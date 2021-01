Još smiju prodavati i bočice iz stare zalihe koje nemaju oznaku da ih se može vratiti.

Iz Lidla kažu da u ovom prijelaznom razdoblju na policama mogu biti stara i nova pakiranja, a nisu mijenjali cijenu tih proizvoda.

Naime, prema izmjenama Uredbe o gospodarenju otpadom, od 1. siječnja ove godine uvedena je povratna naknada i za ambalažu od dva decilitra, za plastične i staklene bočice te za limenke. To znači da kupci u prodavaonicama koje su veće od 200 četvornih metara mogu vratiti i tu vrstu ambalaže uz uvjet da je na njoj istaknuta oznaka „Povratna naknada 50 lipa".

I u Tommyju kažu da je cijena za proizvode u povratnoj ambalaži od 0,2 litre jedinstvena, a takva ambalaža preuzima se ručno, uz uvjet da ima oznaku povratne naknade.

Iz Kauflanda kažu da su od 1. siječnja na police počeli stavljati i nove bočice koje imaju oznaku povratne naknade i korigiranu cijenu, pa postoji mogućnost da su u prodaji paralelno oba artikla s dvije različite cijene te mole kupce za razumijevanje i da na to obrate pažnju.

Iz Konzuma kažu da ne žele zbuniti kupce, pa na istome mjestu ne nude proizvode u bočicama koje se mogu vratiti i u starima, koje ne mogu. Kupci koji vrate boce dobit će za njih novac, a uz potvrdu ga ne moraju podići odmah već to mogi i nakon nekog vremena.

Iz sva četiri trgovačka lanca rekli su da će se te bočice od dva decilitra preuzimati ručno. Stare boce koje nemaju oznaku "50 lp" ne smiju primiti u prodavaonicici niti za njih isplatiti povratnu naknadu.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost napomenuli su da će se ambalaža od dva decilitra moći predati samo ručno, a ne u automatima kako u njima ne bi završile i bočice bez oznake, za koje pri stavljanju na tržište nije uplaćena povratna naknada. Dodali su da prema napravljenoj analizi još u oko 75 posto prodavaonica ručno preuzimaju ambalažu i inače.

Obišli smo nekoliko prodavaonica u potrazi za bočicama od dva decilitra s novom oznakom. Našli smo samo nekoliko vrsta napitaka u takvoj ambalaži, uglavnom su to sokovi za djecu, a ni u jednoj prodavaonici nije bilo sokova kakve obično poslužuju u kafićima. No ni na jednoj bočici nije bilo oznake "povratna naknada". Na bočicama od 2,5 decilitara postoji oznaka jer su one od ranije u sustavu povratne ambalaže, a na polici je uz cijenu navedeno da je povratna naknada uračunata. Kod bočica od dva decilitra te napomene nije bilo uz cijenu.

Iz Fonda napominju da na kraju svakog računa mora biti istaknut iznos naplaćene povratne naknade. U slučaju da kupcima u prodavaonici naplate povratnu naknadu za ambalažu na kojoj nema oznake “Povratna naknada 50 lp”, građani na to trebaju upozoriti trgovca jer to nije sukladno uputi.

Građani za povrat ambalaže moraju dobiti novac. No jedan trgovački lanac nije davao novac nego je uvjetovao da se iznos dobiven pri povratu boca mora potrošiti u toj prodavaonici, a iz Fonda napominju da to nije prema propisima.

Ambalaža od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda u sustav povratne naknade će ući 1. srpnja ove godine. Naknadu će se nakon tog datuma također moći dobiti samo za boce koje će imati oznaku za povratnu naknadu.