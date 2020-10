Poslao joj golu fotku i požalio - odgovorila mu 'najbolje ikad'

Primanje fotografija obnaženih genitalija - ponajviše ono neželjeno, postala je uobičajena pojava na društvenim mrežama, no jedna je žena oduševila svojim lukavim odgovorom

<p>Većina žena to je proživjela - primila je netraženu i neželjenu fotografiju golog penisa nekog muškarca online, koji je tim činom možda pomislio kako će je zavesti ili impresionirati.</p><p>No kako je to rijetko slučaj, ni Alexandra Kuri iz Sjevernog Yorkshirea nije bila oduševljena primljenom porukom, a njen odgovor bio je toliko učinkovit da je momak koji joj je poslao nestašnu sliku odmah izbrisao svoj profil, a drugi kopiraju njenu 'taktiku'.</p><p>Naime, na Twitteru je objavila razgovor s nepoznatim muškarcem koji joj je u prvoj poruci napisao nevino 'bok', da bi potom uslijedila gola fotografija njegovog međunožja s porukom 'moj k...c, možemo li pričati?'.</p><p>Umjesto da odgovori, pretvarala se da je robot i napisala: "AUTOREPLY: Otkrili smo prijenos neželjenih pornografskih slika potencijalno ilegalne prirode [kod: 36489-a], a IP adresa vašeg uređaja proslijeđena je policijskoj upravi do istrage.</p><p>'Ako mislite da je ovo pogreška, odgovorite STOP.'</p><p>Momak, očito uspaničen, u odgovor šalje dva 'stopa', prenosi<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8854683/Woman-praised-amusing-comeback-man-sent-nude-photo.html"> Daily Mail.</a></p><p>Ona je kasnije kliknula na njegov račun, ali otkrila je da je nestao.</p><p>Jasno zadovoljna sobom, žena je podijelila poruku rekavši: 'Apsolutno oduševljena time što se vjerojatno upiškio od straha'.</p><p>Njezin je post skupio više od 719 tisuća lajkova, dok su žene pohvalile njezin pametan odgovor - tvrdeći da će ga i same iskoristiti.</p><p>- Voljela bih da sam se toga sjetila! Apsolutno nadahnuto - napisala je jedna, dok je druga dodala 'To je to, kopiram taj tekst, moglo bi biti korisno</p><p>- Wow, ovo je zbilja lukavo - neki su od brojnih komentara na njen post.</p>