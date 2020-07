Povlače s polica pačje meso: U njemu našli bakteriju salmonelu

<p>Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je u četvrtak da se opoziva i povlači duboko smrznuto pačje meso – batak i zabatak iz Mađarske koje je na hrvatsko tržište stavila tvrtka Metro Cash and Carry iz Zagreba.</p><p>Riječ je o proizvodu dobavljača Szentes Hungerit Zrt, lot broja: 301100306, s rokom trajanja do 30. lipnja 2021., koji stavlja na tržište Metro Cash and Carry d.o.o., Jankomir 25, Zagreb, zbog utvrđene bakterije Salmonella typhimurium.</p><p>Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.</p><p>Detaljne informacije o opozivu proizvoda i kako se proizvod može vratiti, nalaze se na web stranicama Metro: <a href="https://www.metro-cc.hr/press/opoziv-batak" target="_blank">https://www.metro-cc.hr/press/opoziv-batak</a>, dodaje se u obavijesti.</p>