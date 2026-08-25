DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nakon što je 19-godišnji vlasnik preuzeo guštera Ljubu, u Zoološkom vrtu kažu da im se javilo još dvoje potencijalnih vlasnika odbjeglog reptila...
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Potraga za Ljubom: Zagrebom lutalo više velikih guštera?!
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Nakon podrobnog ispitivanja i identifikacije u trešnjevačkoj Policijskoj postaji, Igor Kumpar, 19-godišnji vlasnik iguane, i njegova djevojka Sandra Kraljić jučer su preuzeli ljubimca Ljubu u Zoološkom vrtu. Kako su ispričali novinarima, a Večernji list objavio na današnji dan 1998. godine, Ljubo je iz doma u Badalićevoj ulici već nekoliko puta kretao u avanturu, ali samo do susjedova dvorišta, gdje je pronalazio idealno mjesto za sunčanje.
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