Ovaj mladi par ima spolne odnose samo jednom godišnje - na Valentinovo - i kažu da čekanje dokazuje koliko su predani, prenosi The Sun.

Pomoćnica administratora Maria Simpson (25) iz Birminghama i njezin zaručnik James Phillips (25), inženjer informatičkih sustava, imali su samo tri puta spolne odnose dosada i planiraju zadržati svoj godišnji pakt dok se ne vjenčaju.

- Znam da ovo može zvučati ludo, ali naš seksualni pakt za Valentinovo je ono što nas drži predanima i opsjednutima jedno drugim. Mislim da je prekrasno. Dokazuje da imamo stvarnu vezu, jer naša veza nije zasnovana na seksu. Zbog toga što ljubav vodimo samo 14. veljače, James me još više zavoli i pokazuje nam da nam je ljubav zaista suđena - ističe ona.

Poklanja mu seks za Valentinovo

- Zvuči staromodno, ali James i ja imamo različite prioritete. Dok se ne vjenčamo, Valentinovo će biti jedino vrijeme kad ću Jamesu pokloniti seks - kaže Maria.

Par se upoznao u siječnju 2019., a u nekakvoj verziji modernog celibata nisu sami, jer takve prakse danas provodi sve više mladih ljudi. Prema nedavnom istraživanju, objavljenom u The Guardianu, čak 40 posto 18-24-godišnjaka nikada nije imalo spolni odnos, a šest posto njih imaju seks manje nego jednom godišnje.

Milenijalci za svoj smanjeni libido krive radni pritisak, iscrpljenost i vrednovanje veze zbog seksa.

Za Mariju i njezinog dečka činjenica da James putuje po cijelom svijetu zbog posla značila je da im redoviti seks u početku nije bio moguć.

'Zbog toga me on još više voli'

- Samo seks na Valentinovo natjera Jamesa da me još više zavoli. To nije nešto što bi trebalo kritizirati. Siguran sam da će neki ljudi pomisliti da to znači da se ne volimo, ali naše je vođenje ljubavi još posebnije zbog silne želje i čekanja. A kao dar, seks je puno bolji poklon od gomile ruža - kaže ona, dodajući da ih iskreno nije briga ako ljudi ne razumiju zašto to rade.

- Donosimo svoja pravila i ponosni smo na to. Ljubimo se i mazimo, ali ništa drugo do Valentinova. Kad bi se više ljudi dobro upoznalo prije uskakanja u krevet, mislim da bi bilo manje prekida - objašnjava ona.

Istodobno, kaže da im je seks fantastično iskustvo:

- Kad se poseksamo, to je nevjerojatno. Jedva čekam da se napokon oženim i uselimo zajedno kad završi karantena.

Kad su se James i Maria upoznali, oboje su se zakleli da neće više izlaziti s drugima.

- Oboje smo izašli iz dugoročnih veza koje su loše završile. Upoznao nas je zajednički prijatelj na zabavi i proveli smo noć uspoređujući dojmove o lošim prekidima. Oboje smo shvatili da redoviti seks nije nužno jednak sretnoj vezi i rekli smo da želimo biti sigurni da je sljedeća osoba s kojom ćemo se seksati biti ona 'prava'. Bila sam odlučna u polaganju tog temeljca bilo koje nove veze. Nisam htjela spavati s momkom, samo da me on napusti. Dakle, kad smo se James i ja zaljubili, dogovorili smo se da nećemo spavati zajedno. Tada smo na Valentinovo 2019. popili nekoliko pića previše i prvi put vodili ljubav. Tada smo sklopili pakt da se seksamo jednom godišnje, seks nam nije bio prioritet. Svi moji prijatelji rekli su da naša veza neće uspjeti. Umjesto toga procvjetala je - tvrdi Maria.

Iako kaže da vezu odražavati bez seksa nije lako, to joj je bilo prvi put da sam se osjećala ispravno povezana s muškarcem i James joj je rekao da se osjeća isto.

- Provodimo tisuće sati samo u razgovoru i upoznavanju u vezi na daljinu. Iščekivanje je seks učinilo još nevjerojatnijim i intenzivnijim - ističe.

Što James kaže

- Kad sam upoznao Mariju, znao sam da je posebna. Oboje smo bili predani radu i učenju, a kad je predložila naš seksualni pakt, znao sam da je ona za mene. Upoznavanje bez stavljanja fizičkih stvari na vrh prioriteta natjeralo me da se još više zaljubim u nju. To djeluje za nas. Neki to nazivaju ludošću, ali mene nije briga. Dan zaljubljenih još je posebniji zbog čekanja - otkriva James.

Ipak, kaže kako se iznimno raduje trenutku kad će ući u brak i kada će u potpunosti moći uživati u fizičkim aspektima njihove veze i seksu bez ikakvih ograničenja.