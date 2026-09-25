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POMLADITE SE

Pogledajte 10 beauty odabira koji vas postaraju i 10 od kojih izgledate mlađe

Ljepota ne znači uvijek više šminke i proizvoda jer nekoliko promišljenih izbora može lice učiniti svježijim, blistavijim i odmornijim. S druge strane, neke navike mogu nenamjerno naglasiti umor i učiniti izgled težim
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Closeup of mature woman with face contour lines during anti-aging consultation at beauty clinic. Dermatologist preparing for cosmetic facelift procedure. Skincare, rejuvenation and aesthetic treatment
U nastavku pogledajte 10 beauty odabira koji vas pomlađuju i 10 odabira zbog kojih izgledate. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledajte 10 beauty odabira koji vas pomlađuju i 10 odabira zbog kojih izgledate. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Komentari 1

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