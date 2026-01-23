Podsjetnik farmaceuta: Suplementi koji ne idu zajedno

Minerali koji se natječu za apsorpciju

Kalcij i željezo: kalcij ometa crijevni unos željeza. Uzmite željezo natašte ili uz vitamin C, a kalcij barem 2–3 sata kasnije. To je osobito važno kod osoba s manjkom željeza ili povećanom potrebom, jer svaka doza mora imati maksimalnu učinkovitost.

Cink i bakar: visoke doze cinka dugoročno snižavaju status bakra. Ako koristite 25 mg cinka ili više, uvedite bakar u zasebno doziranje ili birajte uravnotežene formulacije.

Magnezij i kalcij u visokim dozama: iako se često nalaze zajedno, velike pojedinačne doze mogu se kompetitivno ometati. Praktično rješenje je kalcij s obrokom u prvoj polovici dana, a magnezij navečer za opuštanje.

Vitamini s potencijalnim “sukobima”

Vitamin E (visoke doze) i vitamin K: E može oslabiti učinak vitamina K i, u kombinaciji s drugim tvarima za razrjeđivanje krvi, povećati rizik krvarenja. Oprez je potreban kod osoba na antikoagulantnoj terapiji i prije zahvata.

Vitamin K i varfarin: dodaci vitamina K proturječe cilju terapije varfarinom. O ovome se uvijek treba konzultirati s liječnikom ili ljekarnikom, jer je riječ o interakciji dodatak–lijek.

Vitamin B12 i velike doze vitamina C u istoj čaši: askorbinska kiselina može degradirati B12 u otopini. Sigurniji izbor je razmak 1–2 sata, osobito pri većim dozama.

Željezo i polifenoli: tanini iz kave i čaja te polifenoli iz nekih biljnih ekstrakata smanjuju apsorpciju željeza. Željezo uzimajte odvojeno i podignite apsorpciju dodatkom vitamina C.

Adaptogeni: snaga u pravilnoj kombinaciji

Adaptogeni iz knjige “Adaptogeni” (Planetopija, 2023.) grupirani su prema učinku na obranu, postizanje rezultata i obnavljanje. Praktična implikacija je da stimulirajuće i umirujuće adaptogene ne treba bez razmišljanja miješati u isto doba dana. Primjerice, rodiola (profil “performans”) pogodnija je ujutro, dok su ašvaganda ili reiši (profil “obnavljanje”) smisleniji navečer. Time se izbjegava “povlačenje konopa” u živčanom sustavu i postiže jasniji učinak svake skupine. (znanje.hr)

U istom duhu, kombiniranje snažnih stimulansa nije poželjno: kofein s rodiolom ili eleuthero ginsengom može proizvesti pretjeranu podražljivost, ubrzan puls i nemir, osobito kod osjetljivijih osoba. S druge strane, ašvaganda ili tulsi zajedno s klasičnim sedativima mogu pojačati pospanost. U knjizi se naglašava biranje adaptogena prema cilju (energija, fokus, obnova) i terminu dana, umjesto neselektivnog slaganja u jedan “mega-koktel”. (hocuknjigu.hr)

Kombinacije koje povećavaju rizik “razrjeđivanja krvi”

Omega-3 (visoke doze) + ginkgo + češnjak + kurkumin + vitamin E: više tvari s antitrombocitnim učinkom može kumulativno produžiti krvarenje iz manjih rana ili uzrokovati podljeve. Ovo je osobito relevantno pred operativne zahvate i kod osoba na antikoagulantima ili antiagregacijskoj terapiji. U takvim slučajevima primjenjujte jednostavno pravilo: jedan “krvno-razrjeđujući” dodatak je granica, a sve ostalo razmaknuti ili izostaviti uz stručni savjet.

Vlakna i probava: korisno, ali s razmakom

Topiva i netopiva vlakna vežu minerale i neke vitamine te tako smanjuju njihovu bioraspoloživost. Ako koristite psyllium, inulin ili mješavine vlakana za sitost i probavu, mineralne dodatke (željezo, cink, magnezij, kalcij) uzmite 2–4 sata prije ili poslije. Isto vrijedi i za zelene prahove bogate polifenolima kada je u pitanju željezo.

Probiotici nisu “neprijatelj” dodataka, ali je mudro razmaknuti ih od antimikrobnih biljnih pripravaka (npr. ulje origana) ili antibiotika, kako bi bakterijske kulture imale priliku kolonizirati crijevo.

Kako složiti dnevni raspored bez neodgovarajućih kombinacija

Jutro: željezo uz čašu vode i vitamin C; bez kave, čaja i kalcija 2–3 sata. Ako je cilj mentalna jasnoća, u ovom terminu bolje pristaje adaptogen s profilom “performans”, poput rodiola ekstrakta.

S obrokom: multivitamin nižih doza ili cink; polifenolne ekstrakte (zeleni čaj, resveratrol) držite podalje od željeza.

Poslijepodne: kalcij ili kombinacija za skeletni sustav (kalcij + vitamin D + vitamin K2) – ali ne uz željezo; omega-3 ako nije planirana veća doza vitamina E.

Večer: magnezij za opuštanje mišića i snažniji san; adaptogen za obnavljanje poput ašvagande ili reišija, bez kofeina i stimulansa.

Ovakav raspored respektira apsorpciju i smanjuje šansu za neodgovarajuće kombinacije suplemenata, a istodobno prati logiku “performans ujutro – obnova navečer” kako je popularizirano u literaturi o adaptogenima. (knjiga.ba)

Foto: Bio-Oaza

Dodatne stručne napomene farmaceuta

Doza određuje rizik: mnoge “zabranjene” kombinacije postaju prihvatljive u niskim dozama (npr. u multivitaminu), dok pojedinačne visoke doze zahtijevaju razmak i planiranje.

Status nutrijenata pratite laboratorijski: kod željeza, B12 i vitamina D laboratorijski nalazi daju jasnu sliku i sprječavaju pretjeranu suplementaciju.

Osoba s kroničnim bolestima ili na terapiji lijekovima treba individualizirani plan: interakcije dodatak–lijek (npr. varfarin i vitamin K) važnije su od interakcija među suplementima i moraju se procjenjivati prvi.

