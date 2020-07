Postoje dva tipa ljudi koji rade od kuće: Znate li koji ste vi?

Poznavanje vašeg preferiranog stila rada može vam pomoći da izvučete maksimum iz dana. Jeste li sretniji kad posao ostaje na poslu ili više volite kad se posao može ispreplesti s ostatkom vašeg dana?

<p>Vaš bi odgovor mogao objasniti da li ste 'segmenter' ili 'integrator'. Istraživači su klasificirali ove dvije različite vrste radne osobnosti na temelju individualnih sklonosti prema granicama između kuće i posla. Iako su ti tipovi osobnosti identificirani mnogo prije nego što su ljudi bili prisiljeni raditi od kuće zbog pandemije koronavirusa, sada je možda više nego ikad važno koji ste tip.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pet znakova da ste pregorjeli na poslu</p><h2>Kako znati jeste li 'segmentor' ili 'integrator'?</h2><p>Segmenteri 'žele zadržati što je veću moguću granicu između svog radnog i privatnog života, dok integratorima ne smeta ići naprijed-nazad, nešto u stilu: Možda bih sada malo radio, a onda ću potrošiti nešto vremena sa svojom obitelji ili napraviti nešto oko kuće, pa se onda se vratiti poslu', objasnila je <strong>Laurens Steed</strong>, docentica menadžmenta na Farmer School of Business, na Sveučilištu u Miamiju.</p><p>Steed kaže da je korisno napomenuti da integratori i segmenteri mogu biti ekstremni ili negdje između. </p><p>U svojoj knjizi iz 1996. 'Kuća i posao: Pregovaračke granice kroz svakodnevni život', sociologinja <strong>Christena Nippert-Eng</strong> otkrila je da segmenteri često povlače granicu između posla i kuće kroz predmete - na primjer, tako što imaju zasebne kalendare, odjeću ili skupove ključeva za svako mjesto ili aktivnost.</p><p>U knjizi Joan, uredska radnica koja preferira segmentaciju, drži odvojeno stolni kalendar rokova i obaveza i veliki zidni kalendar ispunjen danima odmora i obiteljskim posjetima. Steed je rekla da je takvim segmentorima lakše 'isključiti' posao, dok integratorima može biti teže oduprijeti se vraćanju na računalo i odgovaranju na e-poštu kasno u noć.</p><p>Google, koji je koristio istraživanje kompanije Nippert-Eng u istraživanju vlastitog osoblja, otkrio je da se više od dvije trećine zaposlenih identificiralo kao integrator i često se slažu s tvrdnjom: 'Teško je reći gdje završava moj radni i započinje moj ne-radni život'.</p><p>- Ako ste i dalje zbunjeni jeste li integrator ili segmentor, tjedan ili dva pratite kako radite i prepoznajte karakteristične obrasce - rekla je <strong>Cynthia Pong</strong>, autorica i feministički strateg za karijeru.</p><p>- Pratite u svom dnevniku rada kako radite i provjerite jeste li osoba koja voli odvajati privatno i poslovno ili radite bolje kada miješate te dvije komponente - pojašnjava Pong. Ona je rekla da su joj, kada je započela posao, rekli da naprave jasne granice, poput one da 'uvijek završi svoj radni dan u isto vrijeme i napusti radni prostor', ali to nije bilo realno s obzirom na njezinu sklonost fluidnijem poslu i kućnom životu.</p><p>Nažalost, način na koji radite možda ne ovisi uvijek o vama. Budući da će vaš dom možda biti i vaš ured zbog pandemije, bilo bi previše jednostavno zamagliti linije između vašeg posla i ostatka vašeg života. Steed je također napomenula da kultura vaše organizacije oko radnog vremena može nametnuti integriranje ili segmentiranje čak i kad biste željeli ono drugo.</p><p>Ako ste menadžer ljudskih potencijala, trebali biste biti svjesni da će neki članovi tima postaviti čvrste granice tijekom svog radnog vremena, čak iako vi to ne radite. Za poslovnu komunikaciju nakon radnog vremena, zapitajte se: 'Mora li moj tim odmah reagirati? Ili ih mogu samo obavijestiti e-porukom: 'Hej, ovo može pričekati do jutra?', rekla je Steed.</p><h2>Kako će izgledati vaš oporavak?</h2><p>Bez obzira na vaše osobne sklonosti, svima nam je potreban predah od posla. Steed je bila koautor analize iz 2019. godine 198 istraživanja i ustanovila da vrijeme oporavka od posla poboljšava san, blagostanje i radnu uspješnost.</p><p>Pravo vrijeme oporavka treba uključivati ​​odvojenost od posla, opuštanje ​​ili osjećaj kontrole. Imajte na umu da ono što može jednog dana biti opuštajuće i obnavljajuće drugi dan može biti stresan događaj. Ponekad, provođenje vremena sa svojom djecom može biti opuštajuće, ali u danima u kojim vaše dijete ne želi jesti večeru ili biti u krevetu, može biti iscrpljujuće.</p><p>Duljina pauze za odmor također se može razlikovati. Segmenteri vole reći: 'Završio sam s poslom u 17:30. ili 18:00, a ostatak večeri sam proveo radeći poslove po kući', dok bi integratorima mogao biti ugodniji rad u kratkim stankama tijekom dana, poput 30 minuta za šetnju.</p><p>Ako vam je teško završiti radni dan, pokušajte izgraditi neku vrstu mehanizma odgovornosti. Dobra ideja je da uplatite, primjerice, večernji trening. To će vas natjerati da najbolje iskoristite svoj radni dan i stvorite si vrijeme za odmor, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/work-from-home-personality-type_l_5f1b0319c5b6f2f6c9f5c278?ncid=newsltushpmgnews" target="_blank">HuffPost</a>.</p>