Politika i majčinstvo: Hillary Clinton o balansu te dvije uloge

Bivša demokratska predsjednička kandidatkinja i nekadašnja prva dama SAD-a Hillary Clinton cijelo vrijeme svog političkog i društvenog djelovanja nikada nije prestala naglašavati važnost svoje uloge kao majke. Clinton je inače majka autorice Chelsea Clinton (39) i baka njeno troje djece; Charlotte, Aidanu i Jasperu. Clinton je uvijek je naglašavala koliko je majčinstvo utjecalo na nju osobno, ali i na neke njene političke stavove

Portal Huff Post nedavno je prikupio neke od njenih najpoznatijih citata o roditeljstvu

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. O feminizmu i majčinstvu

"Ne mislim da feminizam, koliko razumijem definiciju, podrazumijeva odbacivanje majčinskih vrijednosti ili da negira brigu o djeci muškarcu u životu. To je za mene glupost."

2. O zdravstvenoj skrbi majki

"Ako doista želite znati koliko je zdravstveni sustav države snažan, pogledajte kakva je dobrobit za majke."

Foto: Dreamstime

3. O svojoj kćerki u ulozi mame

"Očarana sam sa svim onim malim stvarima koje rade i načinima na koje se neprestano mijenjaju. Charlotte i Aidan toliko me podsjećaju na to kakva je Chelsea bila u toj dobi ... Nevjerojatno je gledati Chelsea kao mamu. Nekad će reći ili napraviti nešto što me podsjeća na mene kad sam bila mlada mama. Zaista je posebno vidjeti kako se 'krug zatvara'."

4. O novim generacijama djece

"Nova je generacija tu, a gledajući je razmišljam o svemu što možemo napraviti, i privatno, ali i javno i profesionalno, da toj djeci pružimo najbolju šansu da u životu budu sve što mogu biti."

Foto: Dreamstime

5. O novim roditeljima

"Majka mi je uvijek govorila da bit života nije u onom što ti se dogodi - već što ti napraviš s onim što ti se dogodi. Biti majka je uvelike improvizacija i stvaranje najboljeg od onog što ti život da, jer za roditeljstvo ne postoji uvijek pravi odgovor. Moj savjet za nove mame je: Nikada prije niste bile mame i vaša su djeca nova na ovom svijetu. Zato budite dobre prema sebi i strpljive. Treba vremena, ali shvatit ćete!"

6. O tome što ujedinjuje roditelje

"Na kraju dana, svaki roditelj želi ono što je najbolje za njegovu djecu: sigurnu zajednicu, dobre škole, šansu da odrastaju sigurno i zdravo. I to je istina bez obzira na političko opredjeljenje."

7. O zaposlenim roditeljima

"Mislim da svaki zaposleni roditelj ima barem jednu priču o svojoj borbi da nađe balans između posla i obitelji. Ja nikad neću zaboraviti jedno jutro u Arkansasu. Bila sam mlada odvjetnica i zastupala klijenta na sudu, a dvogodišnja Chelsea je dobila temperaturu. Dadilja je nazvala da kaže da je bolesna. Nismo imali obitelji u blizini. Bila sam bijesna jer sam zastupala klijenta i morala sam taj dan biti na sudu. Napokon sam nazvala prijateljicu koja mi je priskočila u pomoć.

Provela sam cijeli dan na poslu s boli u želucu osjećajući se grozno zbog napuštanja bolesnog djeteta. Zvala sam kući stalno i žurila natrag. Kad sam napokon ušla u kuću prijateljica je čitala Chelsea, koja se očito osjećala puno bolje, a želudac me napokon prestao boljeti. Bila sam jedna od sretnica - imala sam rezervnu pomoć. Puno roditelja ni to nema."

Foto: SYSTEM

8. O posvojenju

"Pružanje šanse djetetu i dijeljenje svega što imate s njim jedan je od najvećih darova koje možete pružiti sebi, kao i tom djetetu."

9. O Chelsea kad je postala mama

"Savjet koji sam dijelila s Chelsea kad je rodila Charlotte ... je bilo da razgovara, čita i pjeva novorođenčetu od prvog dana. Roditelji imaju nevjerojatno važnu ulogu u razvoju djeteta i to je jedan od najboljih načina da započnu oblikovati budućnost svoje bebe."

Foto: Pixabay/Merseyside Police

10. O podršci radnim mamama

"Važno je da se žene međusobno podržavaju. Većina od nas će se u nekom trenutku vjenčati i imati djecu, a to kako ćete uspostaviti ravnotežu, ovisi o tome kakve prijatelje imate i koliko će vam biti od pomoći, ali i o pravilima na radnom mjestu. Uvijek sam podržavala to da žene imaju slobodno za odlazak na roditeljski sastanak ili na liječnički pregled s djetetom. Veliki sam pobornik brige o djeci i trebamo mnogo više sluha za izazove kroz koje mlade žene prolaze, pokušavajući kvalitetno obaviti dva vrlo teška posla."

11. O odgoju 'prizemne' djece

"Nekada smo Chelsea zadavali sitne poslove i od nje se, premda smo živjeli u Bijeloj kući, očekivalo da pospremi svoje stvari - kao u bilo kojem drugom domaćinstvu. Te vrijednosti morate djetetu usaditi, ne možete pretpostaviti da će se nekako na njih same prenijeti. Također je važno da, posebno privilegiranu djecu, uključite u dobrotvorne aktivnosti.

Bill i ja dajemo nećacima određenu svotu novca svaki mjesec, a oni od od toga moraju dati 25 dolara u neku dobrotvornu organizaciju i napisati pismo u kojem će nama objasniti zašto su baš toj organizaciji donirali. To je način da podižete svijest kod djece da ih potpuno ne preuzmu materijalizam i kultura 'poznatih i slavnih'."

Foto: Fotolia

12. O majčinstvu u SAD-u

"Ako ste poput mene ponosni i sretni što ste uspjeli uskladiti posao i obitelj i odgajati dijete, morate priznati da je sve skupa izazov. Osim toga, zaposlene žene nemaju baš veliku podršku - ni za porodiljni dopust ni druge stvari koje imaju neke od europskih zemalja.

Ženama se, osim toga, i dalje otežava probitak na tržište rada, ali mnoge od njih ionako već rade najvažniji posao na svijetu, odgajaju svoju djecu da budu odgovorni ljudi."

13. O balansu između posla i obitelji

"Kao i svaka druga zaposlena majka, osjećala sam se krivom pri odlučivanju kako uravnotežiti obitelj i posao. Pokušala sam uložiti što više vremena u brigu o Chelsea. Bill i ja smo joj svake večeri naizmjenice čitali. Pokušavali smo i svaki dan zajedno jesti, bez obzira je li to doručak ili večera. Jednom tjedno bi jedan od nas troje birao što ćemo tu večer raditi, a mogli smo ići u kino, na kuglanje ili igrati tenis.

Foto: Dreamstime

Sjećam se jednom kad je Chelsea imala tri i pol godine da je htjela kupiti kokos i razbiti ga, jer nikada prije nije vidjela kako se kokos razbije. S djetetom ne možete provoditi 'kvalitetno vrijeme' na uštrb količine - morate imati jedno i drugo. A ako vam je radno vrijeme kao moje, kako se riješiti stvari koje vam ne trebaju da dobiveno vrijeme uložite u svoju djecu?"

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: