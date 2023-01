Porno filmovi im više nisu tako zanimljivi: Evo što sada rade mlade žene kako bi se uzbudile

Generacija Z poznata je po tome što radi stvari drugačije od starijih generacija, a to očito uključuje i pornografiju. Umjesto gledanja seksi videa, čini se da mlađa generacija više voli slušati - i to naročito žene. One sada najčešće slušaju audio erotiku.

Trend audio pornografije je započeo tijekom karantene, a sada su ga prihvatile i mlađe dame. Stručnjaci kažu da im to pruža poseban doživljaj u cijelom tijelu koji dopušta njihovoj mašti da 'podivlja' dok se prilagođavaju fizičkom užitku.

- Zanimanje za audio pornografiju omogućilo nam je da nastavimo naš prirodni interes za seks radi uzbuđenja - izjavila je Anna Richards, osnivačica i izvršna direktorica Frolicme.com.

Rekla je da je u ljudima ukorijenjeno da žele konzumirati seksualni sadržaj, ali da se mijenja način na koji mu pristupamo; pri čemu je mozak najveći spolni organ.

Anna je rekla da generacija Z može pristupiti audio pornografiji u samo nekoliko klikova.

- Pametni telefoni nam pružaju jednostavno i vrlo dostupno slušanje takvih nevizualnih opcija, spajajući fantastične vizije ravno u naš mozak - komentirala je.

Tvrdi da je u prvih šest tjedana nakon karantene u ožujku 2020. zabilježila porast od 48 posto u broju slušanih audio pornografskih priča na njezinoj web stranici, pri čemu su 61 posto bile žene.

Druga start-up tvrtka koju vodi žena, a zove se Dipsea, također je trenutno jako popularna. Aplikacija je puna kratkih priča u rasponu od pet do 20 minuta.

Tvrtka je pokrenuta tijekom karantene kao način da se 'žene usredotoče na svoja tijela putem vođenog seksualnog zvuka'.

Suosnivačica Dipsee Gina Gutierrez rekla je za Vogue da bi 'seksualnost' trebala biti u istoj kategoriji wellnessa kao i 'tjelovježba i meditacija' kako bi se probudila sva osjetila.

- Audioerotika vam daje priliku da osjetite nešto senzualnije - rekla je. Anna je pak komentirala da audioerotika pomaže ukloniti probleme koji okružuju masovno proizvedenu ekstremnu pornografiju.

- Često postavljana pitanja pristanka, iskorištavanja i nasilje ne prevladavaju u audio pornografiji, te tako pružaju slušatelju sigurno utočište za seksualne istraživanje - zaključila je, piše Daily Star.

