Ovan

Nesposoban je priznati kad je vrijeme za odustajanje čak i u stvarima koje su evidentno nemoguće za napraviti sve do trenutka dok se potpuno psihički ne uništi. Ovan želi sve i odmah. Teško podnosi čekanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nikad neće priznati svoju pogrešku, pa tako ništa iz nje ni ne nauči. Nesretan je kad nema nikoga da mu se divi i voli one ljude koji vole njega.

Sebičan je i napadan i nikada ne ulaže sto posto. Kroz život ide glavom kroz zid i rijetko misli o posljedicama svojih postupaka pa se često čudi kad mu se njegove aktivnosti obiju o glavu. Ipak, ima debele rogove da ga štite (i debelu kožu).

Bik

Sretan je sam sa sobom i životom koji živi, sve dok se drugi ne počnu petljati u njegov život. Samozadovoljan, šutljiv, monoton, a kad mu sve to dosadi sposoban je samom sebi raditi probleme samo kako bi se zabavio.

Kad uspije u svojem naumu stvoriti si probleme, onda nema granice ni kompasa, njegov bijes se uredno iskaljuje na najbližima, pogotovo onima koji nemaju veze s njegovim odlukama.

Najsretniji je kad nema oko sebe ljudi. Svi ga iritiraju. Njegova idila je biti sam, obavljati svoje svakodnevne zadate - sve dok mu to sve ne dosadi i ne osjeti potrebu ponovo napraviti sam sebi problem.

Blizanci

Blizanci su poznati po dvoličnosti i dvostrukim standardima. Oni su poput male djece - radoznali i prirodni istraživači, ali i neozbiljni, neodgovorni te nemaju koncentracije, što ih čini nervoznima.

Za njih je život igra pa nije onda ni čudno da nikad ne sazru niti se uozbilje. Zbog toga se često ponašaju onako kako misle da bi trebali, umjesto onako kako se stvarno osjećaju.

Površni su i ne vole biti ozbiljni. Izbjegavaju probleme, koji im se s vremenom samo povećavaju te im se obiju o glavu. Kada na svojoj koži osjete onu istu pravdu koju često drugima prouzroče, svi drugi su im krivi i najradije bi da se uopće nisu rodili.

Rak

Rakovi su intenzivni, a uz to osjetljivi i nerealni pa ne čudi da bez ikakvog razloga često preuzimaju ulogu žrtve. Oni kroz patnju doživljavaju zadovoljstvo i katarzu.

Njihovi snovi i ciljevi su im često nedostižni jer su neodlučni i nesigurni u sebe. A to ih još više deprimira. A onda depresivni, nesigurni i neodlučni nisu spremni ni uložiti trud kako bi ostvarili ciljeve.

Od drugih očekuju da im posvećuju puno pažnje, a kad to ne dobiju osjećaju se bezvrijedno. Ovo je znak koji se najčešće pita zašto nema sreće u životu. Zapravo njegova patnja i nema neki realan temelj. Tek kad se pojave pravi problemi, onda Rak shvati da u biti nema problema, već da si ih sam stvara.

Lav

Lav smatra da je savršen, nepogrešiv i zasluženo u centru pažnje, stoga nije ni čudno da ima uvijek potrebu dominirati nad drugima.

Pošto imaju grandiozne planove i želje, uvjereni da su bolji od svih drugih, Lavovi kad naiđu na neke svakodnevne životne prepreke koje ne mogu svladati onako kako su očekivali brzo padaju u depresiju.

Tad svoj cjelokupan život promatraju kao promašen, a za sebe misle kako nemaju sreće i kako nisu uspjeli ostvariti svoje potencijale. Za svoje neuspjehe okrivljivat će sve i svakoga, osim samih sebe.

Djevica

Djevice su vješte u rješavanju tuđih problema i savjetovanju, ali kad trebaju pomoći samima sebi - zakoče. Kada su nervozne, one ribaju, glancaju, čiste, poliraju, pa im je životni prostor toliko sterilan da se gosti osjećaju pomalo neugodno i neudobno.

Sklone su da sve uredno u životu pakiraju po ladicama, etiketiraju, sortiraju, a kad se nešto tome opire, upadaju u paniku.

Njih život konstantno neugodno iznenađuje. Taman su sve sredili, a na tepih se prospe čaša vina. Taman su vas uglavili u svoj emotivni kompas, a vi ste učinili nešto neočekivano i sada ponovno moraju sve da ispituju, imenuju…

Cijeli život im je ispravljanje nekih problema.

Vaga

Ono što Vagu najviše muči je nepravda, koju konstantno vide oko sebe, a povremeno osjećaju i na vlastitoj koži. Ta nepravda ih sprečava da uživaju u svojem miru i sreći i zbog nje su stalno napete i u grču. Uz to, zbog toga što nisu u miru imaju tendenciju prvo nešto reći, pa promisliti, a to promišljanje se bazira na propitivanju samih sebe kako su nešto mogle reći, što bi sad napravile da mogu ponoviti tu situaciju i slično.

Bitan im je fizički izgled, a starenje je za njih jedna od najvećih nepravdi svijeta.

Za njih je i sama činjenica da postoje loši ljudi osobna uvreda. Kada rješavaju tuđe probleme, one ih doživljavaju kao svoje, u biti puno stvari koje nemaju veze s njima, Vage uzimaju srcu i osjećaju se kao da je sve što se oko njih odgađa osobno i radi se njima. Smatraju se empatičnima, ali na žalost to često nije točno jer jako teško izlaze iz svojih cipele i ulaze u tuđe jer, ipak, sve to što se događa - se događa njima.

Škorpion

Tvrdoglavi i osvetoljubivi Škorpioni prvo napadaju, a tek kasnije, ponekad, su spremni i vas poslušati. Oni sami rješavaju svoje probleme, a čak i kad trebaju neće primiti tuđu pomoć.

Ne zanima ih tuđe mišljenje, a kamoli kritika. Strastven, posesivan, posvećen, inteligentan i uporan, Škorpion će otići i na kraj svijeta, ako misli da je to potrebno za postizanje nekog cilja.

Agresivan, Škorpion cijeli svoj život proživljava kao da je u ratu - uvijek spreman, naoružan do zuba i nema namjeru dopustiti drugima da zadaju prvi udarac. Ne podnosi slabosti i nema milosti prema slabijima od sebe. Sve je neprekidna borba, nevolje su uvijek očekivane i tko to ne može izdržati, ne zaslužuje ni živjeti. Problem je samo što ponekada i sam može biti žrtva vlastitog otrova.

Strijelac

Ovaj znak ne voli planove, voli uživati u životu i sklon je prepustiti situacijama u životu da ga usmjeravaju. Sreća da brzo i jednostavno pronalazi rješenje problema. Sklon je vjerovanju ljudima oko sebe što rezultirat time da ga drugi iskorištavaju, pa čak i varaju.

Ali, za njega je život puno više od traćenja vremena na sitne duše i njihova mišljenja. Kad napokon detektira te ljude koji ga samo iskorištavaju bez razmišljanja reže sve veze i nestaje.

Iako ne planira, uvijek je usmjeren na budućnost, ne uživa u sadašnjem trenutku, nego se stalno brine što ga čeka sutradan. Na drugu stranu, zabavan je, sklon lutanjima kroz život i neovisan.

Jarac

Tvrdoglavi, uporni Jarci nikada ne vole pričati o svojim problemima, sve rješavaju sami, a kad i trebaju pomoć užasavaju se ideje toga da nekom moraju reći što ih muči.

Do visokih položaja u društvu i poslu uglavnom dolaze vlastitom upornošću i radom. Ljudima djeluje hladno i nezainteresirano, jer ne voli pokazivati osjećaje.

Uživaju u nadmudrivanju i vole biti na vrhu, a kad vide da drugi imaju nešto što oni žele, dobiju komplekse. Rezultat toga je da se još više trude ostvariti svoje ciljeve, ali zbog nepažnje u komunikaciji s drugima često ti ciljevi ostaju neispunjeni.

Vodenjak

Vodenjaci su plemeniti, odani i nesebični i na žalost te osobine im se znaju obiti u glavu. Ne podnose licemjerje i čvrsto se drže svojih principa, ponekad čak i kad će im to više škoditi nego koristiti. Najstroži su sami prema sebi.

Ne cijene previše novac i uvijek će vam posuditi, pa makar to bio novac koji drže sa strane za 'crne dane'. A kada ostanu bez novca, neće tražiti da im se on vrati, već će pasti u depresiju zbog svoje zle kobi, piše Atma.

Ribe

Ribe su same sebi najveći problem. Imaju malo doticaja s realnošću pa stalno upadaju u nezgodne situacije. A kad se nađu u neugodnim situacijama reagiraju burno i neuračunljivo.

Teško se prilagođavaju situacijama u životu iz razloga što u svojoj glavi imaju zacrtano kako njihov život treba izgledati i kako bi savršen svijet trebao funkcionirati.

Kada se nađu pred problemom koji se ne može lako riješiti, uvijek će na silu pokušati problem pretvoriti u nešto čime mogu baratati, ali na žalost budući da svijet tako ne funkcionira, često će lošu situaciju pretvoriti u još goru.

Ovo je posebno izraženo kada su pod utjecajem emocija.