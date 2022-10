Pogledajte kako će trgovine raditi na blagdan Svih svetih

Na blagdan Svih svetih neke će trgovine zatvoriti svoja vrata, a većina će ih raditi po prilagođenom ili nedjeljnom radnom vremenu. Donosimo radno vrijeme trgovina.

U utorak, na blagdan Svih svetih, trgovine Lidla radit će prema skraćenom radnom vremenu do 14, 16, 18 ili 20 sati. Kako radi vaša poslovnica provjerite ovdje.

Neke trgovine Spara i Interspara na blagdan Svih svetih bit će zatvorene, dok će neke raditi po prilagođenom radnom vremenu koje možete provjeriti ovdje. Svi Interspar hipermarketi će na blagdan Svih svetih biti otvoreni, osim Interspar hipermarketa u Mall of Split te u shopping centru Portanova u Osijeku.

Kaufland će raditi prema radnom vremenu za nedjelju. Većina trgovina radit će od 7 do 20 ili od 8 do 21 sat. No, radno vrijeme pojedinih trgovina možete se razlikovati ovisno o pojedinoj lokaciji, a kako radi vaša najbliža poslovnica, provjerite ovdje. Unutar izbornika Poslovnice u gornjem lijevom kutu odaberite onu koja vam odgovara.

Foto: Dreamstime

Konzum će raditi prema posebnom radnom vremenu. Većina dućana bit će otvorena do 13 sati. Provjerite ovdje kako radi vaš najbliži Konzum, a radno vrijeme trgovina Plodine provjerite ovdje.

Na blagdan Svih svetih Pevex prodajni centri bit će zatvoreni. Također, sve poslovnice Bauhausa će biti zatvorene.

Radno vrijeme trgovina DM na blagdan Svih svetih možete potražiti ovdje.

Neke poslovnice Müllera će na blagdan Svih svetih biti zatvorene, a druge će raditi prema posebnom radnom vremenu. Kako će raditi vama najbliža provjerite ovdje.

Radno vrijeme shopping centara

Na blagdan Svih svetih, trgovine Arena Centra u Zagrebu neće raditi. Međutim, neke trgovine i ugostiteljski objekti bit će otvoreni, a njihovo radno vrijeme možete provjerit ovdje.

Trgovine Avenue Malla u Zagrebu na blagdan Svih svetih bit će zatvorene. Izuzetak su samo neki ugostiteljski objekti čije radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

City Center one East u Zagrebu neće raditi u utorak, 1.studenoga. Izuzetak je trgovina Interspar koja će biti otvorena od 8 do 14 sati, kao i Cineplexx koji će raditi od 16 do 21:30 sati. Trgovine City Centra one West u Zagrebu bit će zatvorene, dok će Interspar raditi skraćeno, od 7 do 14 sati.

Foto: Dreamstime

Na blagdan Svih svetih, Westgate Shopping City u Zagrebu bit će zatvoren.

Također, na blagdan Svih svetih zatvorene će biti i trgovine City Centra one Split. Nekoliko trgovina radit će po izmijenjenom radnom vremenu koje možete provjeriti ovdje.

Povodom blagdana Svih svetih prizemlje i prvi kat Trgovačkog centra Portanova u Osijeku bit će zatvoreni, dok će objekti na drugom katu raditi prema prilagođenom radnom vremenu koje možete pronaći ovdje.

Shopping centar Supernova Zadar bit će zatvoren na blagdan Svih svetih. Zatvoren će biti i centar Supernova Zagreb Buzin, kao i Supernova Varaždin, Supernova Karlovac, Supernova Sisak East te Supernova Sisak West.

Većina trgovina Tower Centra Rijeka će također na blagdan Svih svetih bit zatvorena. Izuzetak su neki objekti čije radno vrijeme provjerite ovdje.

