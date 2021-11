Kroz projekt će se pošumljavati šumska područja diljem Hrvatske, a koja su već uništena djelovanjem klimatskih promjena. L'Oreal Adria je jedan od prvih partnera projekta u Hrvatskoj, a dio je aktivnosti kojima kompanija ulaže u brigu o društvu i okolišu u zajednici u kojoj djeluje.

CO2MPENSATING BY PLANTING je prvi ovakav projekt u Hrvatskoj koji potiče tvrtke, kompanije i organizacije na neutralizaciju vlastitog ugljičnog otiska i sudjelovanje u rješavanju problema prevelikih emisija CO2.

- L'Oréal želi stvarati ljepotu koja pokreće svijet održivošću i inovacijama, s ciljem pozitivnog utjecaja na društvo i maksimalnog doprinosa očuvanju okoliša. Zadovoljstvo je biti među prvim tvrtkama koje su prepoznale važnost ovog značajnog projekta u Hrvatskoj jer smatramo da tvrtke mogu i moraju biti snaga koja pokreće izgradnju svakog održivog i uključivog društva - rekao je Kristian Horvat, član Uprave i Direktor operativnih poslova L'Oreala Adria Balkan.

U sklopu ovog inovativnog projekta tijekom iduće godine zasadit će se čak 150.000 sadnica, a samo do kraja ove godine bit će ih zasađeno 25.000. Osim toga, projektom se želi educirati djecu i mlade te osvještavati širu javnost o ugljičnom otisku koji stvaramo, učincima klimatskih promjena, važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju.

- Veseli nas činjenica da su naši zaposlenici prepoznali važnost ovoga projekta te su se rado odazvali akciji pošumljavanja. Briga o okolišu duboko je ukorijenjena u korporativnu kulturu cijele L'Oreal Grupe koja svoju viziju održivosti ostvaruje kroz ambiciozni program održivog razvoja L’Oréal for the Future - istaknula je Irena Šarić Dombaj, direktorica korporativnih komunikacija L'Oreala Adria-Balkan.

Ciljevi i aktivnosti održivog razvoja do 2030. godine objedinjeni su u program održivog razvoja Grupe pod nazivom 'L'Oreal for the Future'. Program predstavlja daljnju transformaciju poslovnog modela Grupe i utjelovljuje pogled na odgovornost tvrtke za suočavanje s izazovima s kojima se svijet trenutno suočava.

Tako će do 2025. svi L’Oréalovi proizvodni pogoni u svijetu postići ugljičnu neutralnost poboljšanjem energetske učinkovitosti i korištenjem 100 posto obnovljive energije. Do 2030. kompanija nastavlja smanjivati emisiju stakleničkih plinova s ciljem da dostigne smanjenje za 50 posto u odnosu na 2016. godinu.

Uz to, sva ambalaža L’Oréalovih proizvoda bit će napravljena od recikliranih materijala ili materijala iz bioloških izvora.