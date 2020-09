Pogledajte svoje prste: 3 stvari koje oni otkrivaju o karakteru

I dok je čitanje osobnosti, pa i sudbine iz dlana odavna poznata stvar, postoje teorije kako se tajna osobnosti skriva i u prstima, odnosno u njihovoj duljini i međusobnom odnosu. Što vaši prsti govore o vama?

<p>Iako je naš izgled prvenstveno stvar genetike, neki dijelovi našeg tijela mogu skrivati vezu i s našom osobnosti. </p><p>Upravo to se navodno može protumačiti preko prstenjaka, tj. duljine tog prsta u odnosu na kažiprst. Studije su pokazale da duljina prstenjaka ovisi o razini testosterona, muškog hormona, kojem ste bili izloženi u maternici, a može imati izravan utjecaj na formiranje osobnosti.</p><p>Da biste utvrdili što vaši prsti govore o vašem karakteru, sve što morate napraviti je položiti ih na ravnu površinu te se dobro u njih zagledati.</p><p>Što se tiče duljine prstenjaka u odnosu na kažiprst, tri su različite opcije, a sukladno s tim ljude se može svrstati u 3 različita tipa osobnosti, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/3-things-your-finger-length-could-say-about-your-personality-671110/">Bright Side</a>.</p><h2>Prstenjak duži od kažiprsta</h2><p>Osobe s prstenjakom dužim od kažiprsta često su vrlo atraktivne, karizmatične i šarmantne. Imaju izvrsne komunikacijske vještine i znaju kako privući pažnju i zadržati je. Oni preuzimaju rizik i često im se isplati. Ako nešto baš ne ide po planu, ne obeshrabre se, jer uvijek postoji drugi način.</p><p>Zbog toga se obično ističu u svemu što odluče raditi. Oni su uspješni i uvijek postavljaju visoke ciljeve. Neki bi ih mogli nazvati previše agresivnima, ali ne misle biti, jednostavno ne mogu si pomoći. Za to možemo kriviti samo onu visoku razinu testosterona.</p><h2>Prstenjak kraći od kažiprsta</h2><p>Osobe s prstenjakom nešto kraćim od kažiprsta vrlo su samopouzdane i sasvim samodostatne. Oni su dobri vođe i prirodni su u vođenju čopora. Oni su mirni i staloženi, ništa ih ne može uznemiriti i smesti s njihovog puta. </p><p>Obično nisu ljudi koji čine prvi korak, bilo da se radi o novom poslu ili vezi. Međutim, kad to učine, ostanu pri tome i vole biti glavni. Imaju vrlo analitičan um i uvijek razmišljaju o svim mogućim ishodima prije donošenja bilo kakvih odluka. Ne vole biti spontani.</p><h2>Prstenjak i kažiprst jednake duljine</h2><p>Ljudi s približno jednakom dužinom kažiprsta i prstenjaka vrlo su brižni, uravnoteženi, mirni i prizemni. Imaju vrlo nježne osobnosti i pokušavaju izbjeći bilo kakve konfliktne situacije i rizike. Zbog neizvjesnosti se osjećaju vrlo nelagodno.</p><p>Vrlo su dobri prijatelji i uvijek su spremni pomoći drugima. Vrlo su odani i vjerni, bilo da je to na poslu, u prijateljstvu ili vezi, uvijek se možete pouzdati u njih. Iznimno su pozitivni i u svakoj situaciji vide nešto dobro.</p>