Pomoću čaše vode ćete otkriti koliko vam je kosa kvalitetna

Foto: DREAMSTIME

Vrhovi kose znaju ispucati te su prvi na 'tapeti' kad odemo kod frizera. No, prije nego stručnjak otkrije, provjeriti kvalitetu kose možete i sami. POGLEDAJTE VIDEO: Trening kose Vrlo je jednostavno - stavite vrhove u čašu vode. Mogu se desiti dvije stvari. Ili će kosa plutati, u tom slučaju je zdrava i nema mjesta za zabrinutost ili će potonuti i u tom slučaju treba nešto poduzeti. Ako potone to znači da je porozna i treba kratiti vrhove. No, ako je kosa u tom stanju, to se vidi obično i bez sličnih trikova, ona djeluje paperjasto i vrlo je neukrotiva. Kad su vrhovi loše, nema drugog spasa nego šišanje. Možemo ih zamaskirati raznim uljima i serumima, no treba ih kratiti, kako bi čitava kosa bila lijepa i zdrava. U protivnom - las će se nastaviti listati. Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime Za kvalitetu kose bitna je konzumacija vode. Osim toga, ključna je i kućna njega kose, u čemu nam pomažu maske. Revitalizirajte kosu maskom od domaćih sastojaka Za dobru masku trebaju vam bjelanjak, žličica i pol kivija, dvije žličice avokada, dvije i pol žličice meda te par kapi eteričnog ulja ružmarina. Neka maska na kosi stoji oko 20 minuta. Nakon toga isperite je hladnom vodom. Još jedna maska od avokada za sjaj Za ovu hranjivu masku bit će vam potrebni zreli avokado, žličica maslinovog ulja, žličica meda i jaje. Miješajte sve sastojke dok smjesa ne postane glatka. Nanesite masku ravnomjerno na kosu od korijena do vrha. Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime Ostavite da odstoji oko 20 minuta dok se maska ​​upije. Isperite toplom vodom. Pakung od aloa vere za rast Ovaj hranjivi pakung čini kosu glatkom i potiče njezin rast. Potrebni su vam list aloe vere i čajna žličica bademovog ulja. Razrežite list aloe vere po sredini pa ga nasjeckajte i umiješajte bademovo ulje. Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime Nanesite smjesu na kosu i glavu omotajte plastičnom folijom ili vrećicom. Ostavite oko 20 minuta pa isperite kosu toplom vodom.