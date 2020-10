Kinda hard to see on camera, does anyone else have this? ##foryou ##fyp ##smartphonepinkie ##like ##share

<p>Danas se čini da postoje aplikacije doslovno za sve, od čitanja knjiga do korištenja on-line bankarstva, odnosno na svojim mobitelima doslovno možete raditi sve i svašta. Ne čudi stoga što su ljudi najčešće zagledani u ekrane svojih mobitela, ali i da se sve češće bilježi šteta od njihovog korištenja, i to ne samo ona povezana s oštrinom vida. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mobitel nosi određene rizike</p><p>Dio korisnika društvenih mreža u zadnje vrijeme izvještava da je način na koji drže mobitel u ruci izazvao deformacije. Neki su uvjereni da imaju udubljenje ili zavoj na malom prstu zbog načina na koji drže telefon.</p><p>- Imam stvarnu ozljedu koja se može povezati s iPhoneom. Prst mi se savio i ne može se ispraviti. Moram promijeniti način na koji držim telefon - napisala je korisnica Twittera @cllopez2000, koja je to ilustrirala i video prilogom na TikToku, objavivši snimku toga kako najčešće drži mobitel i kako joj sada izgleda mali prst. </p><p>Video je postao viralan i mnogi su korisnici odgovorili kako su i sami primijetili tu promjenu te dodali slične snimke. </p><p>- Iako još nema kliničkih dokaza koji ukazuju na to da pametni telefoni mogu posebno oštetiti naš mali prst, niti je ovo službeno medicinsko stanje ili pojam, postoje razlozi za vjerovanje da pretjerana upotreba telefona može utjecati na našu mišićnu funkciju i da može oštetite naše zglobove, posebno u području palca i zapešća - kaže Pareena Patel, liječnica iz LloydsPharmacy:</p><p>- Na primjer, znamo da ponavljano naprezanje može dovesti do ozljede, i da je to često stanje koje utječe na mišiće i živce ako je riječ o često ponavljanim pokretima. Stoga postoji vjerojatnost da će se kod ljudi koji redovito koriste svoje pametne telefone na isti način javiti takva promjena. Neka su istraživanja također otkrila da prekomjerna upotreba pametnih telefona može uzrokovati bol u palcu, a može čak i smanjiti pokretljivost ruke - dodaje. </p><p>Pareena predlaže i nekoliko načina za ublažavanje boli u ruci i smanjenje rizika da telefon uzrokuje bolove ili ozljede: </p><h2>1. Nježne vježbe za ruke</h2><p>- Ako imate problema s prstima, postoje nježne vježbe koje pomažu istegnuti mišiće i ublažiti bolove u zglobovima. Jedna od ovih vježbi uključuje 'uvijanje prsta'. Stisnite ruku u šaku, nakon čega ćete lagano otpustiti i ispružiti prste. To se može ponoviti do pet puta dnevno, uz ponavljanje pet puta svaki put.</p><h2>2. Aleksandrova tehnika</h2><p>- Postoji tehnika za koju se misli da pomaže u poboljšanju mišićno-koštanih problema, poznata kao Aleksandrova tehnika. Iako se obično koristi za probleme posture, neki od principa mogu pomoći kod bolova u rukama / prstima, pa i protiv ukočenog vrata. Glavni princip svodi se na pažljiviji pristup svakodnevnim aktivnostima, istovremeno osiguravajući da one donose korist, a ne štetu vama. Riječ je o nizu vježbi koje možete pronaći na Internetu. </p><h2>3. Isključite se</h2><p>Pareena objašnjava: Detoksikacija od upotrebe pametnog telefona može vam pomoći da smanjite bolove u rukama. Trebate pokušati odvojiti vrijeme u danu kad nećete upotrebljavati pametni telefon, makar i samo na pola sata. To ne samo da je dobro za vaše tjelesno zdravlje, već koristi i mentalnom zdravlju. Druga je mogućnost da postavite telefon tako da stoji pred vama ravno, uz neku podršku, kako ga ne biste morali držati u ruci, donosi <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/health/health-expert-explains-what-smartphone-22870634">The Mirror.</a> </p>