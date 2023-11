Počeo je Ciferšlus: Sajam mode i kozmetike na kojem izlaže čak 80 dizajnera i proizvođača

Family mall u suradnji s modnim dizajnerom Zoranom Mrvošem otvorio je Ciferšlus, sajam mode i kozmetike. Danas i sutra možete osim odjeće i dodataka modnih dizajnera, kupiti prirodnu kozmetiku i zaviriti u svijet ljepote. Danas traje do 20 sati, a sutra od 10 do 18 sati.

Treći Ciferšlus vratio se veći nego prije, s 80 izlagača mode i dizajna na jednom mjestu.

Raznolik asortiman predstavljaju dizajneri i proizvođači: Zoran Mrvoš, Alen Poropat – Style Vision, Zigman, Elfs, BiteMyStyle – Zoran Aragović, Hippy Garden, Sheriff and Cherry, Mommy’s garden, Katarina Mamić Design, Modni kutak Karlovac, Olga Lang, Art design by Tamara, Ants T-shirt by Marija Radumilo, One by Marlu, Botun, Lauras Dream, M’art’a, Inestetik, Simone Design, Vilinsko tkanje, Minerva by Jelena Fogec, Aurelia Natura, Colewos room, My Story, NocTurno i druga zanimljiva imena.

Ciferšlus je super prilika da pronađete razne modne detalje, odjevne kombinacije, poseban i upečatljiv nakit, prirodnu kozmetiku, igračke, lutke, kao i preparate na biljnoj bazi.

Tu je i posebno iskustvo shoppinga uz Dj Butterfly, koji će druženje pretvoriti u modni party, objavili su organizatori.

Ciferšlus podržava afirmaciju duge tradicije hrvatskog modnog dizajna, stvara platformu za izražaj mladih talenta i lokalnih brendova, a sve to na najpristupačniji i najzabavniji način.