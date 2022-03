Povijest balova otkriva niz detalja o ulozi žene u društvu: Status obitelji bio je najvažniji

Debitantski balovi stoljećima su igrali značajnu ulogu u životima mnogih žena. Danas ih sa zanimanjem gledamo u serijama poput Bridgerton te se divimo raskoši odjeće i kostima. Očito da je u to doba bilo važno ne samo otići na taj bal, već se odjenuti po posljednjoj modi. Bio je to trenutak u kojemu se žena predstavljala društvu.

Tradicija 'društvene sezone', u sklopu koje su se održavali balovi, trajala je gotovo 180 godina - od vladavine Georgea III. do kraljice Elizabete II. Tijekom tog vremenskog razdoblja, mlade žene iz više klase morale su se tijekom bala pokloniti vladajućima, što je bio dodatan razlog za stres i uzbuđenost.

Nakon predstavljanja na debitantskom balu, te mlade žene sudjelovale bi u raznim društvenim događajima, gdje bi upoznavale druge mlade žene te pronašle bogatog muža. Ako se debitantica zaručila nakon jedne društvene sezone, smatrala se iznimno uspješnom. Međutim, do dvadesetog stoljeća većina debitantica sudjelovala je u najmanje dvije društvene sezone prije nego što bi se zaručile.

Ovi su balovi uvedeni kako bi obitelji riješili jedan ključan problem. Naime, nakon protestantske reformacije i raspuštanja samostana u Engleskoj u 16. stoljeću, obitelji nisu znale što bi sa svojim kćerima. Protestantska reformacija okončala je praksu zatvaranja djevojaka u samostane. No, za razliku od katolika, protestanti nisu imali samostane u koje bi smjestili svoje djevojke prije braka.

Za to vrijeme zakon je zabranjivao mladim bogatim ženama da naslijede ili na bilo koji način opterete imanja svojih očeva. Stoga je ovaj ritual, debitantskih balova, uveden kako bi se djevojke uvelo u društvo. I da im se što prije pronađe partner, budući suprug.

Aristokratske mlade žene bile su predstavljene na engleskom dvoru i prije prije protestantske reformacije, a time bi kraljica birala svoje dame s kojima će se družiti. No, klasičan debitantski bal uveden je u vrijeme vladavine kralja Georgea III i kraljice Charlotte.

Prvi debitantski bal dogodio se 1780. godine, što se poklopilo s rođendanom kraljice Charlotte. Ovaj godišnji događaj, poznat kao Bal kraljice Charlotte, poslužio je i kao prikupljanje sredstava za bolnicu Queen Charlotte i Chelsea. Tako je i predstavljanje mladih žena u društvu bilo usko povezano s filantropskim radom. Godišnji bal debitantica nastavio se i nakon smrti kraljice Charlotte 1818., a domaćini su obavezno bili britanski monarh i supruga.

Bal kraljice Charlotte i uvođenje debitanata u visoko društvo bio je vrhunac društvene sezone u Londonu svake godine. Društvena sezona sastojala se od balova, sportskih događanja i zabava. Svake je godine trajala od proljeća do kraja ljeta.

Svrha debitantskih balova bila je osigurati da se žena dobro uda, što znači da balovi debitanata nisu bili otvoreni za sve u engleskom društvu. Do 1859. godine, osim pripadnika aristokracije, mogle su se predstaviti i kćeri svećenstva, vojnih, pomorskih časnika, liječnika i odvjetnika. U devetnaestom i dvadesetom stoljeću na britanskom su se dvoru predstavljale i najbogatije američke nasljednice.

Iako je praksa nastala u Engleskoj, balovi debitanata i predstavljanje mladih žena u visokom društvu ubrzo su se proširili svijetom.

Nakon što su Sjedinjene Države postale neovisne od Engleske, debitantice su predstavljene u Washingtonu, D.C. predsjedniku i prvoj dami. Ubrzo su pojedini američki gradovi i zajednice organizirali vlastite inačice debitantskih balova.

Kako su se vremena mijenjala, do dvadesetog stoljeća predstavljanje debitanata na dvoru sve je više zastarjelo. Godine 1921. tradicija je stavljena na čekanje zbog štrajka ugljenom.

Britanski monarsi više nisu imali sluha za te dugotrajne ceremonije - 1936. godine je kralj Edward VIII napustio bal usred prezentacije debitantica te prepustio vlastitom pomoćniku da nastavi uz rečenicu da se ostale 'mogu smatrati predstavljenima'. Kralj je potom otišao igrati golf s Wallis Simpson.

Do 1950-ih, praksa se sve više smatrala staromodnom. Princeza Margaret jednom je izjavila da su 'morali tome stati na kraj'.

Godine 1958. kraljica Elizabeta II je objavila da nema više debitantskih balova na dvoru.

No, iako ih više nema, ovi balovi povjesničarima pružaju zanimljiv način sagledavanja povijesti žena. Prvobitni fokus bio je novac i status, a ne briga za dobrobit žena, koje nisu imale nikakva prava. Na taj se način na mlade žene gledalo kao na robu koja se može razmjenjivati, a ne kao na stvarne osobe. Njihova društvena vrijednost temeljila se na muškarcima koje su privukli i zabavama na koje su bili pozvani.

Zanimljivo, moglo bi se tvrditi da je sezona debitantskih balova zapravo bila jedino vrijeme kada su mlade žene imale potpunu kontrolu nad vlastitim umom i tijelima. Kao što je istaknula povjesničarka Kristen Richardson, to vrijeme između života kod kuće i odlaska suprugu, bio je najslobodniji što je mlada žena ikada mogla biti.

A kako su se same te žene osjećale, otkriveno je u njihovim dnevnicima. Neke su voljele, neke bile pod pritiskom, dok se dio njih skrivao po kutevima balova, kako ih nitko ne bi pozvao. No, kako se god one osjećale, to nije bilo bitno, već je status obitelji bio važniji od svega, piše The Vintage news.

