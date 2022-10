'Potrošio sam bogatstvo na operacije da izgledam poput Britney Spears i ne želim stati'

Obožavatelj Britney Spears iz Amerike potrošio je više od 850.000 kuna na stotinu plastičnih operacija kako bi izgledao poput nje, a sada planira promijeniti i boju očiju, unatoč riziku da može oslijepiti.

Putovanje Bryana Raya počelo je kada je njegova mama platila dvadesetak tisuća kuna da mu napravi ljuskice kada je imao 17 godina kako bi replicirao pjevačičin osmijeh. Zatim mu je poklonila prvu operaciju nosa za njegov 21. rođendan, a od tada Bryan štedi vlastiti novac kako bi promijenio i održao željeni izgled.

Fan iz Los Angelesa, koji vodi tvrtku za medicinsku marihuanu, opsjednut je Britney otkako je objavila popularni hit 'Ups!...I Did It Again'.

- Radim ovo od svoje 17. i nisam završio. Ja sam trajno umjetničko djelo. Kad se pogledam u ogledalo jako sam sretan. Čovjek sam kao i svi drugi i težim određenoj razini ljepote za koju crpim inspiraciju od Britney i to se nikada neće promijeniti jer je moje divljenje prema njoj samo raslo tijekom posljednja dva desetljeća - rekao je Ray.

Obožavatelju će pjevačica, kako kaže, uvijek biti vrhunac ljepote u njegovim očima i uvijek će težiti ljepoti poput njezine.

Divljenje je dovelo Bryana do dvije rinoplastike, implantata za obraze, povećanja mekog tkiva i usana te podizanja kapaka kako bi nalikovali 'Britneyinim velikim lijepim očima'.

Svakih šest mjeseci Bryan ide na botoks i filere za održavanje, kao i na operaciju uklanjanja dlačica na licu i cijelom tijelu svakih osam do deset tjedana. Suočen je s kritikama zbog toga i vjeruje da su 'dvojnici' zvijezda još uvijek stigmatizirani u društvu, prenosi Daily Star.

- Također želim biti jasan oko toga da ne mislim da bih mogao donijeti fotografiju Britney najboljem plastičnom kirurgu na Beverly Hillsu i postići da izgledam baš poput nje. Nikada mi nije bilo u glavi da ću izgledati 100% poput nje. Razumijem svoje lice, svoju simetriju i ono što sam učinio jest rad u suradnji s plastičnim kirurzima kako bih vidio koje bi se karakteristike mogle promijeniti na način koji je inspiriran Britney, da sliči njenom izgledu - objašnjava Bryan.

On shvaća da mnogi to ne razumiju.

- Mnogi bi me mogli nazvati čudnim ili ludim, ali mislim da će to što sam otvoren prema tome na način na koji jesam pomoći u uklanjanju stigme - nada se obožavatelj.

Također, on vjeruje da je transparentnost u pogledu plastičnih operacija postala normalnija posljednjih godina. Nada se da je pomogao u smanjenju takve diskriminacije, no priznaje da su negativni komentari očekivani.

- Nije za sve i ne potičem svakog da ide na plastičnu operaciju, ali potičem da budete tjelesno pozitivni na bilo koji način koji vam se sviđa - ističe.

Osim što je veliki obožavatelj pjevačice, Bryan je nekoliko puta osobno upoznao pop zvijezdu, ali najposebnija prilika bila je prvi put kada je bio na odmoru sa svojom obitelji u Mauiju.

- Sudbina je htjela da odemo na jedan mali događaj. Ušao sam u mali separe i samo gledao prekrasna umjetnička djela i nakit, a krajičkom oka sam vidio kako je netko ušao u šator i čuo sam taj glas žene s južnjačkim naglaskom. Sjećam se da sam pomislio kako zvuči kao Britney. Bila je okrenuta, ali donji dio leđa bio joj je otkriven i vidio sam tetovažu. U šatoru pokraj nje stajao je ogroman zaštitar koji nije puštao nikoga unutra. Sjećam se da se okrenula i bili smo jako blizu, nisam mogao vjerovati. Od svih mjesta, u Mauiju, na ovom malenom festivalu na otvorenom, susreo sam svog idola. Nije bila dotjerana kao u glazbenim spotovima i imala je minimalnu šminku ako ju je uopće imala, ali bila je tako lijepa - prisjeća se susreta s Britney.

Želio sam joj zahvaliti što mi je tolika inspiracija i što mi je pomogla da pronađem svoj identitet, a također sam joj htio reći da mi se toliko svidio njezin osmijeh da sam dao napraviti zube poput njezinih.

- Rekla mi je da je moj osmijeh apsolutno prekrasan i to mi je bio ogroman kompliment za cijeli život. Ostavila je na mene dojam da je stvarno ljubazna i prizemna. Slučajno je bila najpoznatija žena na planeti, ali nije se ponašala tako. Izdvojila je vremena da razgovara sa mnom i rekla mi je lijepe riječi koje ću uvijek držati srcu... Zauvijek ću biti njezin veliki obožavatelj - kaže Bryan, dodajući kako će uvijek navijati za nju.

