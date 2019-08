Popularnost Prijatelja još traje: LEGO radi set po kultnoj seriji

Koliko je točno popularna humoristična serija iz 90-ih govori i to što su iz LEGO-a objavili da će svoj novi set temeljiti baš na tom hit sitcomu.

Iz tvrtke LEGO su objavu pustili prvo na društvenim medijima, gdje su podijelili i kratki video koji nam daje uvid u ideju za njihov set. U njemu se, uz mnogima poznatu melodiju pjesme I'll Be There for You, prikazuje šest LEGO figura, napravljenih kao Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler i Joey, koji sjede na sofi od narančaste cigle ispred prepoznatljive njujorške fontane.

The one with LEGO bricks 😉 Coming soon 🙌🏼 pic.twitter.com/Zb8T1AQXVY — LEGO (@LEGO_Group) 6. kolovoza 2019.

Ova je vijest oduševila mnoge obožavatelje kultnih Prijatelja, ali i LEGO kockica, pa je samo na Twitteru već preko dvije tisuće ljudi pogledalo post iz Billunda, Danske prijestolnice kultnih kockica.

Jedna je osoba tako napisala: "Može li me uopće neka vijest više uzbuditi?", a većina je komentirala kako će im ovo biti još jedan 'must have' LEGO set.

"Do sada nisam ni znao da mi ovo treba, ali sad kad vidim da postoji, znam", napisao je netko, a dio LEGO pratitelja je 'ponijela' ideja da LEGO obnovi jednu cijelu epizodu Prijatelja, s figuricama protagonista i nasnimljenim glasovima.

Iz LEGO-a su samo poručili kako set 'Friends i LEGO' kreće u proizvodnju, te najavili da će na vrijeme objaviti datum kada će set stići u prodaju.

Inače, LEGO periodično 'izbaci' ovakve setove koje temelji na, po njima očito kultnim serijama pa je npr. od 2014. u prodaji LEGO Simpsons, a od preklani i LEGO Big Bang Theory Set (Teorija velikog praska).