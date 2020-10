Poslovice iz cijelog svijeta: Dobro vino i lijepa žena, to su dva najljepša otrova

“Dicta et sententiae”, “izreke i poslovice”, su postale temeljem europske kulture i civilizacije. Njihovo je poznavanje stoljećima bilo pokazatelj pismenosti i obrazovanosti.

Stoljećima, obilježenima teškim radom kojim se moglo osigurati samo najnužnije za preživljavanje, nije bilo vremena ni prostora za prenošenje spoznaja drukčije nego u kratkim sažetim mislima u kojima je utisnut trag naših predaka. Nastale su tako poslovice kako bi brzo i učinkovito upozorile na neka kritična mjesta ili pojave koje se ponavljaju u životu. 

Riječ je o kratkoj sažetoj izreci koja izriče životnu mudrost ili mudru misao, ponekad stilski naglašeno (bilo cinično ili duhovito), ili pak pjesnički, u rimi. Njome se kaže samo ono što je najnužnije i najpotrebnije za razumijevanje, a sve se ostalo suvišno izostavlja.

Jezgrovita je, zbijena i nabijena sadržajem i smislom jer se tako izriče iskustvo, ocjena i mišljenje o nekoj pojavi, događaju ili čovjeku, a ne samo osoban, subjektivan dojam. Slikovite su i neposredne jer se lijepom i sretno izabranom slikom više i bogatije priopćava, a tako se neposrednije djeluje i na slušatelja, napisao je <strong>Tvrko Čubelić</strong> u knjizi o poslovicama. </p><p>Poslovice sadržavaju svi jezici i sve kulture, a prve pisane poslovice mogu se naći i u Bibliji, među mudrosnim knjigama Starog zavjeta. One su se koristile u raznim prigodama s namjerom da pouče, osvijeste ljude, da ih upozore na ranije iskustvo, da usmjere njihova nastojanja u određenom smjeru. </p><p>Poslovice su služile kao pravila i principi kojih su se ljudi morali držati i prema njima se korigiralo svoje postupke. Tako, na primjer, u mnogim udruženjima, organizacijama, elementarnim i prvotnim školama poslovice su služile kao gesla, idejni vodiči, kao usmjerivači posla i dužnosti, kao putokazi u svemu i svačemu, što i kako treba raditi. </p><p>U starim, svetim indijskim knjigama, a posebno u čarobnim indijskim narodnim poslovicama, bila je stalna praksa da se poslovice umeću često i na mnogim mjestima. Kad se u pripovijetci prikaže dio radnje, postupci likova ili priopće neka iskustva, onda se redovito dodaje jedna ili dvije poslovice da bi se naglasila određena misao ili određeno životno stajalište.</p><p>Posebno su ih njegovali i cijenili u starom Rimu i Grčkoj, a u srednjem je vijeku bila odgojno i nastavno sredstvo u školama. Dok je nekad i bilo razumljivo da se često čuju i da se prema njima ravna, čini se da nam danas, kad nam je dostupno gotovo sve dosad dosegnuto znanje, one više nisu potrebne, osim kao dio tradicije koju spominjemo s nostalgijom i u trenucima dokolice.</p><p>No unatoč tome vrijeme leti prebrzo da bismo mogli iskusiti baš sve, a poslovice su male instantne bombice u kojima je sažeto nečije životno iskustvo. Razmišljajući i uvažavajući poslovice postajemo mudriji, jer je život prekratak da bismo sami napravili sve pogreške i stekli iskustvo o tome kako ih izbjeći, stoga je bolje učiti na tuđim pogreškama.</p><p><strong>AMERIČKA POSLOVICA</strong></p><p>Ako ti dugujem sto dolara, to je moj problem - ali ako ti dugujem tisuću, to je tvoj problem.</p><p><strong>FRANCUSKE POSLOVICE</strong></p><p>Ako pokušate razumno razmišljati o ljubavi, izgubit ćete razum.</p><p>Ako ne možeš gristi ne pokazuj zube.</p><p>Bog nas često posjećuje, ali mi većinom nismo kod kuće.</p><p>Bogat čovjek djevojci nikad nije star.</p><p>Bogatstvo se stječe znojem, posjeduje strahom, a napušta tugom.</p><p>Brak je lutrija u koju muškarci ulažu svoju slobodu a žene svoju sreću.</p><p>Kada se lijepa žena smije, džep plaće.</p><p>Kako to da imamo toliko inteligentne djece, a toliko glupih ljudi?!</p><p><strong>KINESKE POSLOVICE</strong></p><p>Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbjeći ćeš sto dana tuge.</p><p>Ako želiš prestati piti, promatraj pijanca dok si trijezan.</p><p>Bolje je upaliti svijeću nego proklinjati tamu.</p><p>Budite pažljivi kada nešto zaželite. Možda se ostvari.</p><p>Čovjek je sretan onoliko koliko je sposoban usrećiti druge.</p><p>Čovjek koji može pobijediti druge – jak je; čovjek koji pobijedi sebe – svemoćan je.</p><p>Dajte čovjeku ribu; nahranili ste ga za jedan dan. Naučite čovjeka da lovi ribu; naučili ste ga za cijeli život.</p><p><strong>TURSKE POSLOVICE</strong></p><p>Dobro vino i lijepa žena – to su dva najljepša otrova.</p><p>Gdje je jedna ljubav, tamo drugoj mjesta nema.</p><p>Ljudi se dočekuju prema odjeći, a ispraćaju prema znanju.</p><p>Onaj koji jede punim želucem, sam sebi kopa grob vlastitim zubima.</p><p>Ruka koja daje iznad je ruke koja prima.</p><p>U srcu svakog čovjeka skriven je lav.</p><p><strong>BOSANSKE POSLOVICE</strong></p><p>Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani.</p><p>Čak i na istom jastuku muž i žena različito sanjaju.</p><p>Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane.</p><p>Duboka voda je bistra, a plitka mutna.</p><p>Gdje ima dima ima i vatre.</p><p>Gdje je puno baba, kilava su djeca.</p><p>Iver ne pada daleko od klade.</p><p><strong>AFGANISTANSKE POSLOVICE</strong></p><p>Dvije stvari čovjek mora imati da bi uspio u životu: prvo je sreća - to je kad se čovjeku pruži povoljna prilika, drugo je pamet - ona čovjeku omogućuje da iskoristi povoljnu priliku.</p><p>Kratak je put do blagostanja, samo previše opasan. </p><p><strong>AUSTRIJSKE POSLOVICE</strong></p><p>Brak je procesija gdje je na čelu uvijek križ.</p><p>Ljubav se priklanja na onu stranu na kojoj je novčanik.</p><p>Pijanstvo ima tri dobre osobine: čini nas bogatima bez novca, jakima bez snage i pametnima bez razuma.</p><p><strong>HRVATSKE NARODNE POSLOVICE</strong></p><p>Ako činiš dobro, ne udaraj u veliko zvono.</p><p>Ako je tko lud, ne budi mu drug.</p><p>Ako ne počneš, nećeš ni završiti.</p><p>Ako zlo neće od tebe, ti bježi od njega.</p><p>Ako želiš jezgro, slomi ljusku.</p><p>Ako nekome nešto nije dalo majčino mlijeko, kravlje nije nadoknadilo.</p><p>Bolje je jedanput zaplakati, no sto puta uzdahnuti.</p><p>Bolje je ne obećati, no riječ ne održati.</p><p>Bolje je biti malo lud, nego malo pametan. </p><p>Bolje je imati pametnog neprijatelja, nego ludog prijatelja.</p><p>Bolje kad kaplje, nego kad teče.</p><p>Bez zdravlja nema bogatstva.</p><p>Bogat jede kad hoće, a siromah kad može.</p><p>Čovjek se nada dok god je duše u njemu. </p><p>Čuvaj se čovjeka koji nije kadar suzu pustiti.</p><p>Čovjek želi od svakoga da je bolji, a od sina da je gori.</p><p>Čovjek sve daje za obraz, a obraz ni za što.</p><p>Čovjek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja; u bijesu, u bogatstvu i pijanstvu.</p><p>Drži se novog puta i starog prijatelja.</p><p>Da nema vjetra, pauci bi nebo premrežili.</p><p>Da se riječi kupuju, manje bi se govorile.</p><p>Dok imaš - svačiji si, kad nemaš – ničiji si.</p><p>Dok srce ne zaboli, ne može oko zaplakati.</p><p>Daleko od očiju, daleko od srca.</p><p>Dobar glas daleko ide, a zao još dalje.</p><p>Dva puta mjeri, a jednom sijeci.</p><p>Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane.</p><p>Dobra djevojka sama se udaje.</p><p>Državu čuvaj od neprijatelja, a ženu od prijatelja.</p><p>Gledaj vola jel’ debela vrata, a djevojci kakva joj je majka.</p>