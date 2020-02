'Popljuvali' je: Ustajem u 4:30 da suprugu napravim doručak

'Uvijek se prvo pobrinem da svi imaju spakiran ručak, da im je pripremljena odjeća koju će nositi, ne samo djeca već i muž, da se suđe pere u perilici... Ponekad to znači da legnem u ponoć, ponekad ranije, no ustajem uvijek u 4 i 30 ujutro kako bih suprugu napravila doručak i kavu, kako bih imala vremena napraviti si frizuru i srediti se te da uživam u malo mira prije nego se djeca probude.'

Ta je objava domaćice Brooke Smith iz australskog Brisbanea izazvala pravu lavinu komentara na Facebooku, a velik broj ljudi ju je optužio da živi kao kućanica iz 1950-ih te da je rob muža, djece i kuće za što si je sama kriva.

'Sretna majka znači sretno kućanstvo. Treba to raditi čak i kad vam se ne da, jer će vam već sljedeći dan biti drago da jeste' nastavila je Brooke objašnjavati u grupi 'Mums Who Cook, Clean and Organise'.

Objasnila je kako njen suprug radi od pet do šest dana u tjednu kao građevinar, što je fizički vrlo iscrpljujuć posao te čini sve kako bi mu olakšala život, piše Daily Mail.

U nekoliko minuta nakon objave njen je post potaknuo žustru diskusiju, a dok su je neki pohvalili zbog predanosti kućanstvu i obitelji, nazivajući to 'impresivnim', drugi su je nazvali staromodnom, antifeministicom, pa čak i glupom.

- Moja mama je to sve radila za mog tatu, ali on je rođen 1931., a ona 1929. Živimo u 2020. Moj muž si sam pere veš, a djeca si sama rade doručak - jedan je od komentara.

Druga je dodala: 'Ne, žao mi je ali ne. Jako lijepo od tebe da imaš volje to sve raditi, ali što ih time učiš?'.

Ona sprema, on ide u teretanu

Većina komentatora joj je počela davati savjete i sugestije kako bi trebala podijeliti posao s mužem te djecom, jer je ovako njihov rob i djecu ne uči ideji 'ravnopravnog partnerstva'.

- Ali čista kuća meni znači čist mozak. Ako nama ovo odgovara, zašto vama to tako smeta? - napisala je Brooke, iznenađena negativnim komentarima.

Brooke ima četvero djece i priznaje kako njen muž ne radi ništa po kući, jer ga posao iscrpljuje. U svoje slobodno vrijeme, on je i trener u obližnjoj teretani, gdje provodi pet večeri u tjednu.

- Mi imamo super odnos i vjerujem da naša kućna dinamika ima važnu ulogu u tome - objasnila je Brooke, čije najmlađe dijete ima devet mjeseci, a ima i dvogodišnjaka, trogodišnjaka i šestogodišnjakinju te doista pune ruke posla. Osim što je majka i kućanica, Brooke je važno da i izgleda dobro te veliku pažnju posvećuje vježbanju, šminkanju i frizuri.

