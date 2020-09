Dobro organizirana smočnica štedi vrijeme i živce

Košare, izvlačne ladice, plastične kutije i stakleni spremnici najbolji su alat za to da uvedete reda u svoju smočnicu, bez obzira na to radi li se samo o polici, cijelom ormaru ili posebnoj prostoriji

<p>Svaka domaćica zna da je dobro organizirana smočnica najbolji suradnik u kuhinji, za razliku od one koja je zatrpana kutijama s napola potrošenim sadržajem, polupraznim vrećicama ili stvarima koje tamo ne spadaju. Bez obzira na to imate li na raspolaganju tek dvije police, veliki ormar ili posebnu prostoriju, želite li uštedjeti na vremenu i osigurati da kuhanje prolazi bez frustracija, svakako je dobro organizirati stvari koje držite u smočnici.</p><p>Evo 20-ak savjeta za to koji zapravo mogu funkcionirati i u kuhinji te u drugim dijelovima doma: </p><h2>Koristite košare različite veličine</h2><p>Bez obzira na to je li vaša ostava otvorena za poglede ili u zatvorenoj prostoriji, umetnite na police košare od vrha do dna. U košare na najvišim policama stavite pribor koji se u kuhinji koristi jednom u sezoni, primjerice kalupe za božićne kolačiće, dok u donje košare možete staviti stvari koje mogu biti potrebne djeci (primjerice grickalice). </p><h2>Ubacite izvlačne košarice </h2><p>U smočnicama nikad dosta mjesta, zato je dobro iskoristiti i prostor ispod polica, tako da u njih umetnete izvlačne košarice. One su odlične za pospremanje sitnica, ili stvari koje nam uvijek trebaju biti pri ruci, poput čajeva, praška za pecivo i slično. </p><h2>Sakrijte svaku ostavu vratima </h2><p>Bez obzira na to je li riječ o nekoliko polica u kuhinji ili policama u posebnoj prostoriji, instalirajte vrata na svaku smočnicu. Neka budu drvena ili od matiranog stakla, kako bi eventualni nered na policama ostao skriven od pogleda. </p><h2>Organizirajte ladice uz pomoć označenih spremnika</h2><p>Ako običan ormar upotrebljavate kao smočnicu, u ladice pospremite rezervne kuhinjske krpe i stolnjake, poklopce i beštek, ili posudice sa začinima, odnosno posude za pečenje, jer ćete tako lakše doći do njih. Vodite računa da posude budu tako organizirane da uvijek možete vidjeti što se nalazi u ladici, a da ne morate izvaditi pola stvari van. </p><h2>Napišite gdje je što </h2><p>Nastojte organizirati ladice i police tako da posebnim flomasterom ili naljepnicama možete označiti gdje je što, kako biste članovima obitelji pojednostavili snalaženje u smočnici, odnosno kako biste lako mogli vidjeti ako nešto u kući nedostaje i treba kupiti. Tu možete držati i popis za kupovinu, ili recepte za neka jednostavna jela, kako bi bili dostupni. </p><h2>Držite hranu u staklenkama</h2><p>Premjestite sastojke u prahu ili rastresitom stanju u velike staklene posude koje se mogu dobro zatvoriti, pa ih stavite na srednju policu na kojoj su vam lako dostupni. Na gornju policu složite male staklenke s nekim specijaliziranim sadržajem, poput rijetkih začina koji se koriste za neka specifična jela, orašastih plodova i suhog voća.</p><h2>Spustite staklenke i limenke koje češće koristite</h2><p>Ako ih stavite na najvišu policu, sve staklenke i konzerve odozdo će vam izgledati isto i teško ćete se snaći. Zato ih spustite na niže police, najbolje na izvlačne košarice, te rasporedite po kategorijama - posebno voće, povrće, umaci i slično. Tako će vam biti pri ruci bez puno istezanja i gnjavaže da pronađete baš onu koju trebate. </p><h2>Preobrazite stakleni ormar</h2><p>Čak i ako nemate predviđeni ormar za ostavu ili posebnu prostoriju, namirnice i stvari koje vam trebaju možete održavati urednima i u običnom ormariću sa staklenim vratima. Dodatni bonus: Tako organizirana smočnica bit će i ukras prostorije. </p><h2>Smočnica od industrijskih polica</h2><p>Ako imate neki neiskorišteni kut u kuhinji, ili nemate dovoljno polica, postavite set industrijskih žičanih polica. Izgled možete 'ublažiti' tako da na njih postavite košare, ili zanimljive spremnike.</p><h2>Ugradite klizna vrata kao ona na stajama</h2><p>Uredno raspoređene namirnice i posuđe u smočnici izgledat će još bolje ako smočnicu zatvorite kliznim vratima u stilu onih kakva se koriste na tradicionalnim stajama. Tako ćete uvijek kada se najave gosti začas moći sakriti ono što ne želite da vide. </p><h2>Dodajte naljepnice s datumima na tegle</h2><p>Da biste lakše vodili računa o roku trajanja pojedinih namirnica, pogotovo staklenki sa zimnicom, nabavite tegle s naljepnicama i na svaku zapišite što je unutra te kada su tegle napunjene. Dobar izbor su tegle koje imaju pločicu po kojoj se može pisati markerom i obrisati kad promijenite sadržaj. </p><h2>Označite kante za smeće i recikliranje</h2><p>Spremnike s hranom možete označiti naljepnicama različite boje, ili onima s natpisom, da biste se lakše snalazili. Isto možete učiniti i sa kantama za odvajanje otpada. .</p><h2>Koristite vintage dizajnirane limenke i kutije</h2><p>Dodajte rustikalni 'štih' svojoj smočnici koristeći spremnike rustikalna izgleda. Nešto od toga možda možete pronaći i u bakinoj kuhinji, ili nabaviti ciljano, pa dobro organizirana smočnica može biti i ukras kuhinje.</p><h2>Inspirativna pozadina</h2><p>Obložite zidove svoje ostave omiljenim uzorkom tapeta ili ofarbajte zid nekom istaknutom bojom, kako biste oplemenili prostor. Ako imate vidljivu lijepu pozadinu, to će povećati šanse da poželite održavati red u prostoru. </p><h2>Gradite stožere i piramide</h2><p>Pohranite limenke i začine na police u obliku stožera ili piramide, odnosno na izvlačne police, jer ćete tako uvijek imati pregled nad policom i moći lako vidjeti što je gdje. </p><h2>Čuvajte suhu robu u staklenim posudama</h2><p>Pohranite suhe namirnice - poput graha, slanutka, kukuruznog brašna, brašna, tjestenine, žitarica i sličnih namirnica - u velike staklenke sa čvrstim poklopcem. Tako ih možete ponijeti u trgovine koje prodaju te namirnice u rinfuzi i kupiti jeftinije, bez da gomilate ambalažu, a na taj način ćete lako vidjeti ako nekih namirnica nedostaje. </p><h2>Koristite košare ili kutije na kotačićima</h2><p>Za pohranu krumpira, vrećica za kupovinu za višekratnu upotrebu, hrane koju kupujete u većim vrećama i slično, koristite košare ili kutije na kotačićima. Tako ih možete pomaknuti ako vam smetaju, odnosno 'dovesti' u kuhinju da biste prepakirali hranu i slično. </p><h2>Poboljšajte prostor s policama koje se okreću</h2><p>Da biste si pojednostavili snalaženje u kuhinji te što bolje iskoristili prostor, ugradite police koje se mogu vrtjeti, odnosno izvlačiti. One su posebno korisne u kutnim ormarićima, kao i u onim niskima, da se ne biste morali saginjati po namirnice koje su dublje u ormariću. </p><h2>Oboji zidove svijetlom bojom</h2><p>Prostor u kojem skladištite hranu ne mora biti zatrpan i siv. Osvježite ga nekom jarkom bojom ili šarenom pozadinom, tako da izgleda privlačno. U tom slučaju, neke police možete ostaviti i otvorene, kako biste istaknuli pozadinu. </p><h2>Iskoristite i vrata za postavljanje polica</h2><p>Da biste što bolje iskoristili prostor, napravite police i na vratima, pa tu držite sitnije stvari koje ih neće previše opteretiti, donosi portal <a href="https://www.goodhousekeeping.com/home/organizing/g25560359/pantry-organization-ideas/?slide=18">Goodhousekeeping.</a></p>