Povijest naše intime: Od prvih gaća do Wonderbra grudnjaka Bicikl i gaće imaju jednu posebnu vezu, grudnjak je nastao iz čiste spontanosti jedne 19-godišnjakinje koja se prije nešto više od 100 godina spremala na bal, a Madonna se pobrinula da je opet - u špic

Moja prabaka nije nosila gaće! – jednom mi je rekla frendica. Mislila sam, pa kakva je to bila žena, a onda sam naučila da su gaće relativno novi izum, odnosno da ih u nekim selima gospođe nisu nosile ni u pedesetim godinama prošloga stoljeća…

Još u 19. stoljeću pojavljuje se neka varijanta pod-hlača, koje će kasnije, postupnim smanjivanjem, postati ono što nosimo danas. Zapravo je taj naš svakodnevni odjevni predmet u garderobu ušao tek početkom 20. stoljeća, nakon što je put utabala Elizabeth Smith Miller. I to su bile varijanta hlačica, no imale su sličnu funkciju.

Tko je bila Elizabeth Smith Miller, žena koja je odjenula prve gaće?

Polovicom 19. stoljeća, dama željna slobode i naprosto mogućnosti da jednostavnije vozi bicikl, skratila je takozvane gaće – široke, lagane hlačice koje su se nosile ispod haljine i spontano promijenila svijet. Elizabeth i njezine prijateljice, također feministice Elizabeth Cady Stanton i Amelia Bloomer, postale su uzor mnogim ženama te pokrenule konvenciju Seneca Falls, davne 1848. godine, koja je kasnije prepoznata kao početak pokreta sufražetkinja u SAD-u.

Nešto malo poput gaća promijenilo je svijet – žene su sve više prihvaćale tu novonastalu slobodu, a početkom 20. stoljeća kreće i odbacivanje korzeta. Pritom gaće postaju sve manje, novi materijali donose nove forme!

Sportski život, pokretljivost i nove društvene norme ženi itekako olakšavaju kretanje, čemu se prilagođava i odjeća. Postaje jednostavnija, manje slojevita, umjesto korzeta stiže – grudnjak.

Zašto je Mary Phelps Jacob osmislila grudnjak?

Ponosna i uzbuđena, 19-godišnja Mary Phelps Jacob spremala se za debitantski bal. Bilo je to 1910. godine. Pokušavala je odjenuti svoju divnu, svilenu haljinu, no korzet nikako nije sjedao ispod nje. Shvatila je da mora nešto napraviti, tada i tamo. Naravno da nije bila svjesna da će promijeniti svijet.

Doslovno je sklepala prvi grudnjak – od dvije maramice i ružičastih vrpca koje je imala pri ruci. Upravo radi novootkrivene udobnosti, na balu je dobila pregršt komplimenata, svi su joj govorili kako se kreće divno i elegantno. Jutro nakon, shvatila je da treba patentirati taj svoj novi izum. Patent je odobren 1914. godine i povijest grudnjaka mogla je započeti.

Nedugo nakon, žene su počele izbjegavati korzet i prihvatile taj lagani modni detalj koji im je davao mogućnost normalnog disanja i općenito olakšao život. S time se, naravno mijenjaju i haljine jer upravo je grudnjak omogućio dinamičniji dizajn svakodnevne odjeće!

Lycra – vlakno koje nam daje udobnost i mijenja svijet donjeg rublja!

Da nije znanstvenik Joseph C. Shivers davne 1958. godine predstavio rastezljivo vlakno spandex, danas bi nas sve žuljalo! Taj inovator i kemičar radio je za kompaniju DuPont, koja postoji i danas (jedna je od najbogatijih na svijetu) te svoje otkriće prvotno nazvao fiber K. No, na koncu ga je promijenio u spandex, odnosno anagram od riječi expands, koja na engleskom znači rastezljiv.

Prije ovog izuma koristila se guma, ali njezino vlakno nije moglo podnijeti toliko rastezanja te je prebrzo pucalo. Spandex je, za razliku od gume, bio otporan ne samo na dugotrajno rastezanje, već i na izloženost raznim utjecajima i sredstvima, kao što su ulja, losioni, deterdženti i slično. Naravno – spandex, elastan i lycra zapravo su jedno te isto.

Grudnjak u špic – ženstvenost iz pedesetih na vidjelo izvlači Madonna

Gaće su bile uglavnom sakrivene, dok je grudnjak s vremenom privlačio više pažnje, upravo radi promjene u dizajnu. Danas posebno komično izgleda model u špic, koji se nosio tijekom pedesetih. Vodeće glumice s velikih ekrana, ponosno su furale svoje poprsje, a uz to, u modu je ušao i uzak struk, radi čega su ljepotice djelovale još bujnije!

Kasnije je taj stil revitalizirao Jean Paul Gaultier, kada je Madonni na turneji "The Blond Ambition" dizajnirao jednu od najboljih kolekcija za nastupe – njihova je izvrsna suradnja ostala u povijesti mode zapamćena kao jedna od najuspješnijih. Bila je to 1990., vrijeme kad scena nije bila toliko nabrijana kao danas. Madonna je bila kraljica provokacije, a odjeća joj je u tome itekako pomagala.

Osim tog atraktivnog grudnjaka, Gaultier, taj izuzetan francuski dizajner, prilikom izrade kolekcije za slavnu plavušu, koristio je i oblik korzeta te među prvima na svjetlo dana iznio nešto što je oduvijek bilo skriveno. Da, danas se pjevačice skidaju svaki dan, no u ono doba, Gaultierov je dizajnerski potez podigao mnogo prašine.

Wonderbra je pojačao poprsje prvi puta još davne 1963.!

Osim zašiljenog grudnjaka, čija je popularnost u svakodnevici bila relativno kratka, jedan je drugi izum definitivno promijenio svijet intimnih modnih dodataka – Wonderbra stiže na svijet 1963. godine. Grudnjak koji podiže prsa i čini ih izuzetno bujnijima (čak i tamo gdje ih nema), dizajnirala je Louise Poirier za kanadsku kompaniju Canadelle.

Dizajn je licencirala britanska kompanija Gossard 1964. godine, nadajući se uspjehu, no na Otoku tom bujnom stvarčicom žene nisu bile toliko oduševljene. Tek kad je licencu preuzeo brend Playtex, tek 1994. godine, ovaj modni dizajn postaje super-hit. Napravili su odličan posao - uskoro je zabilježena prodaja jednog Wonderbra grudnjaka svakih 15 sekundi!

Jedna od ikona ove kreacije definitivno je Eva Herzigova, koja je, kao lice kampanje, s plakata poručila – Hello Boys. Fotografiju je potpisala slavna fotografkinja Ellen von Unwerth, čiji su radovi i inače nepogrešivo seksi. Ta je reklama jedna od onih koje se pamte i danas, jer ne samo da je privukla pažnju muškaraca, već i žena, ali na negativan način! Naime, mnogima je smetalo to što se ženu predstavlja isključivo kao seksualni objekt.

Nakon što se prašina spustila, ostala je slavna reklama za grudnjak kojeg danas, u nekoj kopiranoj varijanti, vidimo na svakom koraku. Danas, naravno, imamo razne veličine jastučića koji se vade, mogu biti pamučni ili silikonski.

Kad su se gaće smanjile i postale tange?

Prva varijanta ovih mikro gaća pojavila se u javnosti puno prije nego što misliš – davne 1939.godine. Kad je gradonačelnik Fiorello La Guardia rekao plesačicama da se pokriju, one su to i učinile. Odjenule su tanašne trakice umjesto gaćica. Novi je šok, deset godina nakon toga, publici priuštila tenisačica na konzervativnom Wimbledonu. Gertrude Moran ponosno je pokazala svoja gaćice životinjskog uzorka i postala ikona hrabrosti!

No, pošto je bila riječ o eksplicitnom odjevnom predmetu, povijest se nastavlja tek 1974. godine, kad na scenu stupa kontroverzni dizajner Rudi Gernreich koji tange predstavlja kao dio kolekcije kupaćih badića.

U devedesetima konačno ovaj mikro odjevni predmet postaje svakodnevica u svijetu žena, no ne pod egidom seksepila, već praktičnosti. Proizvođači se trude usaditi ideju o jednostavnosti gaćica čiji se rub neće vidjeti ispod odjeće, već će dati novu slobodu pokreta i odijevanja.

Doba kad su žene odbacile grudnjake

Usred svih tih promjena, desile su se i neke koje su zahtijevale ignoriranje donjeg rublja! Legendarna dekada koja je zagovarala slobodu u društvu, te lude šezdesete, donijele su i snažan feminizam, čije su pripadnice hodale bez grudnjaka. Zagovarale su apsolutnu slobodu, a pritom su odbacile i make-up i štikle. Čak su hipijevke stopirale potpuno gole.

U to doba nastao je izraz – paljenje grudnjaka – iako ih zapravo nisu palile. Hipiji su općenito poštivali taj slobodarski način života, koji je podrazumijevao odlučno odbacivanje raznih društvenih normi koje su smatrali – sputavajućima. Na popisu neželjenih našao se i - grudnjak. No, to nije dugo trajalo, pošto svakodnevna žena ipak nije htjela naokolo hodati sa grudima koje skaču.

Kako je Donna Karan "otkrila" hibrid gaća i majice

Ima još jedan odjevni predmet koji je nastao iz nekadašnjeg korzeta, a koji danas nosimo u kombinaciji s trapericama. Body je popularizirala u osamdesetima slavna američka dizajnerica Donna Karan, ljubiteljica slobode ženskog pokreta. Sredinom te bogate dekade predstavila je kolekciju "Seven easy pieces", a među njima je bio i body.

Osmislila je dizajn koji je ženama omogućio lakoću kombiniranja, ne samo gornjih komada poput košulja i majica, već i lepršavih haljina. Neke su varijante bodyja imale majicu, bluzu ili dolčevitu na gornjem djelu, dolje spojene na gaće. Zanimljiv hibrid gornje i donje odjeće do dan danas nije izašao iz mode.

Donna se prije tri godine povukla iz modnog posla, no njezin je brend itekako vitalan. Upravo je ta svježa energija davala njezinim kolekcijama, koje su i kasnije imale bodyje, snagu koja se ženama razne građe i dobi, jako svidjela. Kod nje je raznolikost oduvijek bila relevantna.

Novo doba – povratak čednih gaća, jednostavnih grudnjaka i bokserica!

Raznolikost je danas ne samo bitna, već je i glavna ideja kad govorimo o donjem rublju – relativno nedavno pojavile su se kampanje koje predstavljaju razne tipove žena, ne samo tanašne modele. Ljepota je svuda oko nas, svatko je lijep na svoj način, uvjeravaju nas slogani.

I tako su se proizvođači koji na reklamama koriste samo prekrasne manekenke, na primjer Victoria's Secret, našle na meti javnosti, jer prodaju nerealne ideje. Sviđaju se, dakako, muškarcima, no mi, ženski dio publike, ne možemo se ni približno poistovjetiti s tim savršenim curama. Neki čak spekuliraju da Wonderbra ide u povijest, prodaja mu konstantno pada.

Činjenica je da manekenka i svakodnevna žena nemaju puno sličnosti. I zato su te promjene itekako dobrodošle, jer sve mi želimo se osjećati lijepo! Realnost je najbolja inspiracija za isticanje raznolikosti, što se vidi u brojnim novijim kolekcijama. Popularnost bokserica i njihovih varijanti zabilježena je relativno nedavno, dok su sve traženiji grudnjaci oni bez jastučića.

Sve to dovodi do promjena u kampanjama, pa vidimo razne modele, žene različitih dimenzija i oblina! Dobar znak za svakodnevicu – ljepota je dostupna svima, individualnost je na cijeni.