Polka Dot Begonia: Dizajneri interijera obožavaju ovu biljku

Mnogi dizajneri interijera iz tog razloga se odlučuju za ovu biljku. Pristaje svakom prostoru, a čak ni u kutu prostorije neće proći nezapaženo.

Možete je staviti bilo gdje, a mnogi se odlučuju za dnevni boravak kako bi bila u centru pozornosti, s obzirom na to da je riječ o poprilično lijepoj i neobičnoj zelenoj biljki.

Inače, točkasta begonija je poznata i pod nazivom Polka Dot Begonia. Riječ je o zimzelenoj biljci iz porodice Begoniaceae, a potječe iz tropskih krajeva Brazila. Iako je lijepa, iziskuje puno pažnje.

Kako je riječ o tropskoj biljci, potrebno je oponašati njezino prirodno stanište. To uključuje puno indirektne svjetlosti i vlažnu, humusnu zemlju. Najčešće cvijeta tijekom kasne zime do proljeća. Potrebno ju je prihranjivati svaka dva tjedna od zime do jeseni.

Brinite se za nju, jer ona će vaš trud nagraditi i pružiti vam prekrasnu dekoraciju u domu. Ova zelena i točkasta ljepotica lako se uklapa u svaki interijer te mu pruža prekrasan i jedinstven izgled. Točkastu begoniju možete nabaviti u većini vrtnih centara.

Osim što je izuzetno lijepa, odlično je i to što može izrasti čak i do dva metra visine te tako postati prava zelena vladarica vašeg interijera.

