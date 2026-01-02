Popodnevne navike koje pomažu održati zdrav krvni tlak

Kardiolozi ističu da male promjene u dnevnim rutinama mogu značajno utjecati na regulaciju krvnog tlaka. Osobe koje primjenjuju nekoliko jednostavnih popodnevnih navika mogu smanjiti rizik od hipertenzije i poboljšati opće zdravlje srca
Uz osnovne preporuke stručnjaka, postoje i dodatni načini koji dodatno podržavaju kontrolu krvnog tlaka kroz prehranu, tjelovježbu i upravljanje stresom.
1. PRESKOČITE POPODNEVNI KOFEIN.
Kofein može privremeno povisiti krvni tlak te poremetiti opuštanje i kasniji san.
2. POPIJTE ČAŠU VODE ILI BILJNOG ČAJA.
Dobra hidratacija podržava zdravlje krvnih žila i pomaže spriječiti rast tlaka tijekom dana.
3. ODVOJITE 5 MINUTA ZA DUBOKO DISANJE.
Kratke tehnike disanja ili svjesna pauza mogu aktivirati parasimpatički sustav i smanjiti stres.
4. BIRAJTE PAMETAN POPODNEVNI ZALOGAJ.
Voće, jogurt, orašasti plodovi ili povrće s malo soli pomažu stabilizirati tlak i spriječiti nagle “skokove”.
5. POKRENI SE, MAKAR KRATKA ŠETNJA ILI ISTEZANJE.
Lagana fizička aktivnost poslijepodne može opustiti krvne žile, poboljšati cirkulaciju i sniziti tlak.
6. ODRŽAVAJTE REDOVIT SAN I RITAM ODLASKA U KREVET.
Dosljedan san pomaže tijelu u reguliranju krvnog tlaka tijekom cijelog dana.
7. IZBJEGAVAJTE PUŠENJE I ALKOHOL.
Tobak i alkohol direktno oštećuju krvne žile i doprinose hipertenziji.
8. OGRANIČITE UNOS SOLI I PROCESIRANE HRANE.
Visok unos natrija zadržava vodu u tijelu i povećava pritisak. Biraj prirodnu, neprerađenu hranu.
9. SMANJITE STRES I PRAKTICIRAJTE MINDFULLNESS.
Kombinacija meditacije, joge ili vođenog opuštanja može dugoročno smanjiti hormona stresa koji podižu tlak.
10. ODRŽAVAJTE ZDRAVU TJELESNU MASU.
Prekomjerna tjelesna težina povećava rizik od hipertenzije; uravnotežena prehrana i tjelovježba pomažu u kontroli težine i tlaka.
