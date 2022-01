Ako smatrate da ste premalo intimni s partnerom ili vam je seks postao monoton, ne očajavajte već se bacite na promjenu. Nova godina idealna je za nove početke. Isprobati možete razne igrice i igračke, a Men's Health donosi najjednostavnije stvari koje možete uvesti u spavaću sobu.

POGLEDAJTE VIDEO (Koliko bi trebao trajati idealan seks?):

Igranje uloga

Svi imaju seksualne fantazije koje ih uzbuđuju. To je normalno, a sasvim je uobičajeno i da niste sigurni želite li ih reći svom partneru. No sada je pravo vrijeme da to učinite. Ako je igranje uloga vaša stvar, a i partner se slaže, krenite.

Rezervirajte romantičnu večer za igranje uloga. Zapišite likove, osobnosti i fantazije na komadiće papira i stavite ih u zdjelu. Izvlačite i igrajte ulogu uz razgovor, predigru i na kraju - seks.

Seks u troje

Dolazak treće osobe u krevet može biti uzbudljivo ako se oba partnera slažu. Vrlo je teško partneru priznati da to želite, ali procijenite možete li i kada to učiniti. Trojac može biti uzbudljiv način da oživite svoj seksualni život.

Ako ste se odlučili za tu opciju, isprobajte aplikacije koje su izričito namijenjene za spajanje ljudi ili parova. Mjerkanje potencijalne treće osobe u nekom baru, kao u filmovima, rijetko je dobra opcija pa radije iskoristite tehnologiju. Kada pronađete treću osobu, porazgovarajte s partnerom o granicama tijekom tog čina.

Seksualna terapija

Seks terapija je idealna za prihvaćanje želja, ali je i mjesto na kojem ćete naučiti kako ih sigurno prakticirati.

Uz pomoć pouzdanog stručnjaka, možete riješiti bilo kakav sram koji vas sputava da poslušate svoje želje. Ako želite istražiti novi format odnosa ili seks, terapeut vam može pomoći prilikom snalaženja u složenim emocijama koje se mogu pojaviti.

Masaža i samozadovoljavanje

Nabavite masažer za prostatu i isprobajte nove stvari. Prostata je centar užitka za mnoge muškarce, a uz masažer možete otkriti jeste li jedan od njih. Oni intenziviraju orgazam pa je doživljaj još veći. Ako ste znatiželjni glede igara s prostatom, ali niste sigurni odakle početi, ova seksualna igračka u kombinaciji s kvalitetnim lubrikantom siguran je način za početak istraživanja.

Što se tiče žena, mnogi tvrde kako bi svaka morala posjedovati vibrator. Iako samozadovoljavanje ponekad može biti dovoljno, ponekad treba isprobati i nešto novo.

Prljavi razgovor

Iako žudite za raznolikošću u svom seksualnom životu, to ne znači da morate dovesti drugu osobu ili kupovati kostime. Prljavi razgovor može napraviti mnogo za vaš odnos. Može služiti kao predigra, ali se prakticira i tijekom seksa. Recite partneru sve što želite da radi i vidjet ćete kamo to vodi.

Nova misionarka

Uz sve navedeno misionarka neće više biti ista. Isprobajte prijedloge pa igranjem uloga i prljavim razgovorom dovedite misionarsku pozu na novu razinu. Uspostavite izravan kontakt očima, šapnite nestašne riječi partneru na uho i zgrabite seksualnu igračku. I misionarska poza može biti stvarno zanimljiva.