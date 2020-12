Pokazale svoj najbolji selfie i kako inače izgledaju - zgroženi muškarci ne mogu vjerovati

Novi TikTok trend 'Catfish Challenge' je prihvatilo preko 122.000 tinejdžerica koje dijele svoje najglamuroznije selfije i uspoređuju ih sa svojim uobičajenim izgledom

<p>Mnogi 'selfiji' izgledaju kao da su snimljeni u momentu, ali u stvarnosti su rezultat višesatne frizure i šminke. Zahvaljujući urnebesnom TikTok trendu sada znamo da su fotografije i realnost dva različita svijeta.</p><p>Tinejdžerice su na TikToku počele dijeliti svoje najglamuroznije selfieje u usporedbi s onim kako svakodnevno izgledaju.</p><p>Sve je započelo kada je 22-godišnja australska korisnica TikToka podijelila svoj Snapchat selfie sa svojih 87.000 pratitelja.</p><p>- Upravo sam snimila ovu fotografiju na Snapchatu. Ne izgledam tako! - napisala je i pokazala kako doista izgleda, ali nije se nadala da će ta objava pokrenuti trend na TikToku.</p><p>Preko 122.000 tinejdžerica je prihvatilo ovaj izazov i podijelilo svoje najglamuroznije 'selfije' i kako obično izgledaju.</p><p>Nepotrebno je reći da su njihove fotografije najviše 'zaprepastile' muški spol.</p><p>Mnogi nisu mogli vjerovali da su to iste osobe, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13341942/proud-catfish-tiktok-trend/">The Sun</a>.</p><p>- Kako se to radi? To je crna magija - bio je jedan komentar.</p><p>- Sada se bojim - dodao je drugi.</p>