'Potrošio sam 8 godina da ne izgledam kao čovjek, a sada mi svi govore da sličim na vraga'

Danny (24), poznat kao 'Possession', transformira tijelo jer ne želi izgledati kao čovjek. Na izmjene kompletnog tijela, pokušavajući izgledati 'neljudski', potrošio je preko dvije tisuće eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Plus-size Barbie: 'Za svoj izgled dobivam puno komplimenata' | Video: 24sata/Video

Danny Englert se godinama trudi izgledati drugačije i nije ga briga što drugi misle. Transformirao je tijelo u jedinstveno stvorenje koje naziva 'Possession'. Njemački fanatik godinama se trudi izmijeniti svaki aspekt svog lica i tijela da bude što dalje od ljudske vrste. Proces je uključio uklanjanje dijelova ušiju kako bi izgledao kao goblin i ubrizgavanje tinte u oči, donosi Daily Mail.

Foto: Profimedia.hr

I dok je Possession, koji je trenutačno nezaposlen, impresioniran vlastitim 'kaotičnim' izgledom, drugi nisu previše oduševljeni i često ga prozivaju, a neki ga čak i napadaju.

- Ne volim ljude i ono što rade jedni drugima i svijetu u kojem žive. Želim se modificirati sve dok me ne prepoznaju, kao čovjeka. Imam tetovaže na nešto više od pola tijela, ali mnoge su nedovršene zbog kaotične prirode mog projekta - objasnio je Danny.

Osam godina nakon prve modifikacije i oko dvije tisuće eura kasnije, Possession je prekrio više od polovice površine tijela i otišao do ekstremnih mjera probijanja rogova, također poznatih kao transdermalni implantati, u glavu i prsa.

Kako bi dovršio željeni izgled, ubrizgao je tintu u desni i jezik kako bi izgledali tamnije, te ugradio novi set šiljastih zuba. Počeo je mijenjati izgled u dobi od 16 godina, počevši s piercingom, prije nego što je brzo napredovao do potpune transformacije.

Foto: Profimedia.hr

Izvodeći gotovo sve izmjene sam i uz pomoć kolega, Possession tvrdi da je time uštedio tisuće eura. On i prijatelji postali su toliko dobri u tome da sada pomažu u modificiranju tijela drugih.

- Gotovo sve svoje modifikacije, osim implantata, radim sam ili dopuštam prijateljima da me tetoviraju. Već neko vrijeme učim mijenjati tijelo i moji prijatelji dolaze kod mene na piercinge i male modifikacije. To je moje životno djelo - objasnio je.

Mana njegovog načina života je pažnja okoline. Često ga napadaju stranci, a neki ga nazivaju i 'vragom'.

Tijekom noćnog izlaska s prijateljem, tvrdi da su ih udarali nogama i šakama, što je uzrokovalo katastrofalnu štetu njihovom novom izgledu.

Foto: Profimedia.hr

- Ljudi obično viču 'vrag' ili 'emo', ali to nije velika stvar. Jednom su tri tipa napala prijatelja i mene na putu kući samo zato što izgledamo drugačije i zbog toga sam izgubio jedan rog. Zabavljali smo se u klubu i na putu kući su nas neki dečki prozivali. Dotrčali su i počeli nas udarati rukama i nogama. Oboje nismo najjači i nismo mogli puno učiniti. Jedan od mojih implantata toliko se oštetio da mi je dio pločice izašao iz glave i morao sam ga ukloniti, ali osim toga bili smo dobro - opisuju što se dogodilo.

Umjesto očajavanja, oni su to pripisali tipičnom 'ljudskom' ponašanju i dodali na 'popis razloga zašto ne voljeti ljudsku rasu'.

Međutim, čini se da Possession nema takve stavove o svojoj obitelji koja ga prihvaća.

- Nije me briga što drugi misle i govore o mom izgledu jer ja to radim za sebe. Mojoj obitelji se to ne sviđa, ali oni to prihvaćaju i čak na neki način podržavaju - ističe Danny.

Ovisnik o modificiranju tijela nada se da će mu rogovi biti ponovno implantirani u glavu i raduje se daljnjim promjenama lica i tijela.

- Stvarno sam uzbuđen oko toga kamo će me ovaj projekt odvesti i koliko će dugo trebati da ga završim - zaključuje.