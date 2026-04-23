Posadite ovo cvijeće i svake godine imat ćete prekrasan vrt

Ako želite trajnice koje dugo cvjetaju, one unose boju, visinu i teksturu u vrt te hrane oprašivače poput pčela i leptira. Prve godine uglavnom razvijaju korijenje, a najbolje cvatu i rastu u drugoj i trećoj godini
U nastavku pogledajte koje cvijeće treba posaditi da vam vrt bude što ljepši svake godine.
SEDUM ‘AUTUMN JOY’ Ako tražite sukulentnu biljku koja može rasti u različitim tipovima tla i regijama, razmislite o sedumu ‘Autumn Joy’, poznatom i kao kamenjak. Lisa Mason Ziegler, autorica knjige The Cut Flower Handbook, voli koristiti ovu biljku kao rezano cvijeće prije nego što procvjeta. “Čak i prije cvatnje, dok raste, vrhovi stabljika su toliko zanimljivi da ih koristim kao rezano cvijeće i u toj fazi.”
BAPTISIA ‘IVORY TOWERS’ Želite li upečatljivu hibridnu trajnicu koja daje brojne cvjetove na jednoj stabljici? Posadite Baptisia ‘Ivory Towers’, poznatu i kao lažni indigo ‘Ivory Towers’. “Ljubičaste stabljike koje podsjećaju na izdanke šparoga pojavljuju se u proljeće, nakon čega slijede visoki bijeli klasovi biserno bijelih cvjetova”, kaže Sam Hoadley, voditelj hortikulturnih istraživanja u Mt. Cubi. Kaže da biljka uspijeva u većini vrtova ako ima dovoljno sunca i dobro drenirano tlo.
PLAVA ZVIJEZDA ‘STORM CLOUD’ Plava zvijezda ‘Storm Cloud’ lijepa je, prilagodljiva i dugovječna trajnica koja cvjeta u proljeće. “Ova izvanredna selekcija iz Plant Delightsa jedna je od prvih amsonija koje se pojavljuju u proljeće, s tamnim, gotovo crnim stabljikama koje brzo prelaze u mase dimno plavih cvjetova u travnju i svibnju”, kaže Hoadley.
MAČJA METVICA Biljka koja cvjeta cijelo ljeto, mačja metvica omiljena je među oprašivačima. “Brzo se širi, ima nježne cvjetove i podnosi sušu”, kaže Olivia DiFilippo, voditeljica hortikulture u Delaware Center for Horticulture. “Također se sama zasijava kao pokrivač tla, vrlo je mirisna i izvor je peluda za kukce.”
KINESKA ASTILBA Kineska astilba, poznata i kao lažna kozja brada ili visoka lažna kozja brada, dolazi u mnogim visinama i daje dimenziju vrtu. “Prekrasno, fino razdijeljeno lišće daje poželjnu teksturu sjenovitom vrtu, a atraktivne, postojane cvjetne glavice produžuju zanimljivost dugo nakon ljetnog cvjetanja”, kaže Carol Long, kustosica vrta u Winterthur Museum, Garden & Library. “Iako preferira ravnomjerno vlažno tlo, kineska astilba bolje podnosi i suša tla nego mnoge hibridne astilbe.”
EHINACEJA Ehinaceje su dugovječne trajnice s laticama koje se često spuštaju prema dolje i dolaze u raznim bojama, što vrtu daje živost. “Dolaze u gotovo svakoj zamislivoj boji, od klasične ljubičaste do ‘Green Twister’ sorte s ružičastim središtem i limeta-zelenim rubovima latica”, kaže Dillon. “Otporne su na jelene, prilagodljive različitim tipovima tla i vole umjerenu do sušu vlagu.”
BOŽIĆNA RUŽA Hellebore, odnosno božićna ruža, lako se uzgaja i cvjeta zimi, a cvjetovi traju mjesecima. “Dolazi u nekoliko boja i oblika cvijeta, uglavnom u crveno-ljubičastoj, ružičastoj i bijeloj paleti”, kaže Nicole Dillon, majstorica vrtlarstva i vlasnica Breemar Flower Farm. Ziegler dodaje: “Moj nasad Helleborus orientalis star je više od 40 godina i i dalje uspijeva bez ikakve njege.”
PLANINSKA METVICA Planinska metvica je autohtona sjevernoamerička biljka koja cvjeta mjesecima i privlači oprašivače. “Nije samo mirisna i dugovječna vrtna biljka nego i jedna od najboljih za privlačenje oprašivača”, kaže Ziegler. Preporučuje sadnju u posude jer se može nekontrolirano širiti: “Kao i sve metvice, može biti invazivna.”
BOŽURI Božuri su dugovječne trajnice koje mogu cvjetati desetljećima. “Božuri mogu postati obiteljsko nasljeđe koje se prenosi generacijama”, kaže Ziegler. “Ja sam treća generacija koja njeguje našu veliku obiteljsku gredicu božura.”
OKRUGLOLISTNI RAGWORT Ako tražite rano cvatuću pokrovnu trajnicu sa žutim cvjetovima, razmislite o ovoj biljci. “Brzo raste i dobro uspijeva u različitim uvjetima”, kaže DiFilippo. Također je važan rani izvor peluda, a zimi zadržava lišće jer se ne povlači potpuno.
ŠARENI SALOMONOV PEČAT Šareni Salomonov pečat ima dekorativno lišće i cvate u proljeće. “Polako se širi rizomima i može naturalizirati područje iz male početne skupine kroz nekoliko sezona”, kaže Dillon. “Uzgaja se prvenstveno zbog lišća, ali ima i male zvonaste cvjetove koji kasnije daju bobice.”
