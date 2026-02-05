Posjetite pete jubilarne Dane čokolade i kave u Zagrebu!

Kad se u istom prostoru spoje miris svježe mljevene kave i bogate note kakaa, Zagreb dobiva događaj koji opravdava status omiljenog zimskog “guilty pleasure” izleta. Dani čokolade i kave ove godine dolaze u svom petom jubilarnom izdanju, a program je osmišljen tako da zadovolji i znatiželjnike i ozbiljne gurmane: od stručnih predstavljanja proizvoda do radionica koje doslovno ostavljaju trag čokolade na prstima.

Posebno je zanimljivo što se manifestacija prirodno naslanja na priču koju već godinama gradi Muzej čokolade Zagreb – mjesto gdje se čokolada ne doživljava samo kao slastica, nego kao kultura, povijest i zanat. Upravo zato ovaj sajam u Zagrebu nije tek prodajna izložba, nego iskustvo u kojem posjetitelji mogu kušati, naučiti i izraditi vlastite čokoladne zalogaje.

Cijena ulaznica i pristupačnost za obitelji

Jedna od dobrih vijesti za sve koji dolaze s djecom ili planiraju obiteljski izlet jest jasna i pristupačna cijena ulaznica: ulaz za odrasle iznosi 3 eura, dok je za djecu do 16 godina ulaz besplatan. Takav model čini događaj dostupnim širem krugu posjetitelja, a istovremeno potiče mlađe da kroz degustacije i radionice upoznaju razliku između industrijske te artisan i craft proizvodnje.

Foto: Muzej čokolade

“Hands-on” doživljaj: radionice koje mirišu na kakao

Najveći adut manifestacije je snažan naglasak na praktičnom iskustvu. Očekuje se mnogo pokaznih, degustacijskih i hands-on radionica u kojima posjetitelji mogu sami izrađivati čokoladu, učiti o temperiranju, punjenjima, teksturama i kombiniranju s kavom. Ako ste ikad poželjeli razumjeti zašto dobra pralina “puca” baš na određeni način ili kako se dobiva sjajna površina bez sivih tragova, ovdje ćete dobiti odgovore iz prve ruke.

U tom kontekstu posebno se ističe i poveznica s radom koji kontinuirano razvija Muzej čokolade: od edukativnog dijela do suvremenih degustacija i kreativnih radionica poput izrade pralina. Tako se iskustvo sajma nadovezuje na širu priču o čokoladi u Zagrebu – priču koja spaja znanje, mirise i okuse.

Za točan program i raspored radionica najpametnije je pratiti službene objave na: Dani čokolade i kave.

Premijera koja privlači pažnju: Čokoladni parfem “Chocoluxe”

Jubilarno izdanje donosi i jednu novost koja izlazi iz okvira klasičnog gastro doživljaja: po prvi put bit će predstavljen čokoladni parfem “Chocoluxe”. Riječ je o detalju koji će privući i one kojima su mirisi jednako važni kao okusi, jer čokolada se ovdje interpretira i kao luksuzna olfaktivna nota, a ne samo kao desert.

Izlagači iz više zemalja: Regionalni i europski karakter

Dani čokolade i kave potvrđuju međunarodnu širinu: najavljeni su izlagači iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Srbije, Španjolske i Austrije. Takva kombinacija omogućuje usporedbu stilova i tradicija – od mediteranskih pristupa slasticama do srednjoeuropskih čokoladnih klasika.

Među izlagačima se ističu: 16.Meridijan (Cafe Cagliari), Al Kaprone, Bedeković delicije, Dida Boža, Biljarica, Bonbon Bar, Qala, Arka delicije, Chai, ChoCo slastice, Chocolateria Chade, Čokoholik, iChoco, Čokoladnica La Chocolate, De'Longhi, FiBor Market (Little Sweet), Franck, Resonnet, Hydra Life, Karibu Kaaawa, Krem, Lively Roasters, Lucifer, Lungomare, Croatian Choco Concept, Torras, Taman, Manner, Marta i Medo, Mono, Muzej čokolade Zagreb, Nadalina čokolade, OPG Aroniaexelanta, OPG Hukavec, OPG Mirela Rajčević, OPG Rogić, OPG Rosa Petalis, OPG Tomislav Jakopović, OPG Toni Guberac, OPG Vita Gold, Lavazza, Pčelarstvo Čukelj, Passero, Sapoon, Slatkopedija, Steam Coffee, House of Spirits, Torterie Macaron Slastičarne, Vilma slastice, Vinogradništvo Sedlak Silvo.

Od slastica do kozmetike: ponuda koja ide dalje od “slatkog”

Posjetitelji mogu očekivati ogromnu ponudu kave i čokoladnih slastica, ali i proizvode poput likera, pjenušca, parfema te iznenađujuće kombinacije: egzotične slane slastice s čokoladom – uključujući varijante sa sirom i čak čvarcima. Upravo ti neočekivani okusi često postanu “priča dana”.

Dodatnu dimenziju donosi i ručno rađena kozmetika na bazi kave i čokolade. Takvi proizvodi često se oslanjaju na aromu, ali i na prirodne sastojke poput kakaovog maslaca.

Zašto se isplati doći i što pratiti prije dolaska

Ako tražite događaj koji spaja edukaciju, degustaciju i kreativni dio, Muzej čokolade Zagreb i jubilarni Dani čokolade i kave daju smislen odgovor na tu potrebu. Bilo da planirate obiteljski izlet za vikend ili romantičan izlazak povodom Valentinova, ovo je pravo mjesto za vas.

Najbolji način da iz posjeta izvučete maksimum je da unaprijed provjerite raspored za degustaciju čokolade i radionice na službenim stranicama.