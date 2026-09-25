Pogledajte 10 beauty odabira koji vas postaraju i 10 od kojih izgledate mlađe

Ljepota ne znači uvijek više šminke i proizvoda jer nekoliko promišljenih izbora može lice učiniti svježijim, blistavijim i odmornijim. S druge strane, neke navike mogu nenamjerno naglasiti umor i učiniti izgled težim
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U nastavku pogledajte 10 beauty odabira koji vas pomlađuju i 10 odabira zbog kojih izgledate.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte 10 beauty odabira koji vas pomlađuju i 10 odabira zbog kojih izgledate. |
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte 10 beauty odabira koji vas pomlađuju i 10 odabira zbog kojih izgledate.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
1. MEKŠA KOSA OKO LICA Kosa koja lagano uokviruje lice i ima više pokreta često djeluje mladenačkije od strogo oblikovane frizure. Blagi slojevi i pramenovi oko lica mogu vizualno omekšati crte i učiniti cijeli izgled laganijim.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. SVJEŽA I PRIRODNA KOŽA Hidratizirana koža zdravog sjaja obično djeluje svježije od lica prekrivenog teškim slojem pudera. Lagana podloga koja dopušta da se vidi prirodna tekstura kože može licu dati više živosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. KREMASTO RUMENILO Kremasto rumenilo lako se stapa s kožom i daje prirodniju boju od mnogih pudera u kamenu. Nježna doza topline na obrazima može licu vratiti svježinu i blistavost.
| Foto: 123RF
4. UREDNE OBRVE S NJEŽNOM DEFINICIJOM Prirodne i uredno oblikovane obrve mogu otvoriti pogled i dati licu bolju ravnotežu. Puniji, ali nenametljiv oblik često djeluje mekše od pretanko počupanih ili izrazito naglašenih obrva.
| Foto: 123RF
5. NJEŽNIJA BOJA RUŽA Tople i nježne nijanse ruža često bolje osvježe lice od vrlo blijedih ili izrazito tamnih boja. Ružičasti nude tonovi, bobičaste nijanse i nježni koralji mogu licu dati živost bez prenaglašenog dojma.
| Foto: 123RF
6. SUPTILNI PRAMENOVI U KOSI Diskretni pramenovi mogu kosi dati dodatnu dimenziju i učiniti je svjetlijom i svježijom. Nije potrebno veliko posvjetljivanje – i suptilne tonalne razlike mogu omekšati izgled i osvijetliti lice.
| Foto: 123RF
7. BLAGI SJAJ NA KOŽI Nježan sjaj može učiniti kožu zdravijom, glatkijom i odmornijom. Ne radi se o šljokicama ili izrazitom sjaju, već o završnom izgledu koji koži daje dojam prirodne blistavosti.
| Foto: Dreamstime
8. NAGLAŠENE TREPAVICE Dobro definirane trepavice mogu učiniti oči otvorenijima i budnijima. To se može postići maskarom, uvijanjem trepavica ili lash liftom, bez potrebe za puno dodatne šminke.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. NJEGA KOJA NAGLASAK STAVLJA NA HIDRATACIJU Dobro hidratizirana koža obično izgleda glađe, svježije i odmornije. Dovoljno vlage može ublažiti dojam umora i pomoći koži da izgleda zdravije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. MODERNA I BLAGO OPUŠTENA ŠMINKA Suvremeniji, laganiji make-up često izgleda prirodnije od vrlo strogo nanesene šminke. Mekši prijelazi, dobro izblendane teksture i manje proizvoda mogu licu dati svježiji izgled.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte zbog kojih odabira izgledate starije.
| Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
1. TEŠKA KOSA JEDNAKE DUŽINE Vrlo gusta i potpuno ravna kosa bez oblika može vizualno opteretiti lice. Umjesto podizanja, može povući pažnju prema dolje i učiniti cijeli izgled umornijim.
| Foto: PROFIMEDIA
2. TEŠKI MAT PUDER Debeli mat puder može se uvući u linije i učiniti kožu ravnijom nego što zapravo jest. Osim toga, može ukloniti prirodnu dimenziju lica i stvoriti krutiji izgled.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. RUMENILO NANESENO PRENISKO Rumenilo može osvježiti lice, ali ako se nanese prenisko na obrazima, može stvoriti dojam da lice vuče prema dolje. Viši položaj i dobro izblendana boja obično daju podignutiji izgled.
| Foto: PR
4. PRETANKE OBRVE Vrlo tanke obrve mogu licu dati stroži i pomalo zastarjeli izgled. Kada su pretjerano uske, više ne uokviruju oči na prirodan način i mogu ukloniti dio mekoće s lica.
| Foto: 123RF
5. VRLO TAMAN I OŠTAR RUŽ Vrlo tamne nijanse ruža mogu stvoriti snažan kontrast i učiniti usne vizualno manjima. Ako je ostatak make-upa također izražen, takva boja može dodatno naglasiti strogoću oko usana.
| Foto: 123RF
6. PRETAMNA I JEDNOLIČNA BOJA KOSE Vrlo tamna kosa bez ikakve dimenzije može djelovati oštrije, posebno kada stvara snažan kontrast s kožom. Tamnija boja sama po sebi nije problem, ali suptilni tonovi i toplina mogu je učiniti mekšom.
| Foto: 123RF
7. PREVIŠE PUDERA U PRAHU Pretjerana količina pudera može isušiti izgled kože i naglasiti njezinu teksturu. Kada lice počne djelovati suho i kredasto, može izgubiti prirodnu svježinu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. DEBELO NANESEN TUŠ ZA OČI Vrlo debeo i taman eyeliner može vizualno opteretiti oči i učiniti ih manjima. Posebno ako nema mekših elemenata koji bi uravnotežili izgled, može stvoriti teži dojam.
| Foto: 123RF
9. SUHA I PREVIŠE TRETIRANA KOŽA Koža koja je isušena ili izložena previše agresivnim proizvodima može izgledati bez sjaja, zategnuto i neujednačeno. Nedostatak hidratacije često dodatno naglašava teksturu i oduzima licu prirodnu mekoću.
| Foto: 123RF
10. DRŽANJE VRLO ZASTARJELE BEAUTY RUTINE Ono što je nekad izgledalo odlično ne mora jednako dobro odgovarati današnjem izgledu, frizuri ili stilu. Prilagođavanje tehnika šminkanja i njege s vremenom ne znači slijepo praćenje trendova, već pronalaženje onoga što bolje odgovara vašem trenutačnom izgledu.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA