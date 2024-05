Kako izabrati savršeni grudnjak

Prvi grudnjak zapravo je bio komad tkanine zamotan oko prsa, a koristile su ga žene u Rimskom carstvu koje su željele nekako obuzdati svoje velike grudi. Kako je vrijeme prolazilo, grudnjaci su postajao sve profinjeniji. S vremenom je nošenje grudnjaka postalo vrlo moderno, a dovelo je do toga da je gotovo nezamislivo izaći iz kuće bez njega.

Pogledajte u videu kako su se grudnjaci mijenjali kroz povijest.

Savjeti za izbor i nošenje grudnjaka

Kao prvo, da bi vam grudnjak stajao savršeno morao bi biti prave veličine. Mnoge žene iz neznanja kupuju premale ili prevelike. Iz grudnjaka prave veličine dio grudi ne smije ispadati (ako je premalen) niti smije biti previše prostora između košarice i kože (kao što je slučaj ako je prevelik).

Također, žene s velikim grudima trebale bi birati grudnjak koji nema previše uske naramenice kako im se ne bi urezivale u kožu. Treba paziti i koliko je stegnut oko leđa, odnosno niti u tom dijelu se ne smije urezivati u kožu.

Grudnjaci dolaze s različitim veličinama opsega oko leđa i veličinama košarica - najmanja košarica je A, slijede B, C, D i E, a najveća je F. Savršen grudnjak mora imati opseg oko leđa koji odgovara širini leđa i košarice koje će biti idealne veličine za grudi. Znači, treba kombinirati te dvije stavke. Ali, treba imati na umu kako su košarice, npr. veličine C, na većem broju opsega leđa - veće.

Također, mnoge žene griješe kad pokušavaju skraćivanjem naramenica na grudnjaku podizati grudi više nego što ide. Tad se dogodi to da su grudi tamo gdje su i bile, a grudnjak na leđima dođe skoro do vrata - to zaista izgleda ružno. Bolje rješenje je kupiti push-up model.

Još jedan koristan savjet - nakon što pronađete savršen grudnjak i stavite ga na sebe, uvucite dlanove i grudi lagano podignite. Tako će izgledati ljepše, odnosno bolje će stajati.