju, ili je jedna obrva lošija...

Ako ste ih ipak previše počupali, isprobajte serume za rast koji će pospješiti gustoću obrva, a nanose se jednom dnevno prije spavanja. Samo lagano premažite i pustite da se upije. Čak i ako imate dobre obrve, možete ih njegovati serumom, jer sada su in deblje obrve - kaže.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Olovkom ili maskarom možete popuniti rupice želite li da izgledaju gušće. Preporučujem da nikad ne koristite tamnu olovku ako se radi o laganom sjenčanju, nego jednu nijansu svjetliju od vaših obrva kako bi prirodnije izgledale. Laganim pokretima samo ispunite rupice. Imate li guste obrve i želite ih samo malo popuniti te dodati minimum boje, odaberite maskaru u boji obrve kako bi dobili nježan, prirodni izgled – savjetuje Manuela.

Preporučuje i da ljeti koristite vodootporne maskare koje se neće razmazati niti na plaži i držat će cijeli dan.