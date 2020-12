Mjesečina je u zadnje vrijeme jedino svjetlo koje obasjava uličice Mikro Horia, drevne prijestolnice grčkog otoka Tilosa. Riječ je o napuštenom grčkom selu koje se inače budi samo za turiste, no tijekom pandemije korona virusa ni njih nema.

Najveći je doživljaj u uobičajenim okolnostima kad se šačica turista okupi i pijucka koktele u svojevrsnoj kombinaciji bara i muzeja u podnožju ruševina.

- Pokušavamo udahnuti život ovom selu - kaže vlasnik bara Jorgos Aliferis. On svoje goste do sela već godinama prevozi iz Livadije, otočne luke, kamo su se svi seljani preselili nakon Drugog svjetskog rata.

- U selu nije bilo vode ni struje pa su ljudi otišli tamo gdje im je bolje - pripovijeda Aliferisova partnerica Vanja Jordanova dok poslužuje piće na barskoj terasi, nakon polusatne vožnje neravnom cestom do Mikra Horija.

Prije toga je morala pokrenuti agregat. Inače napušteno seoce iznenada je osvijetljeno, kao da je netko upalio svjetla na filmskom setu. U pozadini svira melankolična grčka glazba, a iznad nekolicine turista zvjezdano je nebo.

Prije stotinjak godina bilo je to najveće naselje na Tilosu, jednom od dodekaneških otoka u jugoistočnom Egejskom moru. Imalo je 1200 stanovnika, no pomalo su selili prema luci, gdje je su uvjeti za život bili bolji. Do kraja 60-ih godina prošlog stoljeća u selu su zatvorene njegove tri kavane i škola.

Aliferis, koji je rodom s Peloponeza, otkrio je Mikro Horio prije tridesetak godina, kad je stigao na otok pošto je njegov brat, liječnik, ondje dobio posao.

- Pomislio sam kako je stvarno šteta što je selo napušteno i sanjao taj ludi san da ga oživim - rekao je. Svoj bar drži otvorenim tri mjeseca godišnje. Posjetitelji dolaze odasvud, čak i iz inozemstva, a među njima su i potomci obitelji koje su nekad ondje živjele, kaže.

Projekt ga je, međutim, koštao mnogo, i financijski i psihološki, a sad je zbog korona virusa izgubio velik dio prihoda. Ne raduje ga ni to što bi se uskoro moglo dogoditi da vlasti asfaltiraju cestu do sela, jer strahuje da će to 'promijeniti krajolik i atmosferu'.

Daleko od toga da je Mikro Horio jedino napušteno grčko selo čiji su mještani otišli trbuhom za kruhom. Raznim inicijativama, javnim i privatnim, neki od njih pokušavaju selu vratiti život.

Nije to jedini primjer sela koje je izumrlo.

I Vathia, selo na poluotoku Maniju na južnom Peloponezu, ima spektakularan pogled na more, ali njegove prazne kamene kule i napuštena raštrkana imovina bivših stanovnika stvaraju sumornu atmosferu.

Neki turisti dođu pogledati četvrtaste kule iz 18. stoljeća koje i dalje dominiraju selom, ali vladin projekt obnove iz 80-ih godina prošlog stoljeća nije urodio plodom.

Nedaleko je, međutim, i jedan suprotan primjer: Utvrđeni grad Mistra, na popisu svjetske baštine UNESCO-a od 1989., postao je velika turistička atrakcija i jedno je od deset najposjećenijih mjesta u Grčkoj.

Turisti u uobičajenim okolnostima hrle njegovim popločenim uličicama, dive se freskama bizantske crkve i posjećuju gradski manastir, u kojem su i dalje redovnici, iako je sve ostalo napušteno 50-ih godina.

Spinalonga, napušteni otočić pokraj Krete, privlači turiste svojom burnom prošlosti. Ondje, u mletačkoj utvrdi, gubavci su bili smješteni sve do početka 20. stoljeća.

Na Krfu je, pak, selo Peritija iz 14. stoljeća mamac za turiste, očarane kućama u venecijskom stilu i mogućnošću uspona na obližnju planinu Pantokrator čijeg se vrha vidi cijeli Krf i nazire Albanija.